Longest Wars History: 100 वर्षांहून अधिक काळ चाललेली युद्ध; इतिहासातील रक्तरंजित वास्तव अन् नकोशा आठवणी...

Longest Wars History: मध्यपूर्वेमध्ये इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेल्या आघातानंतर अतिशय भीषण असं युद्ध सुरू झालं. हे युद्ध सध्या अतिशय भीषण अशा वळणावर आलेलं असतानाच त्यामुळं जगापुढं असणाऱ्या संकटाची तीव्रता आणि गांभीर्य पाहता सर्व स्तरांतून चिंतेचा सूर आळवण्यात येत आहे. याच युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये काही अशा युद्धांची चर्चा सुरू आहे जी युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिली, नरसंहार झाला, पिढ्या आल्या आणि पिढ्या गेल्या मात्र युद्ध काही संपलं नाही.
आतापर्यंत नोंद असणाऱ्या दीर्घकालीन लष्करी युद्धाच्या इतिहासामध्ये येणारं एक नाव आहे रिकोंक्विस्टा. 711 AD ते 1492 AD पर्यंत ये युद्ध लढलं गेलं. इबेरियन पेनिन्सुलामध्ये हा संघर्ष झाला होता. जिथं ख्रिस्त राज्यांनी मूर्स नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या मुस्लिमबहुल राज्य असणाऱ्या प्रांतांना निशाण्यावर घेत ती प्रांत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता.
आठव्या शतकाच्या सुरुवातीला हा संघर्ष सुरू झाला, जेव्हा मुस्लिम सैन्यानं आजच्या स्पेन आणि पोर्तुगालच्या अनेक भागांवर ताबा मिळवला होता. शतकांपासून कॅस्टिले, एरागॉन आणि लिऑन अशा अनेक ख्रिस्तराज्यांनी पुन्हा इथं ताबा मिळवला. अखेर या युद्धाचा शेवट 1492 मध्ये ग्रेनेडाच्या पतनासह झाला. ज्यानंतर या भागावर पुन्हा एकदा ख्रिस्त राजवट परतली.
इतिहासातीला आणखी एक दीर्घकालीन लढाई, युद्ध म्हणजे रोमन आणि फारसी साम्राज्यांमधलं. 54 BC ते 628 AD अशा साधारण 681 वर्षांसाठी हा संघर्ष सुरू राहिला. या युद्धश्रृंखलेमध्ये रोमन साम्राज्य आणि त्यानंतर बायजेंटाईन साम्राज्यानं पर्थियन आणि ससानियन राजवंशांसह एकामागून एक फारसी साम्राज्यांविरोधात लढाई लढली.
हा संघर्ष मध्यपूर्व आणि कॉकेशन भागातील महत्त्वाच्या प्रांतांवर वर्चस्वाच्या अवतीभोवतीच राहिला. दोन्ही साम्राज्यांचे वारंवार होणारे हल्ले, प्रतिहल्ले, सीमारेषांपाशी मोहमा असं या संघर्षाचं चित्र होतं, ज्यामुळं जगाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आणि सातत्यानं धुमसत राहिलेला संघर्ष आणि एक 'जिओपॉलिटीकल' वैराचा विषय ठरला.
बायजेंटाइन-ओटोमन युद्ध 1265- 1479 दरम्यान म्हणजेच साधारण 214 वर्षे चालला. हे युद्ध म्हणजे बायजेंटाइन साम्राज्याचा ऱ्हास आणि ऑटोमन साम्राज्याचं ताकदीनं विस्तारत जाण्याचं प्रतीक ठरला. या दीर्घकालीन संघर्षामध्ये ऑटोमन तुर्कांनी अनातोलिया आणि बाल्कनमध्ये आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला. ही लढाई अखेर 1453 मध्ये कॉन्सटेंटिनोपलच्या पतनासह संपुष्टात आली आणि याच युद्धानं बायजेंटाइन साम्राज्यांचा ऱ्हास झाला.
1337 ते 1453 पर्यंतच्या 116 वर्षांच्या काळात लढलं गेलेलं युद्ध म्हणजे इंग्लंड आणि फ्रान्समधील संघर्ष. इंग्लंड आणि फ्रान्समध्ये फ्रेंच गादीसह प्रांतावर दावा सांगण्यासाठी हा संघर्ष पेटला होता. या युद्धात अनेक लढाया लढल्या गेल्या, राजकीय हातमिळवणी आणि मतभेद झाले. जोन ऑफ आर्क अशा लोकप्रिय व्यक्तीमत्त्वांची यादरम्यान मह्त्वाची भूमिका दिसून आल्याचं म्हटलं जातं. या युद्धाच्या अखेरीस फ्रान्सनं बऱ्याच इंग्रज लष्कराला तडाखा दिला होता.