Marathi News
  • इराणमधील भयाण वास्तव! तेल डेपोंवरील हल्ल्यानंतर हवेत पसरलं विष; भर दिवसा काळाकुट्ट अंधार, श्वासही घेणं कठीण

Israel Iran War: युद्धजन्य देशात जगणं म्हणजे नेमकं काय? इस्रायल- अमेरिकेनं अराणवर संयुक्त आघात केलेले असतानाच आता तिथं श्वास घेण्याचाही वाव नसल्याचंच दाहक वास्तव समोर आलं आहे. काय आहे हे भीषण वास्तव? पाहून मन सुन्न होईल....  

सायली पाटील | Updated: Mar 10, 2026, 09:15 AM IST
Israel Iran War: अमेरिका- इस्रायलनं इराणवर केलेल्या भीषण हल्ल्यांना एक नवं वळण मिळालं असून, एक असं युद्ध पेटलं आहे जे इतक्यात शमताना दिसत नसल्यानं यामध्ये सामान्य नागरिकच सर्वाधिक होरपळताना दिसत आहे. इराणकडूनही आखाती देशांना सातत्यानं निशाण्यावर घेतलं जात असून, या युद्धात हजारो बळी गेले आहेत. इराणवर होणाऱ्या भीषण हल्ल्यांमुळं इथं श्वास घेणंसुद्धा कठीण होताना दिसत आहे. 

इस्रायली लष्करानं नुकतंच इराणच्या शाहरान आणि शाहर-ए-रे तेल डेपोवर भयंकर हल्ले केल्यानं त्याचा परिणाम आजुबाजूच्या एका मोठ्या भागावरही होताना दिसत आहे. या भागांमध्ये हल्ल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात काळेकुट्ट ढग पसरले असून भर दिवसा अंधार दाटून येताना दिसत आहे, इतकंच नव्हे, तर आकाशातून बरसणाऱ्या पाऊसधारासुद्धा विषारी असल्यामुळं अराणवर नवं संकट ओढावल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 2 आठवडे शाळा बंद, 25 टक्के पगारकपात अन् कर्मचाऱ्यांना घरातच थांबण्याचा इशारा; मध्यपूर्वेतील युद्धामुळं सरकारचं कंबरडं मोडलं 

एका प्रतिष्ठीत माध्यमसमुहाच्या वृत्तानुसार इराणमध्ये असणाऱ्या काही भारतीय इराणी नागरिकांनी तेथील परिस्थितीबाबत नातलगांना माहिती दिली. इराणमधील सध्याचं वास्तव इतकं भयाण आहे की, इथं दिवस उजाडतो तोच धडकी भरवणाऱ्या परिस्थितीमध्ये. सकाळी 10 वाजतासुद्धा इथं अंधारच असतो. नागरिकांना श्वास घेणंही इथं कठीण आहे, अनेकांना इथं असह्य वाटत आहे. लहान मुलं, म्हातारी माणसं, पाळीव प्राणी सर्वांचाच श्वास इथं गुदमरतोय. इराणमध्ये तेल डोपेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती ही अतिसय भयभीत करणारी असून, सध्या येथील नागरिकांची हतबलता काळजात धस्स करून जात आहे. 

प्रचंड भयावह हल्ल्यानं जग सुन्न... 

भारतात वास्तव्यास असणाऱ्या एका इराणी नागरिकानं जेव्हा तेहरानमधील आपल्या कुटुंबाशी संपर्क साधला तेव्हा तेव्हा त्यांनी सरकारी नियंत्रण असणाऱ्या 'बेल' नावाच्या मेसेजिंग अॅपचा उल्लेख केला. हे युद्ध आता निसर्गावरही आघात करत असून, सर्वांसाठीच एक मोठा धोका निर्माण करताना दिसत आहे. रुग्णालयात रुग्ण असह्य वेदनांमध्ये आहेत, सामान्यांना इथं जगणंही कठीण होऊन बसलं आहे. इस्रायलच्या लष्करानं तेल डेपोवर केलेला हा हल्ला इतका भयंकर होता, ज्याची अपेक्षा खुद्द ट्रम्प प्रशासनालाही नव्हती. त्यामुळं हे संकट आता आणखी किती गडद होणार हाच चिंतातूर करणारा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

