  • विश्व
  • Israel Iran war ची धग श्रीलंकेपर्यंत! पाणबुडीच्या घातक हल्ल्यानंतर इराणी जहाज बुडालं; 100 जण बेपत्ता, 78 हून अधिक जखमी

Israel Iran war ची धग श्रीलंकेपर्यंत! पाणबुडीच्या घातक हल्ल्यानंतर इराणी जहाज बुडालं; 100 जण बेपत्ता, 78 हून अधिक जखमी

Israel Iran war : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्लाबोल केल्या क्षणापासून ही परिस्थिती धुमसत असून आता त्याची धग जगभरात पोहोचताना दिसत आहे. इथं श्रीलंकेच्या किनारपट्टी क्षेत्रापर्यंत या युद्धाचं सावट आलं असून, अतिशय भयंकर हल्ल्याचं वृत्त समोर आलं   

सायली पाटील | Updated: Mar 4, 2026, 06:16 PM IST
Israel Iran war ची धग श्रीलंकेपर्यंत! पाणबुडीच्या घातक हल्ल्यानंतर इराणी जहाज बुडालं; 100 जण बेपत्ता, 78 हून अधिक जखमी
(छाया सौजन्य- AI)/ Israel Iran war Submarine attack Iranian ship near Sri Lanka sinks 100 missing

Israel Iran war : महिन्याभरापासूनचा तणाव आणि त्यानंतर मागील 5 दिवसांपासून सुरू असणारं युद्ध या संपूर्ण परिस्थितीला आता अतिशय गंभीर वळण मिळालं असून, फक्त आखाती देशच नव्हे तर त्यामध्ये इनेक देशांती निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्याचंही वृत्त हादरवून जात आहे. इस्रायलनं इराणच्या अनेक शहरांवर निशाणआ साधर क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरूच ठेवला आहे. तर या हल्ल्याला इराणही तोडीस तोड असं उत्तर देत अमेरिकेला घाम फोडताना दिसत आहे. इराणनं हल्ल्याचा सूड उगवत त्या सर्व ठिकाणी हल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे जिथंजिथं अमेरिकी लष्करी तळ आहेत. याचदरम्यान एक हाहाकार माजवणारं वृत्त समोर आलं असून त्यानुसार श्रीलंकेच्या किनाऱ्यानजीक एका इराणी जहाजावर पाणबुडीच्या मदतीनं भयंकर हल्ला करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 100 हून अधिक नागरिक बेपत्ता असून, जखमींचा आकडा 78 पेक्षा जास्त असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

हल्ला झाल्यानंतर एकच हाहाकार, नंतर काय घडलं? 

श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार पाणबुडीच्या हल्ल्यानंतर इराणी जहाजावर असणाऱ्या 32 नागरिकांना सुखरुप वाचवण्यात यंत्रणांना यश मिळालं असून, त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आरोग्य मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार रुग्णालयात दाखल असलेल्यांपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असून, त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : तब्बल 11 महिन्यांनंतर करंगळीइतक्या कॅमेरामुळं पहलगाम हल्ल्याचा पुरावा उघड; चीनचं नाव पुढे, NIA तपास कोणत्या दिशेनं? 

परराष्ट्र मंत्र्यांनी श्रीलंकेतील संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार देशातील नौदलाला 180 नागरिक असणाऱ्या एका जहाजावर आयआरआयआयएस डेनामध्ये IRIS Dena (hull number 75) संकट ओढावलं असून, ही माहिती मिळताच तातडीनं बचावकार्यासाठी घटनास्थळी जहाजं आणि वायुदलाची विमानं पाठवण्यात आली. या जहाजावर झालेल्या भीषण हल्ल्यानंतर बेपत्ता नागरिकांचा आकडा मोठा असून, आता त्यासंदर्भातील नवी माहिती केव्हा समोर येते याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. 

अमेरिका- इस्रायलकडून इराणमधील विविध शहारंना केंद्रीत करत निशाणा साधला जात आहे. ज्यामुळं या भीषण हल्ल्यांमध्ये तेहरानमधील बहुतांश भाग उद्ध्वस्त झाले असून, संपूर्ण मध्यपूर्वेवर युद्धाचे ढग घोंगावत आहेत. इस्रायली हल्ल्याचा सूड उगवत प्रत्युत्तर देताना इराणनं जेरुसलेमसह अनेक इस्रायली शहरांवर हल्ला केला. तर, तेहरानच्या खाडी क्षेत्रातील अशा देशांवर निशाणआ साधला जिथं अमेरिकी लष्करी तळ सक्रिय आहेत. यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत, जॉर्डन, ओमान या देशांवर मोठं संकट पाहायला मिळत आहे.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warIsrael Iran newsIsrael Iran War UpdateSubmarine attack Iranian ship near Sri Lanka

