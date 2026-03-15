इराणकडून आता 'आर या पार'ची लढाई! हीट लिस्टवर थेट नेतन्याहू; म्हणाले, 'त्यांना शोधून काढू आणि...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
Israel Iran War : इराणनं उचलला नेतन्याहूंना ठार करण्याचा विडा. खुलं आव्हान देत दिली जीवे मारण्याची धमकी. इस्रायल- इराण युद्ध गंभीर वळणावर. हा नरसंहार थांबणार कधी? परिस्थिती पाहूनन सातत्यानं उपस्थित होतोय हा एकच प्रश्न...   

सायली पाटील | Updated: Mar 15, 2026, 03:44 PM IST
(छाया सौजन्य- AP)/ israel Iran war military IRGC vows to hunt Netanyahu and kill him latest update

Israel Iran War : मध्यपूर्वेत सुरू असणाऱ्या युद्धाला 16 दिवस उलटून गेले तरीही हा रक्तरंजित संघर्ष काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नसल्या कारणानं आता परिस्थिती आणखी चिघळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच इराणवर आघात करणाऱ्या इस्रायलला या देशातून खुलं आव्हान करत थेट जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्यानं परिस्थितीला आणखी एक गंभीर वळण मिळालं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार 15 मार्च 2026 रोजी इराणनं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना ठार करण्याची धमकी दिली. इराण रेव्होल्यूशनरी गार्डकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, 'जर हा निरपराध चिमुकल्यांना मारणारा हल्लेखोर अद्याप जीवंत असेल, तर आम्ही पूर्ण ताकदीनं त्याचा मागोवा घेऊन त्याला ठार करु', अशा थेट इशारा दिला. एका संदेशात IRGC च्या कमांजोन 28 फेब्रुवारी रोजी इस्रायलनं अयातुल्लाह खामेनेई या इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांवर जीवघेणा हल्ला केल्याचं म्हणत हा एक अपराध आहे ज्याची किंमत त्यांना जीव देऊनच फेडावी लागेल याचाच पुनरुच्चार करण्यात आला. 

इराण रेव्होल्यूशनरी गार्डकडून ही धमकी अशा परिस्थितीत समोर आली आहे, जेव्हा नेतन्याहू यांच्या तळांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काही सोशल मीडिया पोस्ट लक्ष वेधताना दिसत आहेत. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे 12 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेला एक व्हिडीओ ज्यामध्ये नेतन्याहू यांच्या हाताला सहा बोटं असल्याचं पाहायला मिळत आहे. प्राथमिक स्तरावर हा व्हिडीओ AI किंवा सिंथेटिक इमेज असल्याचं म्हटलं गेलं. मात्र, त्यानंतर अनेक चर्चांना हवा मिळाली. 

दरम्यान, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री काट्ज यांनी नुकतंच माध्यमांना दिलेल्या माहितीत तेहरानसोबतचं युद्ध अतिशय निर्णायक वळणावर आलं असून, त्यांनी इराणच्या खर्ग बेटावर असणाऱ्या तेल आयात केंद्रावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याला दुजोरा दिला. इराणविरोधातील या लढ्याचं नेतृत्त्वं नेतन्याहू आणि ट्रम्प यांनी केल्याचं ते म्हणाले. त्यामुळं आता इराणची ही धमकी आणि इस्रायलकडून होणारे हल्ले पाहता या युद्धात जगापुढं कोणतं नवं वास्तव य़ेणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
