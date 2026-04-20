  • सामुद्रधुनीतील थरार! होर्मुझमध्ये इराणच्या जहाजावर अमेरिकेचा ताबा; सूडाच्या भावनेनं पेटून उठला देश, आता पुढे काय?

US Seizes Iranian Ship in Hormuz: अमेरिका आणि इराणमधील तणावाच्या परिस्थितीमध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत संघर्षाची ठिणगी पुन्हा एकदा पडली आहे. सामुद्रधुनीत प्रवेशबंदी असतानाही इराणनं नियमांचं उल्लंघन केल्यानं अमेरिकेनं मोठी कारवाई केली आहे.  

सायली पाटील | Updated: Apr 20, 2026, 10:33 AM IST
(छाया सौजन्य- AI)/ Israel Iran war big news US Seizes Iranian Ship in Hormuz latest update

US Seizes Iranian Ship in Hormuz: आखाती देशांमध्ये असणारा संघर्ष काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीय. अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम असला तरीही युद्धविरामाचा तहच धोक्यात आल्याचं पाहायला मिलत आहे. यास कारणीभूत ठरत आहेत त्या म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील हालचाली. रविवारी रात्रीच्या सुमारास अमेरिकी नौदलानं चीनसाठी तेल घेणाऱ्या इराणच्या बंदरावर आलेल्या जहाजावर हल्ला करत त्याचा ताबा घेतला. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबतची माहिती दिली. इराण जिथं या हल्ल्यामुळं बिथरला असता तरीही अमेरिकेच्या हल्ल्याचं जशास तसं उत्तर देण्याची भाषासुद्धा इराणनं केल्यामुळं सध्या युद्धविरामात तणाव पाहायला मिळत आहे. 

हल्ल्याबाबत ट्रम्प काय म्हणाले? 

ट्रम्प यांच्या माहितीनुसार इराणचा ध्वज असणारं एक जहाज होर्मुझनजीकच अमेरिकी नौदलानं केलेली नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करत होतं. मात्र, असं करणं या जहाजालाच महागात पडलं आणि त्यावर अमेरिकी नौदलानं ताबा मिळवला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या जहाजाचं नाव TOUSKA असं असून, या जहाजाला अमेरिकी नौदलानच्या डिस्ट्रॉयर USS Spruance नं अडवलं होतं. 

सध्याच्या घडीला हे जहाज अमेरिकेच्या ताब्यात असून, त्यामध्ये नेमकं काय आहे याचीच पाणी केली जात असल्याचं म्हणताना यापूर्वीसुद्धा चुकीच्या कामांमध्ये या जहाजाचा सहभाग असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. फक्त ट्रम्पच नव्हे, तर अमेरिकी लष्करानंसुद्धा या जहाजासंदर्भातील माहिती देत घटनेचा एक व्हिडीओसुद्धा जारी केला. अमेरिकी जहाजानं अनेकदा सूचित करूनही इराणचा ध्वज असणारं हे जहाज बंदराच्या दिशेनंच पुढं जात असल्याचं त्यामध्ये पाहायला मिळालं. 

जवळपास 6 तासांच्या कालावधीत सातत्यानं इशारे देऊनही तोस्का जहाजाच्या चालक दलानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं. ज्यानंतर स्प्राऊंसनं लाऊडस्पीर आणि रेडिओ सिग्नलच्या माध्यमातून घोषणा करत इराणचं हे जहाज चालवणाऱ्या पथकाला इंजिन कक्ष रिकामं करण्याचे निर्देश दिले. आणि त्यानंतर अमेरिकी सैनिकांनी 5 इंच एमके तोफेच्या माध्यमातून तोस्का जहाजाच्या इंजिन कक्षामध्ये तोफडोळे डागत इंजिन निष्क्रीय केलं. 

अमेरिकेच्या कारवाईनं इराणच सूडानं पेटून उठलं...

अमेरिकेच्या या कारवाईनंतर इराण सूडानं पेटून उठला असून, या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर देण्याची घोषणासुद्धा केली. इराणच्या सैन्य कमांडरकडून मालवाहू जहाजावर अमेरिकी लष्कराकडून करण्यात आलेला हल्ला म्हणजे सागरी हेरगिरी आणि खंडणीबाजीचं प्रकरण असल्याचं दोषारोपण केलं. IRIB या सरकारी मीडियानुसार इराण अमेरिकेच्या या चिथावणीखोर कारवाईला सडेतोड उत्तर देणार हे स्पष्ट. 

खरंच इराण अमेरिकेला उत्तर देणार? 

आता या इशाऱ्यानंतर अमेरिकी लष्कराला इराण खरंच उत्तर देणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अमेरिकेच्या कारवाईनंतर इराणनं माघार घेतली, तर युद्धातूनच देशानं माघार घेतल्याचं समजलं जाईल. जर हल्ला केला तर मात्र युद्धविरामाचं उल्लंघन होईल आणि पुन्हा एकदा या युद्धाचा वणवा पेटून उठेल. याचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होणार असून, त्यामुळं येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात गॅस आणि इंधन टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

