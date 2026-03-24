इराणमधील 'एका' व्यक्तीवर डोळा; डोनाल्ड ट्रम्प खेळणार शेवटचा डाव! वाटाघाटीसाठी कोणता मासा गळाला?

Israel iran war Trump ENDGAME : आखाती देशांमध्ये सुरू असणारं युद्ध आणि प्रचंड तणावपूर्ण परिस्थितीमध्ये एक नवी घडामोड. येत्या काळात ही सर्व परिस्थिती शांततेच्या चर्चेच्या दिशेला वळवण्याचा इशारा अमेरिकेकडून देण्यात आला आहे. मात्र, इराणनं अद्यापही यावर कोणतीच भूमिका मांडलेली नाही. होर्मुजची सामुद्रधुनी सुरू करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनानं 48 तासांचा अल्टीमेटम इराणला दिला होता मात्र, त्याआधीच अमेरिकेनं घेतलेला यू टर्न अनेक गोष्टी सूचित करून गेला.
ट्रम्प प्रशासनाशी संलग्न सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्या अमेरिकेनं आपला संपूर्ण मोर्चा एकाच गोष्टीच्या दिशेनं वळवला आहे. ती म्हणजे इराणच्या सत्तेवर आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला बसवणं. Politico नं एका एकवालात दिलेल्या माहितीनुसार त्यासाठी एका व्यक्तीवर ट्रम्प प्रशासनाचा डोळा आहे. प्राथमिक माहितीनुसार इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बागेर गलिबाफ यांना हाताशी घेत (त्यांनाच भविष्यात इराणचे नेते बनवण्यासाठीचेही प्रयत्न) सध्या ट्रम्प सरकार काही गोष्टींचं नियोजन करत आहे.
मोहम्मद बागेर ग़लिबाफ यांनी कायमच अमेरिका आणि मित्रपक्षांचा विरोध केला असला तरीही व्हाईट हाऊसमधील काही विश्वस्तांच्या माहितीनुसार तडजोडीच्या धर्तीवर ते फायद्याचे ठरु शकतात. किंबहुना ते पुढं इराणचं नेतृत्त्वंसुद्धा करू शकतात. अहवालामध्ये असणाऱ्या माहितीनुसार सध्या व्हाईट हाऊस कोणा एका नावावर, व्यक्तीवर अवलंबून राहू इच्छित नसून अशा नावांची छाननी सुरू आहे जे पुढं व्यवहार्य चर्चा आणि निर्णय यशस्वी ठरवू शकतील. या यादीमध्ये गलिबाफ यांचं नाव अग्रस्थानी असून, याबाबत ट्रम्प प्रशासनाकडून कोणतीही घाई केली जाणार नसल्याची माहितीसुद्धा सूत्रांनी दिली.
इराणसोबत सुरू असणारा संघर्ष अमेरिकेसाठी अवघड जागेचं दुखणं होऊन बसलेलं असतानाच जगभरात वाढती महागाई, तेलाचे वाढते दर यांमुळं सारं जग चिंतातूर झालं आहे. अशा स्थितीत अमेरिकासुद्धा या संकटातून सावरण्यासाठीच प्रयत्न करताना गिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणजे चर्चा आणि वाटाघाटींसाठी एक योग्य व्यक्ती हाताशी घेणं. प्रशासन सूत्रांच्या माहितीनुसार ट्रम्प यांना तेलाचा करार करणं महत्त्वाचं भासत आहे. इराणच्या तेल साठ्यांवरील ताबा नव्हे तर, व्हेनेझ्युएलाचाच कित्ता त्यांना इथं गिरवायचा आहे. थोडक्यात आपल्याच मर्जीनुसार तेलाचा करार मिळवणं हेच केंद्रस्थानी आहे.
खुद्द ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीतीशी संलग्न असणाऱ्या सूत्रांच्या माहितीनुसार असं होणं जवळपास अशक्य आहे. चर्चा होणं सकारात्मक असलं तरीही अमेरिकेसाठी इराण अडचणी निर्माण करताना दिसत असल्यानं ट्रम्प तेल करार करतील याची काहीच शाश्वती नाही. मात्र त्यांना इराणमध्ये आपल्या मर्जीतील माणसाला सत्ता द्यायचीये हे नक्की. ग़लिबाफ हे प्रचंड व्यावहारिक आणि महत्त्वाकांक्षी असून, ट्रम्प यांच्या मनसुब्यांपुढं ते झुकतात का? हासुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न.