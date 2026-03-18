24 तासांत इराणच्या 3 सर्वोच्च नेत्यांची हत्या! इराणचे गुप्तचर मंत्री इस्माईल खतीब यांचा खात्मा केल्याचा इस्त्रायलचा दावा

वनिता कांबळे | Updated: Mar 18, 2026, 09:03 PM IST
Iran Israel US War:  इराण इस्त्रायल युद्धाचा भडका दिवसेंदिवस वाढत आहे. 24 तासांत इराणला तिसरा मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिका आणि  इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी बुधवारी खळबळजनक दावा केला. इस्रायली संरक्षण दलाने (आयडीएफ) रात्री केलेल्या हल्ल्यांमध्ये इराणचे गुप्तचर मंत्री इस्माईल खतीब मारले गेले आहेत. तथापि, इराणने अद्याप खतीब यांच्या मृत्यूची पुष्टी केलेली नाही.

कॅट्झ यांनी खतीब यांच्या मृत्यूची घोषणा केली, परंतु याबद्दल अधिक तपशील दिला नाही. कॅट्झ यांनी पुढे सांगितले की, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी लष्कराला कोणत्याही वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याला पुढील मंजुरीशिवाय ठार मारण्याची पूर्ण मुभा दिली आहे. जर हा दावा खरा ठरला, तर दोन दिवसांत इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची ही तिसरी हत्या असेल. यापूर्वी मंगळवारी, इराणचे सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी आणि बसिज दलाचे प्रमुख गुलाम रझा सोलेमानी यांचीही हत्या झाल्याचा दावा इस्रायलने केला होता.

इस्माईल खतीब कोण आहेत?

इस्माईल खतीब हे एक शिया धर्मगुरू होते. इराणच्या न्यायपालिका आणि गुप्तचर मंत्रालयात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे.1980 च्या दशकात इराण-इराक युद्धादरम्यान रिव्होल्युशनरी गार्डमध्येही त्यांनी सेवा बजावली होती. अमेरिकेने 2022 मध्ये त्यांच्या सायबर कारवायांसाठी खतीब यांच्यावर निर्बंध लादले. अमेरिकेच्या मते, खतीब हे सायबर हेरगिरी आणि रॅन्समवेअर हल्ल्यांमध्ये सामील असलेल्या एका नेटवर्कचे नेतृत्व करत होते. खतीब यांचा जन्म 19160 मध्ये इराणच्या दक्षिण खोरासान प्रांतातील घायनात येथे झाला होता.

तुर्कस्तानची तीव्र प्रतिक्रिया

या इस्रायली कारवायांवर तुर्कस्तानने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान यांनी या कारवायांना "आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात केलेल्या बेकायदेशीर राजकीय हत्या" म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वावरील सततच्या हल्ल्यांमुळे या प्रदेशातील तणाव आणखी वाढू शकतो, ज्यामुळे अधिक व्यापक आणि गुंतागुंतीचे युद्ध होण्याची शक्यता आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

