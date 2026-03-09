English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • किमान दिलासा! Emirates, Etihad सह कतार एअरवेजच्या विमानसेवा धीम्या गतीनं पूर्वपदावर

किमान दिलासा! Emirates, Etihad सह कतार एअरवेजच्या विमानसेवा धीम्या गतीनं पूर्वपदावर

Israel Iran war : आखाती देशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय आणि इतर देशांच्या नागरिकांसाठी दिलासा देणारी बातमी. बहुतांश विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी पुन्हा सुरू केली उड्डाणं.

सायली पाटील | Updated: Mar 9, 2026, 02:20 PM IST
किमान दिलासा! Emirates, Etihad सह कतार एअरवेजच्या विमानसेवा धीम्या गतीनं पूर्वपदावर
Israel iran war middle east Emirates Etihad And Qatar Airways Slowly Resume Flights After Airspace Reopens relief to india people

Israel Iran war : इराणवर अमेरिका- इस्रायलनं हल्ला केल्यानंतर उद्भवलेल्या भीषण युद्धजन्य परिस्थितीनं संपूर्ण जगाला संकटात लोटलं असून, देश विदेशातील सामान्यांच्या जीवनावरही याचे परिणाम झाल्याचे दिसून आले. यामध्ये हवाई प्रवास सर्वधिक प्रभावित झाला असून, त्यामुळं आखाती देशांमध्ये अनेक नागरिक अडकल्याची परिस्थिती पाहायला मिळाली. भारतातूनही अनेक नागरिक आखाती देशआंमध्ये अडकले. मात्र, आता या संपूर्ण स्थितीत दिलासा मिळत असून, मध्यपूर्वेतील बहुतांश विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांच्या सुविधा पूर्णत: पूर्ववत करण्यासाठी धीम्या गतीनं पावलं उचलली जात आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक माहितीनुसार Emirates, Etihad आणि Qatar Airways या कंपन्यांकडून पुन्हा एकदा प्रवाशांसाठीच्या सुविधा सुरू केल्या जाणार असून, यामुळं युके, भारत आणि अमेरिकेतील प्रवास सुरळीत होण्याची चिन्हं पाहायला मिळत आहेत.

पश्चिम आशियाई भागांमध्ये विमानसेवा पूर्ववत

एमिरट्सकडून सध्या रुट नेटवर्कच्य 60 टक्के क्षमतेनं कार्यवाही पूर्ववत केली असून, 83 ठिकाणांवर 106 उड्डाणं झेपावण्यास सुरुवात झाली आहे. लवकरच ही विमानसेवा पूर्ण क्षमतेनं प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होणार असूनस तिकीट बुकिंगसुद्धा पूर्ववत होणार आहे. दरम्यान, ज्या प्रवाशांकडे निर्धारित विमानतिकीटं आणि बुकिंग आहे त्यांनीच विमानतळ गाठावं अशाही सूचना देण्यात येत आहेत.

हेसुद्धा वाचा : AI शाप की वरदान? गडगंज पगार देणाऱ्या आणखी एका कंपनीत नोकरकपात; 30000 कर्मचाऱ्यांची खाती रिकामी होणार?

एतिहाद एअरवेजकडूनही नियमित उड्डाणं सुरळीत करण्यावर भर दिला जात  असून, सध्या 70 ठिकाणांवर विविध उड्डाणं पुरवण्यात येत आहेत. तर, कतार एअरवेजनं दोहामधून कार्यवाही सुरू केली असून, तिथून लंडन हिख्रो विमानतळ, पॅरिस, मद्रीद, रोम आणि फ्रँकफर्ट इथं उड्डाणं झेपावत आहेत. या सर्व विमानसेवा पुरवणाऱ्या कं ते पन्यांकडून सध्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं अडकलेल्या, कामानिमित्त फसलेल्या आणि वैद्यकीय स्थितीत प्रवास करु इच्छिणाऱ्या प्रवाशांना प्राधान्य दिलं जात आहे.

मध्यपूर्वेत उड्डाण असणाऱ्या इतरही विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या सेवा पूर्ववत करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या असून, ब्रिटीश एअरवेजनं मस्कत, ओमान ते लंडन या 9 ते 12 मार्च दरम्यानच्या विमानसेवा पूर्ववत केल्या आहेत. तर, एअर अरेबियानं ऑस्ट्रीया, इजिप्त, भारत, इटलीसाठी उड्डाणं सुरू केली आहेत. ज्यामुळं विमान प्रवाशांसाठी ही अतिशय दिलासादायक बातमी ठरत आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warIsrael iran war newsgulf flightstravel disruptionsMiddle East airlines

इतर बातम्या

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेवर भीषण अपघात; BMW कारचा चुराडा,...

भारत