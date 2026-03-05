इराणने नाही तर मित्र देशानेच पाडली अमेरिकेची 3 फायटर जेट; US लष्कराने सांगितलं 'खरं' कारण

Israel-Iran War US F15 Fighters Shot Down By Friend Nation: इराणविरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिकेने पुकारलेल्या युद्धामुळे अनेक देश एकमेकांविरुद्ध उभे राहिल्याचं दिसत आहे. त्यातही आखाती देशांमध्ये जिथे जिथे अमेरिकेचे हवाई तळ आहेत तिथे इराणने हल्ले सुरु केले असून सौदी अरेबिया, कुवैत, संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरच इराकमध्येही इराणने मिसाईलने हल्ले केले आहेत. त्यामुळे या देशांपैकी काहींनी इराणचे हल्ले परतवून लावण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या मदतीसाठी एक पाऊल पुढे टाकत प्रत्यक्ष युद्धात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र एका देशाने मदतीसाठी पुढे येऊन अमेरिकेचीच फायटर जेट पाडली आहेत. यामुळे अमेरिकेचा तिळपापड झाला असून या देशाला मदत करु नका असं सांगण्यात आल्याच्या बातम्याही समोर आल्यात.
अमेरिकेतील 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधील वृत्तानुसार, सोमवारी इराणविरुद्धच्या संघर्षात अमेरिकी एअरफोर्सची तीन एफ-15 विमानं पाडण्यात आली. आधी ही विमानं शत्रू पक्षाकडून म्हणजेच इस्रायलकडून झालेल्या हल्ल्यात पडल्याचं मानलं गेलं. मात्र नंतर ही विमान अमेरिकेकडूनच युद्धात इस्रायलच्या हल्ल्याविरुद्ध लढत असलेल्या कुवैतच्या फायटर जेट्सने चुकून पाडल्याचं स्पष्ट झालं आणि एकच खळबळ उडाली. कुवैतच्या एफ-18 फायटर जेटमधून डागलेल्या मिसाईल्सने अमेरिकेचीच तीन फायटर जेट्स पाडली. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने देण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, कुवैतच्या एफ-18 हॉर्नेटच्या पायलटने चुकून तीन अमेरिकन विमानांवर तीन मिसाईल्स डागली. या मिसाईल्सने वेध घेतलेली अमेरिकीची तिन्ही फायटर जेट्स कुवैतमध्येच कोसळली.
नक्की वाचा >> भारताची इराण-इस्रायल युद्धात उडी? बंदरांमधून इराणवर हल्ले? हवाई हल्लेही केले? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण
अमेरिकेने इस्रायला साथ देत 28 फेब्रुवारी रोजी 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'च्या माध्यमातून इराणवर मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले केले. इस्रायलनेही त्यांना साथ दिली. शनिवारी अमेरिका-इस्रायली संयुक्त हवाई हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ठार झाल्यानंतर इराणने कुवेत आणि आखातातील देशांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकन सैन्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी कुवैतने अमेरिकेला कव्हर फायर देण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात अमेरिकेची तीन विमानं पाडली. आधी ही विमानं इराणने पाडल्याचं वाटलं. मात्र नंतर अमेरिकी लष्कराने ही विमानं इराणने नव्हे तर कुवैतने तीन अमेरिकन लढाऊ विमाने चुकून पाडल्याचं स्पष्ट केलं. सुदैवाने या हल्ल्यानंतर तिन्ही विमानांमधील सर्व सदस्य पॅराशूटने सुरक्षित ठिकाणी उतरले.
मागील सव्वा वर्षामध्ये मध्य पूर्वेमध्ये मित्र देशाने मदतीसाठी केलेल्या गोळीबारात अमेरिकी फायटर जेट विमानं पाडण्याची ही दुसरी वेळ आहे. अमेरिकेची जेट विमाने पाडल्याचा दावा इराणने केला होता. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधील रिपोर्टनुसार, मित्रपक्षाच्याच विमानाने अमेरिकी जेट्सवर हल्ला करण्याचा हा 'ब्लू-ऑन-ब्लू' प्रकार अनेक इराणी ड्रोन कुवैतच्या हवाई हद्दीत घुसल्याने घडला. त्यापैकी एकाने मिलाइलने एका लष्करी तळाचा वेध घेतल्याने या स्फोटात सहा अमेरिकन लोकांचा मृत्यू झाला. इराणची विमाने, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे हल्ल्यांदरम्यान हा प्रकार चुकून घडल्याची माहिती अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिली आहे.