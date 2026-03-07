'इराणसाठी आजची रात्र वैऱ्याची; आतापर्यंतला सर्वात मोठा हल्ला करणार', अमेरिकेचा थेट इशारा

Israel Iran war : इराण आणि अमेरिकेमध्ये सुरू असणारा संघर्ष दर दिवशी विकोपास जाताना दिसत आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेनं संयुक्तरित्या इराणवर हल्ला केला असून, या देशानंही ट्रम्प यांच्या धोरणांसह कारवायांना प्रत्युत्तर देत जशास तशी कारवाई केल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र आता इराणच्या संकटात आणखी भर पडणार असल्याचं चित्र असून, अमेरिकेनं अतिशय भीषण हल्ल्याचाच इशारा इराणला दिला आहे
अमेरिकी अर्थमंत्रालयाचे सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी (आज) 7 मार्च 2026 ची रात इराणसाठी अतिशय धोक्याची ठरणार असून, अतिशय मोठा हल्ला अमेरिका करणार असल्याचा खुला इशारा इराणला दिला आहे. फॉक्स बिझनेसच्या 'कुडलो' कार्यक्रमात संवाद साधताना बेसेंट यांनी याबाबतचं वक्तव्य केलं. 'जसंकी हेगसेथ, जनरल केन आणि राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं की आजची रात्र इराणसाठी वैऱ्याची ठरणार आहे, त्यानुसार आम्ही (अमेरिका) आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बॉम्ब हल्ला करण्यात येणार असून, यामध्ये इराणचे मिसाईल लाँचर, मिसाईल तयार करणारे कारखाने आणि तत्सम ठिकाणांवर निशाणा साधला जाणार आहे', असं ते म्हणाले.
बेसेंट यांच्या वक्तव्यानुसार अमेरिकी लष्कर इराणच्या सैन्य ताकदीला अतिशय कमकुवत करण्यात बहुतांशी यशस्वी ठरली असून, त्यांच्या मते सध्या इराण दोन्ही मोर्चे सांभाळून लढा देत असल्यानं अमेरिकेचे हल्ले अधिक यशस्वी ठरले.
इराणसोबतच्या या वाढत्या तणावाजरम्यानत जागतिक तेल व्यवसाय आणि बाजारपेठांमध्ये संतुलन ठेवण्यासाठी अमेरिकेनं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वॉशिंग्टनकडून हल्लीत भारताला सागरी सीमांमध्ये फसलेल्या रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची सवलत दिली आहे. बेसेंट यांनीच याबाबतचा इशारा दिला असून, 'आम्ही रशियन तेलावरून प्रतिहंध हटवू शकतो.... '. दरम्यान, एकिकडे भारताला दिलासा देण्यात येत असतानाच दुसरीकडे इराणसाठी आता ही वैऱ्याची रात्र किती घातक ठरते हे अमेरिकेच्या निर्णयांवरच अवलंबून असणार आहे हे खरं.