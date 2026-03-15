इराणकडून आता 'आर या पार'ची लढाई! हीट लिस्टवर थेट नेतन्याहू; म्हणाले, 'त्यांना शोधून काढू आणि...'

Israel Iran War : मध्यपूर्वेत सुरू असणाऱ्या युद्धाला 16 दिवस उलटून गेले तरीही हा रक्तरंजित संघर्ष काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नसल्या कारणानं आता परिस्थिती आणखी चिघळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच इराणवर आघात करणाऱ्या इस्रायलला या देशातून खुलं आव्हान करत थेट जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्यानं परिस्थितीला आणखी एक गंभीर वळण मिळालं आहे.
रविवार 15 मार्च 2026 रोजी इराणनं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना ठार करण्याची धमकी दिली. इराण रेव्होल्यूशनरी गार्डकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, 'जर हा निरपराध चिमुकल्यांना मारणारा हल्लेखोर अद्याप जीवंत असेल, तर आम्ही पूर्ण ताकदीनं त्याचा मागोवा घेऊन त्याला ठार करु', अशा थेट इशारा दिला. एका संदेशात IRGC च्या कमांजोन 28 फेब्रुवारी रोजी इस्रायलनं अयातुल्लाह खामेनेई या इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांवर जीवघेणा हल्ला केल्याचं म्हणत हा एक अपराध आहे ज्याची किंमत त्यांना जीव देऊनच फेडावी लागेल याचाच पुनरुच्चार करण्यात आला.
इराण रेव्होल्यूशनरी गार्डकडून ही धमकी अशा परिस्थितीत समोर आली आहे, जेव्हा नेतन्याहू यांच्या तळांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काही सोशल मीडिया पोस्ट लक्ष वेधताना दिसत आहेत. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे 12 मार्च रोजी प्रदर्शित झालेला एक व्हिडीओ ज्यामध्ये नेतन्याहू यांच्या हाताला सहा बोटं असल्याचं पाहायला मिळत आहे. प्राथमिक स्तरावर हा व्हिडीओ AI किंवा सिंथेटिक इमेज असल्याचं म्हटलं गेलं. मात्र, त्यानंतर अनेक चर्चांना हवा मिळाली.
दरम्यान, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री काट्ज यांनी नुकतंच माध्यमांना दिलेल्या माहितीत तेहरानसोबतचं युद्ध अतिशय निर्णायक वळणावर आलं असून, त्यांनी इराणच्या खर्ग बेटावर असणाऱ्या तेल आयात केंद्रावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याला दुजोरा दिला. इराणविरोधातील या लढ्याचं नेतृत्त्वं नेतन्याहू आणि ट्रम्प यांनी केल्याचं ते म्हणाले. त्यामुळं आता इराणची ही धमकी आणि इस्रायलकडून होणारे हल्ले पाहता या युद्धात जगापुढं कोणतं नवं वास्तव य़ेणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.