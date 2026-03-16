Explainer: इराण अमेरिका इस्रायल युद्धात जगातील सर्वात पावरफुल नेत्याचा खरचं मृत्यू झालाय का? भारतातील राजदूतांनी उघड केले सत्य

Israel Envoy to India refutes Netanyahu death rumours: इराण अमेरिका इस्रायल युद्धाला 15 दिवस झाले आहेत. युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी अमेरिकेने इस्राईलने संयुक्त मोहिमेत इराणचे सर्वोच्च धर्मगुरु खामेनींचा खात्मा केला होता. त्यानंतर इस्रायलचे प्रमुख बेंजामिन नेतान्याहू यांचाही आम्ही खात्मा करु असा प्रण इराणने केला. इऱाणने इस्रायलवर जोरदार हल्ले केले. यात इस्रायलचे प्रधानमंत्री नेतान्याहू मारले गेल्याचे वेगवेगळे दावे केले जातायत. या दाव्यांसाठी कारणीभुत ठरलाय तो बेंजामिन नेतान्याहू यांचा एक व्हीडिओ. 13 मार्च रोजी बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी त्यांच्या अधिकृत अकाऊंटवर एक संदेश प्रसिद्ध केला. पण या व्हीडिओत नेतान्याहू दिसत असले तरी तो व्हीडिओ एआय जनरेटेड असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाली. इराण अमेरिका इस्रायल युद्धात जगातील सर्वात पावरफुल नेत्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे. इस्रायलमधीस भारताच्या राजदूतांनी या अफवेबाबतचे खरे सत्य उघड केले आहे.
बेंजामिन नेतान्याहू यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल व्हीडिओत विशिष्ट फ्रेममध्ये नेतन्याहू यांच्या उजव्या हाताला सहा बोटं दिसत असल्याचा दावा काहींनी केलाय. वास्तविक प्रत्यक्षात नेतान्याहूंच्या हाताला पाचच बोटं आहेत. त्यामुळे हा व्हीडिओ एकतर एआय निर्मीत आहे किंवा तो एक डीपफेक व्हीडिओ असल्याचा युक्तीवाद काहींनी केला.
या चर्चांना बळ देणारी आणखी एक बाब समोर आली ती एका बैठकीच्या निमीत्ताने. देशाच्या सुरक्षा आढावा बैठकीत नेतन्याहू हे जातीने हजर असतात पण नुकत्याच झालेल्या सुरक्षा बैठीकत इस्रायलचं सेक्युरिटी कॅबिनेट दिसतंय पण त्यात नेतन्याहू मात्र गैरहजर आहेत. वास्तविक या बैठकीला कधीच अनुपस्थित न राहणारे नेतन्याहूच बैठकीतून गायब असल्याने त्यांचं काहीतरी बरं वाईट झाल्याच्या चर्चांना आणखी बळ मिळालंय.
या चर्चांसाठी कारणीभुत ठरणारी तिसरी बाब म्हणजे नेतन्याहूंचा मुलगा यासीर.. यासीर सोशल मीडियावर फार सक्रीय असतात. वेगवेगल्या बाबींवर, छोट्या मोठ्या गोष्टींवर सतत व्यक्त होतात. पण गेल्या 6 दिवसांपासून यासिर सुद्धा सोशल मीडियावरुन गायब झालेयत. ना कुठलं ट्विट, ना कुठली पोस्ट. त्यामुळे यासिर यांच्या सोशल मीडियावरुन अचानक गायब होण्यामागेही काहीतरी मोठं कारण असल्याचं बोललं जातंय. त्यांच्या कुटुंबात काहीतरी अघटीत घडलंया असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. या वेगवेगळ्या कारणांमुळे नेतन्याहू एकतर इराणच्या हल्ल्यात मारले गेले किंवा ते जर्मनीमध्ये पळून गेल्याचं बोललं जात होते. त्यामुळे काही पत्रकारांनी सुद्धा नेत्यान्याहू ह्यात आहेत की मारले गेले याबाबत शंका उपस्थित केलीये. कँडेस ओवेन्स आमि एलिजाबेथ लेन यांनी तर नेतन्याहू जिवंत आहेत तर मग ते पुढे का येत नाहीत असं म्हणत सवाल उपस्थित केलेयत. बेंजामिन नेतन्याहू यांना बीबी या नावानेही ओळखलं जातं. त्यामुळे व्हेअर इज बीबी असाही प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जात होता.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू जिवंत आहेत. सोशल मीडियावर पसरलेल्या मृत्यूच्या अफवांनंतर बेंजामिन नेतान्याहू यांचा कॉफी ऑर्डर करतानाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या सगळ्या चर्चांमुळे इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत या शक्यता फेटाळल्या आहेत. तसच पंतप्रधान नेतन्याहू पुर्णपणे सुरक्षित असून या बातम्या बनावट असल्याचा दावा केला आहे.
इस्रायलच्या भारतातील राजदूतांनी नेतन्याहू यांच्या मृत्यूच्या अफवेचे सत्य उघड केले. इस्रायलचे भारतातील राजदूत रुवेन अझर यांनी सांगितले की पंतप्रधान नेतन्याहू पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यांचा कॉफी पितानाचा व्हिडिओ पूर्णपणे खरा आहे. ते स्वतः अनेक वेळा इस्रायलला नेतान्याहू यांना भेटले आहेत. या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत. अझर म्हणाले, "पंतप्रधान नेतान्याहू जिवंत आहेत. मी त्यांना अनेक वेळा प्रत्यक्ष पाहिले आहे. कॅफे व्हिडिओ देखील खरा आहे; तो एआयने तयार केलेला नाही. सोशल मीडियावर बरीच चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. तर दुसरीकडे इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने नेतन्याहू जिवंत असतील तर त्यांचा ताकदीने शोध घेऊन त्यांना ठार मारु असा इशारा दिला आहे.