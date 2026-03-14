मध्य-पूर्वेतील सर्वात मोठा बॉम्बहल्ला केल्याचा दावा! ट्रम्प म्हणाले, 'इराण पूर्णपणे पराभूत, आता...'

Biggest Bomb Attack On Middle East: अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर मध्य पूर्व आशियाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बॉम्ब हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी आपल्या मालकीच्या ट्रूथ या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करुन ही माहिती दिली आहे. "काही क्षणांपूर्वीच, माझ्या निर्देशानुसार, युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडने मध्य-पूर्व आशियाच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली बॉम्बहल्ला केला. या बॉम्ब हल्ल्यात इराणचा सर्वात महत्वाचा तळ असलेल्या खार्ग बेटावरील प्रत्येक लष्करी लक्ष्य पूर्णपणे नष्ट करण्यात आला आहे," असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.
ट्रम्प यांनी पुढे, "इराण कधीही अण्वस्त्रे बाळगू शकणार नाही आणि त्यांच्याकडे कधीही अमेरिका, मध्य पूर्व किंवा जगाला धोका निर्माण करण्याची क्षमता राहणार नाही! इराणी सैन्य आणि या दहशतवादी राजवटीशी संबंधित सर्वांसाठी सर्वात शहाणपणाची गोष्ट म्हणजे आत्मसमर्पण करणे हीच आहे. त्यांच्या देशाचे जे उरले आहे ते वाचवणे हाच त्यांच्याकडे पर्याय आहे. आता जे उरले आहे ते ही फारसे नाही," असंही म्हटलं आहे.
"आमच्याकडे असलेली शस्त्रे जगाला माहित असलेली सर्वात शक्तिशाली आणि अत्याधुनिक आहेत परंतु, सभ्यतेच्या कारणास्तव, मी बेटावरील तेल पायाभूत सुविधा नष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, जर इराण किंवा इतर कोणीही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या मुक्त आणि सुरक्षित प्रवासात हस्तक्षेप करण्यासाठी काहीही केले तर मी ताबडतोब या निर्णयावर पुनर्विचार करेन," असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.
"माझ्या पहिल्या कार्यकाळात आणि सध्या, मी आमच्या सैन्याची जगातील कुठेही सर्वात प्राणघातक, शक्तिशाली आणि प्रभावी सैन्यात पुनर्बांधणी केली आहे. आपण ज्यांच्यावर हल्ला करू इच्छितो त्याचे संरक्षण करण्याची इराणकडे क्षमता नाही. ते याबद्दल काहीही करू शकत नाहीत! इराणकडे कधीही अण्वस्त्र असणार नाही आणि ते युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मध्य पूर्व किंवा, अर्थातच, जगाला धमकावण्याची क्षमताही बाळगणार नाही! इराणचे सैन्य आणि या दहशतवादी राजवटीत सहभागी असलेल्या इतर सर्वांनी शस्त्रे खाली ठेवणे आणि त्यांच्या देशामध्ये जे काही शिल्लक राहिले आहे ते वाचवणे शहाणपणाचे ठरेल," असं ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
US President Donald Trump posts on Truth Social- "Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every military target in Iran's crown jewel, Kharg… pic.twitter.com/v5JRGfYyVI
— ANI (@ANI) March 13, 2026
अन्य एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी, "इराण पूर्णपणे पराभूत झाला आहे आणि त्याला एक करार हवा आहे, पण तो मी स्वीकारणार नाही," असं म्हटलं आहे. "फेक न्यूज मीडियाला इराणविरुद्ध अमेरिकेच्या सैन्याने किती चांगले काम केले आहे हे वृत्त देणे आवडत नाही, जो पूर्णपणे पराभूत झाला आहे आणि करार करू इच्छितो - पण हा असा करार नाही जो मी स्वीकारेन!" अशी पोस्ट करत ट्रम्प यांनी इराणने वाटाघाटीसाठी प्रयत्न सुरु केले असली तरी आपल्याला त्यांच्या अटी-शर्थी मान्य नसल्याचं अखोरेखित केलं आहे.
US President Donald Trump posts on Truth Social- "...Iran is totally defeated and wants a deal, but not a deal that I would accept." pic.twitter.com/F4qwn4NCBp
— ANI (@ANI) March 14, 2026
ट्रम्प यांच्या या दाव्यावर इराणकडून ही बातमी लिहीपर्यंत कोणतेही उत्तर आलेलं नव्हते.