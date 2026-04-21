जगातील महाशक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तानासह 3 छोट्या देशांनी करुन दाखवले! युद्धाबाबत मोठी अपडेट

Israel Iran US War : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्ध एक महिन्यापासून अधिक काळ सुरु आहे. अनेकदा युद्ध विरामच्या घोषणा केल्या जात आहेत. यावर पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. यामुळे युद्ध अजूनही धगधगत आहे. इराण आणि अमेरिका दोघेही माघार घेण्यास तयार नाहीत. या युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. युद्धामुळे इराणने होमुर्ज सामुद्रधुनी बंद केल्याने जगात भीषण इंधम टंचाई निर्माण झाली आहे. अशातच युद्ध थांबवण्यासाठी जगातील महा शक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तान आणि त्याच्यासोबत आणखी एका छोट्याशा देशाने करुन दाखवले आहे.
युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार आणि पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाला आहे. तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा झाली, पण ती चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत न पोहोचता संपली. युद्ध थांबवण्यासाठी चर्चा घडवून आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी किंवा युरोपीय देशांनी पुढाकार घेतला नाही तर पाकिस्तानसह इजिप्त आणि तुर्कस्तानने या देशांनी युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. यामुळेच जगातील महा शक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तान आणि यांनी करुन दाखवल्याची चर्चा आहे.
इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध थांबण्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केली आहे. तर इजिप्त आणि तुर्कस्तानने अप्रत्यक्ष सहकार्य केले. या संघर्षातील मध्यस्थीच्या प्रयत्नांमधून हेदेखील दिसून आले की, प्रादेशिक संकटे सोडवण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहे. सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता
प्रमुख शक्तींची भूमिका क्षीण होत असून, संघर्ष व्यवस्थापनात 'मध्यम शक्ती' नवीन खेळाडू म्हणून उदयास येत आहेत असे तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांचे मत आहे.
मध्यम शक्ती उदयास येण्याचे कापण म्हणजे भौगौलिक स्थिती. अमेरिका, चीन सारखे देश शक्तीशाली असले तरी ते आपल्या ताकदीच्या जोरावर सर्व काही थांंबवू शकत नाही हे याठिकाणी अधोरेखित झाल्याचे तज्ञांचे मत आहे. यामुळेच युद्ध प्रभावित देशांची भौगिलीक स्थिती पाहता प्रादेशिक देश नवीन शक्ती म्हणून उदयास येताना दिसत आहेत. स्थानिक तसेच प्रादेशिक पातळवरील आपली प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न ते करताना दिसत आहेत. अमेरिका-इराण संघर्षातील पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्कीच्या भूमिकेवरून हे दिसून येते.
युद्ध स्थितीत हे देश शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थ करत नाहीत तर ते स्वतःच्या सुरक्षेचे आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी मध्यस्थी करत असल्याचे तत्रांचे म्हणणे आहे. हे देश आर्थिक संकट टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. संघर्षांच्या सातत्यामुळे किंवा वाढीमुळे हे देश थेट प्रभावित होऊ शकतात, विशेषतः जेव्हा त्याचा परिणाम त्यांच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक हितांवर होतो."