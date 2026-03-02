सर्वत्र माजणार त्राहिमाम? 500 वर्षांपूर्वीच झालेलं 2026 च्या विध्वंसाचं भाकीत; कुठं वाहणार रक्ताचे पाट?

Nostradamus predictions 2026: नवं वर्ष सुरू होऊन साधारण दोन महिन्यांचा काळ लोटला. मात्र सुरुवातीचे दोन महिनेसुद्धा फारसे स्थैर्य देणारे नसून, संपूर्ण जगभरात अनेक घडामोडींमुळं या दोन महिन्यांत एकच हाहाकार माजल्याचं पाहायला मिळालं. जगातील विविध देशांमध्ये विविध समस्या आणि संकटांनी डोकं वर काढलं आणि त्यामुळं पुढं या वर्षात आणखी किती संकटं येणार असाच प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला. त्याचं उत्तर मिळालं एका भाकितातून.
16 व्या शतकातील बहुचर्चित फ्रेंच भविष्यवक्ते नॉस्त्रेदमस यांनी आतापर्यंत केलेली अनेक भाकितं खरी ठरली आहेत. ज्यामुळं त्यांच्या अनेक दाव्यांनी सोशल मीडियावर अनेकांच्याच नजरा वळवल्या आहेत. 7 महिने चालणाऱ्या एका भीषण युद्धासह आभाळातून बसरणाऱ्या प्राणघात विजेसंदर्भात नॉस्त्रेदमस यांनी केलेले 4 दावे एखाद्या भयपटाहून कमी नाहीत. नॉस्त्रेदमस यांच्या The Prophecies पुस्तकात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार 2026 वर्षात एक मोठा घटनाक्रम घडू शकतो. त्यांच्या रचनेनुसार एकूण 942 क्वाट्रेन म्हणजे चार ओळींची एक कविता असून, त्यांची व्याख्याही तितकीच वेगळी आहे.
नॉस्त्रेदमस यांच्या कवितेत लिहिण्यात आलं आहे, 'सात महिने, मोठं युद्ध, वाईटामुळं लोकांचा मृत्यू...' काहींनी त्यांच्या या भाकिताकडे येऊ घातलेल्या घातल युद्धाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं आहे. तर, काही मंडळी त्यांचं हे भाकित भूतकाळातील घटनांशी जोडत आहेत. काहींनी हिरोशिमा, नागासाकी येथील अण्वस्त्र हल्ल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. प्रत्यक्षात ही एक व्याख्या असून, त्याचे पुरावे मात्र नाहीत.
दुसऱ्या एका भाकितात नॉस्त्रेदमस यांनी रात्रीच्या वेळी उठणाऱ्या मधमाशांच्या मोठ्या थव्याचा उल्लेथख केला आहे. मात्र, मधमाशा नेमकं कशाचं प्रतीक आहेत? हा कोणता तांत्रिक धोका आहे की नैसर्गिक आपत्ती याची स्पष्टोक्ती नाही.
आणखी एका भाकितामध्ये नॉस्त्रेदमस 'टिसिनो रक्तानं माखेल' अशा ओळी लिहितात. ज्याचा संदर्भ काहींनी स्वित्झर्लंडच्या टिसिनो क्षेत्राशी जोडला असून, याकडे एखादी महामारी, किंवा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जात आहे. ज्यामुळं इथं खरंच रक्ताचे पाट वाहणार का? हा भीतीदायक प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
सेंचुरी I च्या 26 व्या क्वाट्रेनमध्ये लिहिण्यात आल्यानुसार एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा अमस्मात मृत्यू ओढावू शकतो. वीज कोसळून किंवा तत्सम स्थिती हा मृत्यू होऊ शकतो. ही व्यक्ती एक मोठा नेता, राजघराण्यातील व्यक्ती किंवा लोकप्रिय सेलिब्रिटी असू शकते. मात्र इथं कोणत्याही घटनेचं प्रतीक नाही.
अनेक जाणकारांच्या मते नॉस्त्रेदमस यांनी मध्य फ्रेंच फाषेत अनेकदा काही अस्पष्ट शब्दांचा वापर केला असून, अनुवाद आणि व्याख्यांनुसार त्यांचा नेमका अर्थ काय, याचा कयास लावणं कठीण आहे. ज्यामुळं या कथित भविष्यवाणीत अनेक दावे असले तरीही त्यामागचं तथ्यं मात्र आजही गुलस्त्यातच आहे.
(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून ते संदर्भ व्यक्तिगत भाकितं आहेत. झी 24 तास त्यातील कोणत्याच दाव्याची खातरजमा करत नाही.)