Marathi News
  • Israel Iran War : इराणवर हल्ल्यासाठी इस्रायलनं का निवडलं ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह नाव? अर्थ काय?

Israel Iran War : इराणवर हल्ल्यासाठी इस्रायलनं का निवडलं 'ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह' नाव? अर्थ काय?

Israel Iran War : इस्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर भीषण मिसाईल हल्ले केले असून, या हल्ल्याचं प्रत्युत्तरही आता इराणनं देण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, जगभरात चर्चा आहे ती म्हणजे इस्रायलनं या कारवाईला दिलेल्या नावाची...   

सायली पाटील | Updated: Feb 28, 2026, 02:14 PM IST
Israel Iran War : इराणवर हल्ल्यासाठी इस्रायलनं का निवडलं 'ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह' नाव? अर्थ काय?
Israel Iran War US attacks what is mission shield of judah know details

Israel Iran War : मागील काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये तणाव वाढत असतानाच जे युद्ध होऊ नये अशीच अनेकांची इच्छा असतानाच ते महायुद्धाच्या रुपात पेटलं आणि एकच हाहाकार माजला. इस्रायल आणि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महासत्ता अमेरिकेनं 'ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह' नावानं ही संयुक्त काकवाई केली. तेहरानच्या शांत दिवसाची सुरुवातच भयावह स्फोटांनी झाली आणि आसमंत काळ्याकुट्ट धुरानं, युद्धाच्या सावटानं व्यापून गेला. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार 'प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक'अंतर्गत इराणच्या राष्ट्रपती भवनासह गुप्तचर यंत्रणेचं कार्यालय आणि हवाई तळांसह 30 विविध ठिकाणांवर हल्ला करण्यात आला. इस्रायलकडून हा हल्ला आपण भविष्यातील संकटं हेरत त्या संकटामागची कारणं समूळ नष्ट करण्यासाठी केला गेल्याचं सांगण्यात आलं. 

हेसुद्धा वाचा : अमेरिका-इस्रायलच्या निशाण्यावर इराण; युद्धाच्या 12 तासांआधीच चीननं असं काय पाहिलं? संपूर्ण जगाला पडला प्रश्न 

इस्रायलमध्येसुद्धा युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कता बाळगत जागोजाली सायरन वाजवत नागरिकांना युद्धाची सुरुवात झाल्याची सूचना देण्यात आली. ज्यानंतर अनेकांनीच बंकरच्या दिशेनं धाव घेतली, तर दुसरीकडे देशाच्या सीमासुद्धा बंद करण्यात आल्या. ज्यामुळं आता हे 'ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह' मध्यपूर्वेमध्ये संपूर्ण चित्र कायमस्वरुपी बदलणार का, हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुळात या लष्करी कारवाईला हे नाव दिलं जाण्यामागेसुद्धा एक खास कारण आहे. 

'ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह'चा अर्थ काय?

'ऑपरेशन शिल्ड ऑफ जुदाह' हे कोणा एका लष्करी कारवाईचं नाव नसून, इस्रायलच्या अस्तित्वाचं संरक्षण करण्यासाठी शतकांपूर्वीचा संकल्प आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळं वाढलेल्या ताकदीचा मेळ आहे. ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये जूदाहला सिंहाच्या साहसाचं आणि विजयाचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. परिणामी या कारवाईच्या निमित्तानं इस्रायल आपल्या देशाच्या सीमांच्या रक्षणासाठी कोणत्याही पातळीवर जाण्यास सज्ज आहे हेच सुचवण्यात येत आहे. लष्करी कारवाईला देण्यात आलेलं हे नावच एका अभेद्य ढालीप्रमाणे असून, त्यामाध्यमातून हे युद्ध किंवा कारवाई कोणता एक देश जिंकण्यासाठी नसून, आपल्या नागरिकांवर घोंगावणाऱ्या संकटाचा समूळ नाश करण्यासाठी पुकारण्यात आलं असून ही बचावाची एक आक्रामक शैली आहे. 

यहुदींसाठी हे युद्ध गौरवाचं प्रतीक... 

मानसोपचार तज्ज्ञांनीसुद्धा या लष्करी कारवाईच्या नावाचा उलगडा करताना हे नाव एका युद्धाच्या मानसिक सामर्थ्याचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं. ज्यामुळं इराणसारख्या शत्रूला इस्रायलची सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूळांची जाणीव होऊन आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आपणच छाल होत शत्रूला घरात घुलून त्यांची आक्रमणक्षमता समूळ उद्ध्वस्त करू असंच या नावाचून सुचवण्यात आलं. हे नाव आणि युद्ध यहुदी समुदायासाठी गौरवाचं प्रतीक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Warshield of judahdonald trumpBenjamin Netanyahu

