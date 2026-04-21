English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • जगातील महाशक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तानासह 3 छोट्या देशांनी करुन दाखवले! युद्धाबाबत मोठी अपडेट

जगातील महाशक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तानासह 3 छोट्या देशांनी करुन दाखवले! युद्धाबाबत मोठी अपडेट

इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. याचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानासह 3 छोट्या देशांनी प्रयत्न केले आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 21, 2026, 03:52 PM IST
जगातील महाशक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तानासह 3 छोट्या देशांनी करुन दाखवले! युद्धाबाबत मोठी अपडेट

Israel Iran US War : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्ध एक महिन्यापासून अधिक काळ सुरु आहे. अनेकदा युद्ध विरामच्या घोषणा केल्या जात आहेत. यावर पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. यामुळे युद्ध अजूनही धगधगत आहे. इराण आणि अमेरिका दोघेही माघार घेण्यास तयार नाहीत. या युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे.  युद्धामुळे इराणने होमुर्ज सामुद्रधुनी बंद केल्याने जगात भीषण इंधम टंचाई निर्माण झाली आहे.  अशातच युद्ध थांबवण्यासाठी  जगातील महा शक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तान आणि त्याच्यासोबत आणखी एका छोट्याशा देशाने करुन दाखवले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार आणि पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाला आहे. तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा झाली, पण ती चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत न पोहोचता संपली. युद्ध थांबवण्यासाठी चर्चा घडवून आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी किंवा युरोपीय देशांनी पुढाकार घेतला नाही तर पाकिस्तानसह इजिप्त आणि तुर्कस्तानने  या देशांनी युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. यामुळेच जगातील महा शक्तिशाली देशांना जमले नाही ते पाकिस्तान आणि यांनी करुन दाखवल्याची चर्चा आहे. 

हे देखील वाचा... Explainer: जगातील TOP 10 शक्तिशाली व्यक्ती ज्या इराण-इस्रायल युद्ध थांबवू शकतात? या यादीत भारतीय नेत्याचे नाव आहे का?

 इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध थांबण्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केली आहे.  तर इजिप्त आणि तुर्कस्तानने अप्रत्यक्ष सहकार्य केले. या संघर्षातील मध्यस्थीच्या प्रयत्नांमधून हेदेखील दिसून आले की, प्रादेशिक संकटे सोडवण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहे. सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता
 प्रमुख शक्तींची भूमिका क्षीण होत असून, संघर्ष व्यवस्थापनात 'मध्यम शक्ती' नवीन खेळाडू म्हणून उदयास येत आहेत असे तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांचे मत आहे.

मध्यम शक्ती उदयास येण्याची कारणे

मध्यम शक्ती उदयास येण्याचे कापण म्हणजे भौगौलिक स्थिती. अमेरिका, चीन सारखे देश शक्तीशाली असले तरी ते आपल्या ताकदीच्या जोरावर सर्व काही थांंबवू शकत नाही हे याठिकाणी अधोरेखित झाल्याचे तज्ञांचे मत आहे. यामुळेच युद्ध प्रभावित देशांची भौगिलीक स्थिती पाहता  प्रादेशिक देश नवीन शक्ती म्हणून उदयास येताना दिसत आहेत. स्थानिक तसेच प्रादेशिक पातळवरील आपली प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न ते करताना दिसत आहेत.  अमेरिका-इराण संघर्षातील पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्कीच्या भूमिकेवरून हे दिसून येते.

मध्यस्थी शांततेसाठी नाही तर स्वतःच्या सुरक्षेचे आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी 

युद्ध स्थितीत हे  देश शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थ करत नाहीत तर ते स्वतःच्या सुरक्षेचे आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी मध्यस्थी करत असल्याचे तत्रांचे म्हणणे आहे. हे देश आर्थिक संकट टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. संघर्षांच्या सातत्यामुळे किंवा वाढीमुळे हे देश थेट प्रभावित होऊ शकतात, विशेषतः जेव्हा त्याचा परिणाम त्यांच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक हितांवर होतो."

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Israel Iran War Big Update3 small countries including Pakistansuper powerful countries of the worldIsrael Iran warUS Iran War

इतर बातम्या

RBI Rules For Home Loan: किती EMI चुकल्यास बँक तुमच्या घराल...

भारत