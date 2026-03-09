English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • खामेनेई, मादुरोंमागोमाग किम जोंग अमेरिकेच्या निशाण्यावर? लष्करी हाचलाचालींनी वेधलं लक्ष

खामेनेई, मादुरोंमागोमाग किम जोंग अमेरिकेच्या निशाण्यावर? लष्करी हाचलाचालींनी वेधलं लक्ष

Israel iran war : एकिकडे अमेरिका मध्यपूर्वेतील युद्धात गुंतलेली असतानाच दुसरीकडे सोमवारी दक्षिण कोरियासह महासत्ता राष्ट्रानं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काय आहे हा निर्णय? पाहा?

सायली पाटील | Updated: Mar 9, 2026, 10:24 AM IST
खामेनेई, मादुरोंमागोमाग किम जोंग अमेरिकेच्या निशाण्यावर? लष्करी हाचलाचालींनी वेधलं लक्ष
Israel iran war Expert Say Kim Jong un Could Be Next Us Target donal trump troops

Israel iran war : मध्यपूर्वेमध्ये युद्धाची ठिणगी पडलेली असतानाच कोरिययी देशांमध्येसुद्धा आता काहीशी तणावाची स्थिती पाहायला मिळत आहे. सोमवार 9 मार्च 2026 पासून दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘फ्रीडम शील्ड’ कार्यक्रम सुरु होत असून, यामध्ये हजारो सैनिक सहभाही होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. तब्बल 10 दिवसांसाठी या युद्धाभ्यास सुरू असल्यानं साऱ्या जगाचीच चिंता यामुळं वाढली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

उपलब्ध माहितीनुसार दक्षिण कोरियाच्या चीफ ऑफ स्टाफच्या माहितीनुसार या उपक्रमामध्ये जवळपास 18000 कोरियाई सैनिकांचा सहभाग असेल. अमेरिकेनं मात्र त्यांची किती लष्करी ताकद या युद्धाभ्यासात सहभागी होईल याची पुष्टी केलेली नाही.

हत्यारं आणि शस्त्रसाठ्याची देवाणघेवाण होणार?

अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामध्ये होणाऱ्या या संयुक्त युद्धाभ्यासानं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं असून जेव्हा मध्यपूर्वेत तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे, तेव्हाच या युद्धाभ्यासादरम्यान वॉशिंग्टनकडून काही लष्करी संसाधनं दक्षिण कोरियातून हटवून इराणमध्ये युद्धासाठी नेण्यात येत असल्याच्या चर्चा स्थानिक माध्यमांमध्ये पाहायला मिळत आहेत.

हेसुद्धा वाचा : आदेशाविनाच अधिकारी? कारवाई करा! अविनाश जाधवांचं थेट फडणवीसांना पत्र; संजय शिरसाठांशी काय कनेक्शन?

अमेरिकेकडून कोणत्याही लष्करी हालचालीवर टीप्पणी करण्यावर नकार दिल्यानं दक्षिण कोरियकडूनही अमेरिकेच्या या भूमिकेला दुजोरा दिला जात आहे. दुसरीकडे उत्तर कोरियाकडून दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेच्या या युद्धाभ्यासावर सातत्यानं आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. उत्तर कोरियाकडून या युद्धाभ्यासाकडे आक्रमणाची पूर्वतयारी म्हणून पाहिलं जात असल्यानं येत्या काळात तणाव वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

किम जोंग निशाण्यावर?

सियोल बेस इंस्टिट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी रणनितीचे अभ्यासक गो म्योंग-ह्यून यांच्या माहितीनुसार उत्तर कोरियामध्ये हल्ल्याचे संकेत बहुतांशी योग्य वाटत असून, यामागचं कारण म्हणजे तेथील राज्यकारभार हा पूर्णपणे शासकाच्याच अवतीभोवती फिरतो, ज्यामुळं एका नेत्यला हटवण्यामुळं इथं राज्यकारभार पूर्णपणे कोलमडू शकतो. ज्यामुळं आता ट्रम्प काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warFreedom Shield ExerciseUS South Korea DrillsKim Jong Un NuclearMiddle East War Impact

इतर बातम्या

IND VS NZ: पोलिसांनीही सोडलं नाही रे! दिल्ली पोलिसांनी घेतल...

स्पोर्ट्स