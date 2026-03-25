महावादळाचा इशारा! आखाती देशांवर युद्धाहूनही मोठं संकट; तीन दिवसात पडणार वर्षभराचा पाऊस, विद्ध्वंसाची भीती

सायली पाटील | Updated: Mar 25, 2026, 01:48 PM IST
(छाया सौजन्य- AI) israel iran war mega storm predictions in Middle East threatening floods and massive destruction latest update

Israel Iran War : युद्धाला सामोरं जाणाऱ्या आणि प्रचंड प्रमाणात जिवीतासह वित्तहानी सोसणाऱ्या मध्यपूर्वेतील देशांपुढं आता एक असं आव्हान उभं ठाकलं आहे, ज्याच्यापुढं भलेभले हतबल आहेत असंच म्हणावं लागेल. यावेळी कोणी शत्रू नव्हे तर प्रत्यक्षात निसर्गच आखाती देशांवर आघात करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्राथमिक निरीक्षण आणि उपलब्ध माहितीनुसार संयुक्त अरब अमिराती, दक्षिण इराण आणि पूर्व इराकसह नजीकच्या भागांमध्ये या संभाव्य संकटामुळं मोठा विद्ध्वंस पाहायला मिळू शकतो, ज्यामुळं आता नागरिकांपासून या देशातील सरकारी यंत्रणासुद्धा चिंतातूर झाल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

वाळवंटात अस्मानी संकटाचा धावा! 

मध्यपूर्वेकडील देश सहसा उष्ण कटीबंदीय क्षेत्रात येत असून, येथील बहुतांश भाग हा वाळवंटी आहे. इथं तापमानाचा आकडासुद्धा कायमच अधिक असतो. मात्र, येणारे काही दिवस यास अपवाद ठरू शकतात. हवामान तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार इथं अतिमुसळधार आणि विनाशकारी स्वरुपातील इशारा जारी करण्यात आला आहे. काही सिद्धांतांनुसार पुढच्या 3 दिवसांत इथं 100 मिमि ते 500 मिमि पर्यंत पावसाची हजेरी असू शकते, जी वार्षिक सरासरीहूनही अधिक आहे. 

कधी असणार सर्वात भयावह स्थिती? 

हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार गुरुवार आणि शुक्रवार अर्थात 26- 27 मार्च रोजी या भागांमध्ये वातावरण बिघडणार आहे. सध्याच्या घडीला इजिप्त आणि सौदी अरेबियावर तयार झालेल्या तीव्र कमी दाबाच्या पट्ट्यासह भूमध्य सागरातून येणाऱ्या वाऱ्यांची होणारी टक्कर आणि इटलीहून वाहत येणाऱ्या वाऱ्यांमुळं एक महावादळसदृश्य परिस्थितीचा सामना या आखाती भागांना करावा लागू शकतो. 

हेसुद्धा वाचा : LPG रिफिल बुकिंग, गॅस तुटवड्याबाबत नेमकं सत्य काय? केंद्राच्या वतीनं महत्त्वाचं स्पष्टीकरण

 

सर्वाधिक धोका कुठं? 

महावादळाच्या धोक्याचा केंद्रबिंदू दुबई असेल, जिथं सहसा वर्षाला सरासरी 100 मिमि इतका पाऊस पडतो. प्राथमिक अंदाजानुसार मात्र पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये इथं 76 ते 150 मिमि पावसाची हजेरी असू शकते. ज्यामुळं अबू धाबी, शारजाह, होर्मुजची सामुद्रधुनी आणि नजीकच्या बंदलांनाही याचा तडाखा बसू शकतो. इथं पावसासोबत पूरस्थितीसुद्धा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आला आहे. या वाळवंटीय भागामध्ये एकिकडे युद्धामुळं तणाव असतानाच दुसरीकडे वादळ, गारपिट, सोसाट्याचा वारासुद्धा वाहणार असल्याचा इशारा आहे. जवळपास दोन वर्षांपूर्वी इथं अशाच पद्धतीनं पावसानं हजेरी लावत संपूर्ण शहर ठप्प केलं होतं. तर, इराण, इराकमध्ये 2019 त्या पुरानं थैमान घातलेलं. 

दुहेरी संकटाचा मारा 

मध्यपूर्वेवर सध्या युद्धाचा तणाव आहे. ज्यामध्ये निसर्गचक्रानंही इथं थैमान घातल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. होर्मुजच्या आखाताचा परिसरही याच क्षेत्रात येत असल्यामुळं इथं वादळ आल्यास पुन्हा एकदा धीम्या गतीनं सुरू असणारी जहाज वाहतूक ठप्प होण्याची भीती आहे. दरम्यान, सध्या हे सर्व इशारे आणि निसर्गचक्रातील बदल पाहता आखाती देशांमधील सरकार या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहत आहे. य़ा काळात नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्यातं आवाहन करण्यात आलं असून, आता पुढील तीन ते चार दिवस इथं साऱ्या जगाचं लक्ष असेल हेच खरं. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

कांतारा प्रकरण: रणवीर सिंह चामुंडी हिल्सवर जाऊन देवतेसमोर म...

मनोरंजन