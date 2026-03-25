Iran Israel War: अमेरिकेने युद्ध जिंकलं, इराणकडून अखेर मान्य; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

US Iran War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अण्वस्त्र न बनवण्यावर इराणने पूर्णपणे सहमती दर्शवली आहे आणि तीन आठवडे चाललेल्या या संघर्षात अमेरिकेचा विजय झाला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 10:00 AM IST
US Iran War: इराणने अण्वस्त्र शस्त्रं तयार न करण्यावर पूर्णपणे सहमती दर्शवली असल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. इतकंच नाही तर अमेरिकेने इराणविरोधातील युद्ध जिंकल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मागील तीन आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या संघर्षात अमेरिकेचा विजय झाल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. तसंच इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनीशी जोडलेल्या तेल आणि गॅससंदर्भात अमेरिकेला एक मोठं गिफ्ट दिल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

ओव्हल ऑफिसमधील ट्रम्प यांचं विधान

मंगळवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितलं की, इराण एखा करार करण्यास उत्सुक आहे. त्यांनी असे सूचित केलं आहे की, उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ, मध्यपूर्वेसाठीचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर हे या वाटाघाटींचे नेतृत्व करत आहेत. 

Explained: कोविडच्या सहा वर्षांनी भारतात पुन्हा 'लॉकडाउन' लागणार? नेमकं कारण काय?

 

राष्ट्राध्यक्षांनी नमूद केले की, इराणच्या सध्याच्या नेतृत्वामध्ये आधीच महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. त्यांनी याचा उल्लेख सत्ता परिवर्तन असा केला आहे. तसंच नवं नेतृत्व आधीच्या लोकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे, ज्यांनी समस्या निर्माण केल्या होत्या असंही म्हटलं. 

डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणने अमेरिकेला फार महागडं गिफ्ट दिलं आहे. हे गिफ्ट युद्धामुळे इराणने बंद केलेल्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित आहे. इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलांच्या वाहतुकींवर निर्बंध आणले आहेत. ज्यामुळे जगभरात तेल आणि गॅसच्या किंमतींवर परिणाम झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, हे गिफ्ट इराणच्या  न्यूक्लिअर प्रोग्रामशी संबंधित नसून, तेल आणि गॅसशी संबंधित आहे. मात्र त्यांनी हे गिफ्ट नेमकं काय आहे याचा खुलासा त्यांनी केलेला नाही. 

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांना पाच दिवसांची स्थगिती दिल्यानंतर आणि युद्ध संपुष्टात आणणाऱ्या करारासाठी इराणसोबत चर्चेचा निर्णय घेतल्यानंतर एका दिवसाने हे विधान केलं आहे. मात्र, कोणत्याही युद्धविरामाशी संबंधित चर्चेचा आपण भाग नसल्याचं इराणने म्हटलं आहे. 

"काल त्यांनी एक विलक्षण गोष्ट केली. त्यांनी आम्हाला एक भेटवस्तू दिली आणि ती भेटवस्तू आज आम्हाला मिळाली आहे. ते एक अत्यंत मोठं आणि प्रचंड मौल्यवान गिफ्ट होतं. ते गिफ्ट नेमकं काय आहे हे मी तुम्हाला सांगणार नाही, परंतु ते एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बक्षीस होते," असं ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.

या गिफ्टचा माझ्यासाठी असा अर्थ आहे की, आम्ही योग्य लोकांशी चर्चा करत आहोत असंही ते म्हणाले. 

पाकिस्तानकडून चर्चेसाठी मध्यस्थी

यापूर्वी, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेसाठी मध्यस्थी करण्याबाबत पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केलेल्या एका सोशल मीडिया पोस्टचे ट्रम्प यांनी समर्थन केले होते. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने होणाऱ्या वाटाघाटींचे यजमानपद स्वीकारण्याची तयारीही शरीफ यांनी दर्शवली.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

Indian Railway : पैसे पाण्यात जाणार? रेल्वे तिकीटासंदर्भाती...

भारत