खामेनेई, मादुरोंमागोमाग किम जोंग अमेरिकेच्या निशाण्यावर? लष्करी हाचलाचालींनी वेधलं लक्ष

Israel iran war : मध्यपूर्वेमध्ये युद्धाची ठिणगी पडलेली असतानाच कोरिययी देशांमध्येसुद्धा आता काहीशी तणावाची स्थिती पाहायला मिळत आहे. सोमवार 9 मार्च 2026 पासून दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘फ्रीडम शील्ड’ कार्यक्रम सुरु होत असून, यामध्ये हजारो सैनिक सहभाही होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. तब्बल 10 दिवसांसाठी या युद्धाभ्यास सुरू असल्यानं साऱ्या जगाचीच चिंता यामुळं वाढली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार दक्षिण कोरियाच्या चीफ ऑफ स्टाफच्या माहितीनुसार या उपक्रमामध्ये जवळपास 18000 कोरियाई सैनिकांचा सहभाग असेल. अमेरिकेनं मात्र त्यांची किती लष्करी ताकद या युद्धाभ्यासात सहभागी होईल याची पुष्टी केलेली नाही.
अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामध्ये होणाऱ्या या संयुक्त युद्धाभ्यासानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं असून जेव्हा मध्यपूर्वेत तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे, तेव्हाच या युद्धाभ्यासादरम्यान वॉशिंग्टनकडून काही लष्करी संसाधनं दक्षिण कोरियातून हटवून इराणमध्ये युद्धासाठी नेण्यात येत असल्याच्या चर्चा स्थानिक माध्यमांमध्ये पाहायला मिळत आहेत.
अमेरिकेकडून कोणत्याही लष्करी हालचालीवर टीप्पणी करण्यावर नकार दिल्यानं दक्षिण कोरियकडूनही अमेरिकेच्या या भूमिकेला दुजोरा दिला जात आहे. दुसरीकडे उत्तर कोरियाकडून दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेच्या या युद्धाभ्यासावर सातत्यानं आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. उत्तर कोरियाकडून या युद्धाभ्यासाकडे आक्रमणाची पूर्वतयारी म्हणून पाहिलं जात असल्यानं येत्या काळात तणाव वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सियोल बेस इंस्टिट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी रणनितीचे अभ्यासक गो म्योंग-ह्यून यांच्या माहितीनुसार उत्तर कोरियामध्ये हल्ल्याचे संकेत बहुतांशी योग्य वाटत असून, यामागचं कारण म्हणजे तेथील राज्यकारभार हा पूर्णपणे शासकाच्याच अवतीभोवती फिरतो, ज्यामुळं एका नेत्यला हटवण्यामुळं इथं राज्यकारभार पूर्णपणे कोलमडू शकतो. ज्यामुळं आता ट्रम्प काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.