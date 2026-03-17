इराणच्या सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती अली लारीजानी यांचा मृत्यू? इस्त्रायलचा मोठा दावा, 24 तासात इराणला दोन मोठे झटके!

Israel Iran War News Israel Idf Targets Top Iranian Official Ali Larijani : इराण इस्त्रालयल युद्धाचा भडका दिंवसेदिवस वाढत चालला आहे. इराणमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती अली लारीजानी यांना लक्ष्य केल्याचा दावा इस्रायली लष्कराने केला आहे. इस्रायली लष्कराने म्हटले आहे की, रात्री झालेल्या हवाई हल्ल्यात अली लारीजानी ठार झाले की जखमी झाले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अली लारीजानी हे इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव आहेत आणि खामेनी यांच्या हत्येनंतर ते इराणमधील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती बनले होते.
इस्रायलच्या दुसऱ्या हल्ल्यात इराणमधील पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादचे नेते अक्रम अल-अजौरी आणि इतर वरिष्ठ कमांडरांना लक्ष्य करण्यात आले. अली लारीजानी यांना इराणचे जॉन एफ. केनेडी असेही म्हटले जाते. दरम्यान, इराणने म्हटले आहे की ते इस्रायलच्या दाव्याला प्रत्युत्तर म्हणून लवकरच अली लारीजानी यांचे निवेदन प्रसिद्ध करतील.
बासिज युनिटचे कमांडर गुलामरेझा सोलेमानी काल रात्री ठार झाले. सोलेमानी यांच्यावर जनतेचा उठाव क्रूरपणे दडपल्याचा आरोप आहे. टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, इस्रायली लष्कराचे (आयडीएफ) चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल आयल झमीर यांनीही या हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. ते म्हणाले की, रात्रीच्या हल्ल्यात अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्ती मारल्या गेल्या, ज्याचे परिणाम संपूर्ण युद्धावर आणि लष्कराच्या मोहिमेवर होतील. त्यांनी अली लारीजानी यांचे नाव घेतले नसले तरी, इस्लामिक जिहादच्या कमांडरांनाही लक्ष्य करण्यात आले होते, असे संकेतही त्यांनी दिले.
लारीजानी गेल्या शुक्रवारी तेहरानमधील कुद्स दिनाच्या मोर्चात दिसले होते. इस्रायली माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अली लारीजानी आणि त्यांचा मुलगा एका अपार्टमेंटमध्ये लपले होते, जिथे त्यांच्यावर हल्ला झाला. लारीजानी ठार झाले की जखमी झाले, याची इराणने अद्याप पुष्टी केलेली नाही. इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, इस्रायली सुरक्षा दलांनी आणखी एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी आणि बसिज कमांडर गुलाम रझा सोलेमानी यांना ठार केले आहे.
अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर अली लारीजानी हे सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहे. उघडपणे बोलत होते. अली लारीजानी 13 मार्च रोजी तेहरानमधील कुद्स डे मार्च दरम्यान शेवटचे सार्वजनिक ठिकाणी दिसले होते. त्यांच्या पूर्वीच्या अकाऊंटवर पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये ते रस्त्यावरील लोकांशी बोलताना आणि त्यांना हात हलवताना दिसत होते. सातत्याने ते अमेरिकेला टार्गेट करत होते. जोपर्यंत तुम्हाला या गंभीर चुकीचा पश्चात्ताप होत नाही, तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही असे चॅलेंजच त्यांनी अमेरिकेला दिले होते.
अली लारीजानी हे इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (ANSC) सचिव आहेत. खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर तेच इराणमधील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती मानले जात होते. ऑगस्ट 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी त्यांची या पदावर नियुक्ती केली. तसेच या परिषदेवर इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांचे प्रतिनिधी म्हणूनही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. इराणी माध्यमे त्यांना सर्वोच्च नेत्याचे सल्लागार म्हणूनही संबोधतात. त्यांनी मे 2008 ते मे 2020 पर्यंत 12 वर्षे इराणी संसदेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. जरी त्यांनी 2008 ते 2012 पर्यंत संसदेत तत्त्ववादी गटाचे नेतृत्व केले असले तरी, अलीकडच्या काळात त्यांना 'मध्यमार्गी पुराणमतवादी' म्हणून पाहिले जाते. अध्यक्ष होण्यापूर्वी, लारीजानी हे 2005 ते 2007 दरम्यान इराणचे मुख्य अणवस्त्र क्षेत्राच सल्लागार होते. त्यांचे बंधू, सादेघ लारीजानी, हे देखील इस्लामिक प्रजासत्ताकातील एक प्रमुख व्यक्ती आहेत. ते एक्सपेडियन्सी कौन्सिलचे प्रमुख आहेत, जी संसद आणि गार्डियन कौन्सिल यांच्यातील विवादांमध्ये अंतिम निर्णय देणारी एक सर्वोच्च संस्था आहे.