  • विश्व
  • सर्वत्र माजणार त्राहिमाम? 500 वर्षांपूर्वीच झालेलं 2026 च्या विध्वंसाचं भाकीत; कुठं वाहणार रक्ताचे पाट?

सर्वत्र माजणार त्राहिमाम? 500 वर्षांपूर्वीच झालेलं 2026 च्या विध्वंसाचं भाकीत; कुठं वाहणार रक्ताचे पाट?

Nostradamus predictions 2026: मागील काही वर्षांमध्ये जगभरात घडणाऱ्या घडामोडी पाहता त्या घडामोडींसंदर्भातील भाकितं कैक वर्षांपूर्वीच वर्तवण्यात आल्याचं काही सिद्धांत आणि निरीक्षणं सांगतात. आता त्यात आणखी एका भाकिताची भर पडली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 2, 2026, 03:33 PM IST
सर्वत्र माजणार त्राहिमाम? 500 वर्षांपूर्वीच झालेलं 2026 च्या विध्वंसाचं भाकीत; कुठं वाहणार रक्ताचे पाट?
(छाया सौजन्य- एआय)/ Israel Iran War Nostradamus predictions 2026 seven month war

Nostradamus predictions 2026: नवं वर्ष सुरू होऊन साधारण दोन महिन्यांचा काळ लोटला. मात्र सुरुवातीचे दोन महिनेसुद्धा फारसे स्थैर्य देणारे नसून, संपूर्ण जगभरात अनेक घडामोडींमुळं या दोन महिन्यांत एकच हाहाकार माजल्याचं पाहायला मिळालं. जगातील विविध देशांमध्ये विविध समस्या आणि संकटांनी डोकं वर काढलं आणि त्यामुळं पुढं या वर्षात आणखी किती संकटं येणार असाच प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला. त्याचं उत्तर मिळालं एका भाकितातून. 

2026 चं भाकित 500 वर्षांपूर्वीच वर्तवण्यात आलंय?

16 व्या शतकातील बहुचर्चित फ्रेंच भविष्यवक्ते नॉस्त्रेदमस यांनी आतापर्यंत केलेली अनेक भाकितं खरी ठरली आहेत. ज्यामुळं त्यांच्या अनेक दाव्यांनी सोशल मीडियावर अनेकांच्याच नजरा वळवल्या आहेत. 7 महिने चालणाऱ्या एका भीषण युद्धासह आभाळातून बसरणाऱ्या प्राणघात विजेसंदर्भात नॉस्त्रेदमस यांनी केलेले 4 दावे एखाद्या भयपटाहून कमी नाहीत. नॉस्त्रेदमस यांच्या  The Prophecies पुस्तकात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार 2026 वर्षात एक मोठा घटनाक्रम घडू शकतो. त्यांच्या रचनेनुसार एकूण 942 क्वाट्रेन म्हणजे चार ओळींची एक कविता असून, त्यांची व्याख्याही तितकीच वेगळी आहे. 

सात महिने चालणार युद्ध? 

नॉस्त्रेदमस यांच्या कवितेत लिहिण्यात आलं आहे, 'सात महिने, मोठं युद्ध, वाईटामुळं लोकांचा मृत्यू...' काहींनी त्यांच्या या भाकिताकडे येऊ घातलेल्या घातल युद्धाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं आहे. तर, काही मंडळी त्यांचं हे भाकित भूतकाळातील घटनांशी जोडत आहेत. काहींनी हिरोशिमा, नागासाकी येथील अण्वस्त्र हल्ल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. प्रत्यक्षात ही एक व्याख्या असून, त्याचे पुरावे मात्र नाहीत. 

हेसुद्धा वाचा : Israel Iran War चे जम्मू काश्मीरमध्येही पडसाद; अनेक निर्बंध लागू, पर्यटनासाठी जाण्यापर्वी घ्या परिस्थितीचा आढावा 

मधमाशांचा थवा म्हणजे सावट? 

दुसऱ्या एका भाकितात नॉस्त्रेदमस यांनी रात्रीच्या वेळी उठणाऱ्या मधमाशांच्या मोठ्या थव्याचा उल्लेथख केला आहे. मात्र, मधमाशा नेमकं कशाचं प्रतीक आहेत? हा कोणता तांत्रिक धोका आहे की नैसर्गिक आपत्ती याची स्पष्टोक्ती नाही. 

रक्ताचे पाट वाहणार? 

आणखी एका भाकितामध्ये नॉस्त्रेदमस 'टिसिनो रक्तानं माखेल' अशा ओळी लिहितात. ज्याचा संदर्भ काहींनी स्वित्झर्लंडच्या टिसिनो क्षेत्राशी जोडला असून, याकडे एखादी महामारी, किंवा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जात आहे. ज्यामुळं इथं खरंच रक्ताचे पाट वाहणार का? हा भीतीदायक प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. 

मोठ्या व्यक्तीचा अकस्मात मृत्यू? 

सेंचुरी I च्या 26 व्या क्वाट्रेनमध्ये लिहिण्यात आल्यानुसार एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा अमस्मात मृत्यू ओढावू शकतो. वीज कोसळून किंवा तत्सम स्थिती हा मृत्यू होऊ शकतो. ही व्यक्ती एक मोठा नेता, राजघराण्यातील व्यक्ती किंवा लोकप्रिय सेलिब्रिटी असू शकते. मात्र इथं कोणत्याही घटनेचं प्रतीक नाही. 

हेसुद्धा वाचा : आता ट्रॅफिकमध्ये नाही गिअर बदलण्याची कटकट; Top 5 Automatic एसयुव्हीची ओळख तगडं मायलेज 

अनेक जाणकारांच्या मते नॉस्त्रेदमस यांनी मध्य फ्रेंच फाषेत अनेकदा काही अस्पष्ट शब्दांचा वापर केला असून, अनुवाद आणि व्याख्यांनुसार त्यांचा नेमका अर्थ काय, याचा कयास लावणं कठीण आहे. ज्यामुळं या कथित भविष्यवाणीत अनेक दावे असले तरीही त्यामागचं तथ्यं मात्र आजही गुलस्त्यातच आहे. 

(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून ते संदर्भ व्यक्तिगत भाकितं आहेत. झी 24 तास त्यातील कोणत्याच दाव्याची खातरजमा करत नाही.)

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

