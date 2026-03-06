Explainer : इस्रायलच्या ब्लू स्पॅरो मिसाइल अंतराळात जाऊन कशी बनते कर्दनकाळ

Israel Blue Sparrow Missile: इस्रायलच्या ब्लू स्पॅरो मिसाइलने इराणमधील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात निर्णायक भूमिका बजावली, ज्यात सुप्रीम लीडर आयातोल्ला खामेनेई यांची हत्या झालेल्या कंपाउंडचा समावेश आहे. ही मिसाइल सुमारे 1,240 मैल (2,000 किलोमीटर) पल्ल्याची आहे. ती पृथ्वीच्या वातावरणाबाहेर जाते आणि नंतर अतिउच्च वेगाने लक्ष्याकडे उतरते.
अनेक रिपोर्टनुसार, ही शक्तिशाली बॅलिस्टिक मिसाइल अंतराळाच्या काठापर्यंत पोहोचली आणि नंतर पृथ्वीवर परत येऊन 28 फेब्रुवारी शनिवारी खामेनेई आणि इराणातील अनेक वरिष्ठ नेते जिथे एकत्रित झाले होते, त्या ठिकाणी हल्ला केला.
ब्लू स्पॅरो ही इस्रायलच्या मिसाइल ताफ्यातील एक आहे, ज्यात ब्लॅक स्पॅरो आणि सिल्व्हर स्पॅरो यांचाही समावेश आहे. या प्रणाली मूलतः स्कड-प्रकारच्या बॅलिस्टिक मिसाइल्सचे अनुकरण करण्यासाठी विकसित करण्यात आल्या होत्या. 1991 च्या गल्फ वॉरमध्ये इराकने इस्रायलवर ज्या स्कड मिसाइल्स डागल्या होत्या, त्यांचे अनुकरण करून इस्रायलला आपल्या मिसाइल डिफेन्स क्षमता सुधारण्यासाठी चाचण्या करता याव्यात म्हणून हे विकसित केले गेले.
ब्लू स्पॅरो ही राफेल अॅडव्हान्स्ड डिफेन्स सिस्टम्सने विकसित केलेल्या एअर-लाँच्ड बॅलिस्टिक टार्गेट मिसाइल्सच्या परिवारातील एक आहे. ती इस्रायलच्या अॅरो मिसाइल-डिफेन्स प्रोग्रामसाठी विविध प्रकारच्या बॅलिस्टिक धोक्यांचे अनुकरण करते.
तांत्रिक माहितीनुसार:
- लांबी: सुमारे 6.5 मीटर
- वजन (लाँचपूर्वी): सुमारे 1,900 किलो
- इंजिन: सिंगल-स्टेज सॉलिड-फ्यूल बूस्टर
ही मिसाइल सामान्यतः फायटर विमानमधून लाँच केली जाते. लाँच झाल्यानंतर बूस्टर रॉकेट तिला उच्च उंचीच्या बॅलिस्टिक मार्गावर पाठवते आणि नंतर पेलोड लक्ष्याकडे वेगाने उतरते.
ब्लॅक स्पॅरो
ब्लॅक स्पॅरो ही शॉर्ट-रेंज बॅलिस्टिक मिसाइल धोक्यांचे अनुकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, विशेषतः रशियन-डिझाइन केलेल्या स्कड-बी सारख्या प्रणालींसाठी आहे. ही इस्रायलच्या स्पॅरो कुटुंबातील एअर-लाँच्ड टार्गेट मिसाइल आहे.
युनिटरी शॉर्ट-रेंज थिएटर बॅलिस्टिक मिसाइल्सच्या फ्लाइट वैशिष्ट्यांचे पूर्ण अनुकरण करणे. यामुळे इस्रायलच्या डिफेन्स सिस्टम्सना वास्तविक परिस्थितीत लक्ष्य ट्रॅक करणे आणि रोखणे शक्य होते. अनेक चाचण्या आणि इंटरसेप्शन टेस्टमध्ये तिने यशस्वी कामगिरी केली आहे. विविध बॅलिस्टिक ट्रॅजेक्टरी आणि री-एंट्री मॅन्युव्हर्स करून खऱ्या युद्धातील धोक्यांचे अनुकरण केले.
सिल्व्हर स्पॅरो ही स्पॅरो मिसाइल फॅमेलीतील सर्वात प्रगत आणि सर्वाधिक पल्ल्याची व्हेरियंट आहे. ती इराणच्या शहाब-3 सारख्या लाँग-रेंज बॅलिस्टिक मिसाइल्सचे अनुकरण करण्यासाठी विकसित करण्यात आली.
- ब्लू आणि ब्लॅक स्पॅरोपेक्षा मोठी आणि शक्तिशाली
- पहिली चाचणी: सप्टेंबर 2013 मध्ये भूमध्य समुद्रावर
- चाचणी: इस्रायल-अमेरिका संयुक्त मिसाइल डिफेन्स टेस्टचा भाग
ही तिन्ही मिसाइल्स इस्रायलला आपल्या अॅरो डिफेन्स सिस्टमची खरी परीक्षा घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ब्लू स्पॅरोसारख्या मिसाइल्सने आता केवळ चाचणीच नव्हे तर वास्तविक युद्धातही निर्णायक भूमिका बजावली आहे.