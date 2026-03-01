English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • विश्व
  • खमेनींची शेवटची पोस्ट चर्चेत! पण पोस्टमधल्या In The Name Of Haidar चा अर्थ काय?

खमेनींची शेवटची पोस्ट चर्चेत! पण पोस्टमधल्या 'In The Name Of Haidar' चा अर्थ काय?

Ayatollah Ali Khamenei Last Post In The Name Of Haidar Meaning: इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनींचा अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 1, 2026, 12:14 PM IST
खमेनींची शेवटची पोस्ट चर्चेत! पण पोस्टमधल्या 'In The Name Of Haidar' चा अर्थ काय?
शेवटच्या पोस्टची चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Ayatollah Ali Khamenei Last Post In The Name Of Haidar Meaning: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनींचा अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी आपला सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म ट्रूथ सोशलवरुन हा दावा केला आहे. "खेमनी ठार झाले आहेत," असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. शनिवारी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील सहा शहरांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमधील मुख्य लक्ष्य खमेनींचं कार्यालय होतं. रविवारी सकाळी इराणमधील प्रसारमाध्यमांनी खेमनींच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आहे. एका वृत्तनिवेदिकेने रडत रडतच खमेनींच्या मृत्यूची बातमी दिली. तसेच इराणने खमेनींच्या निधानाच्या पार्श्वभूमीवर 40 दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. 

शेवटच्या पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?

खमेनींच्या मृत्यूनंतर इराणने नव्या नेत्याची घोषणा केली आहे. खमेनींचा मुलगा मुज्तबा खमेनींकडे वडिलांची गादी सोपवण्यात आली आहे. अयातुल्ला अली खमेनींच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण इराणमध्ये शोक व्यक्त केला जात आहे. राजधानी तेहरानमधील मुख्य चौकामध्ये हजारोंच्या संख्येनं नागरिक गोळा झाले असून अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात घोषणा देत आहेत. इराणच्या प्रसारमाध्यमांकडूनही खेद व्यक्त केला जात आहे. असं असतानाच आता खमेनींच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर त्यांच्या अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन पारशी भाषेत एक संदेश पोस्ट करण्यात आला आहे. 'बी नाम इ नामी ये हैदर अलिहीस सलाम' असा मजकूर या संदेशात लिहिलेला आहे. याचा अर्थ "हैदरच्या पवित्र नावाने," असा होता. हैदर हे शिय्या इस्लामचे पहिल्या इमाम हजरत अली यांचं नाव आहे. 

नक्की वाचा >> इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचं भारतातल्या छोट्याश्या गावाशी खास कनेक्शन; खामेनी नावाचं गुपितही उलगडलं

चार दशकापासून सर्वोच्च नेते

अयातुल्ला अली खमेनी हे 1989 पासून इराणचे सर्वोच्च नेते होते. त्यांनी अयातुल्लाह रुहोल्लाह खमेनींकडून या पदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. चार दशकांपासून ते इराणच्या राजकीय, न्याय व्यवस्था आणि संरक्षण दलांवर घट्ट पकड ठेवून होते. इराणमधील अनेक प्रसारमाध्यमांनी आपल्या वृत्तवाहिन्यांचा लोगो काळ्या आणि पांढऱ्या रंगांमध्ये झळकावत खमेनींना श्रद्धांजली अर्पण केली. 'इस्रायल आणि अमेरिकेच्या भ्याड हल्ल्यामध्ये इस्लामिक क्रांतीच्या चवळवळीतील नेता शहीद झाला,' असं खमेनींच्या निधनाबद्दल वृत्तांकन करताना प्रेस टीव्ही या सरकारी वृत्तवाहिनीने म्हटलं आहे. 

अमेरिकेला आणि इस्रायला शिक्षा देणार

खमेनींच्या निधनानंतर इराणमधील लष्कर म्हणजे इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड क्रॉप्स म्हणजेच आयआरजीसीने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये, इराणने एक मोठा नेता आज गमावला. ते गर्विष्ठ अशा शत्रूंविरोधात शेवटपर्यंत ताठ मानेनं उभे राहिले. अमेरिका आणि इस्रायला या कृत्याची शिक्षा दिली जाईल. हा हल्ला धार्मिक, नैतिक आणि राजकीय नियमांचं उल्लंघन करणारा आहे. इराण याचा सूड नक्की घेणार, असं आयआरजीसीने म्हटलं आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

