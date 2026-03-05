Israel US Iran War: अमेरिकेने युद्धनौका बुडवल्यानंतर इराणने उडवला तेलाचा टँकर! समुद्र रक्ताने लाल, जशास तसं प्रत्युत्तर

Israel US Iran War: अमेरिका आणि इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्याला इराणकडून जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. जमिनीवर सुरु असलेला संघर्ष आता समुद्रापर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिकेने भारतातून परतणाऱ्या इराकच्या युद्धनौकवर हल्ला केला होता. ही युद्धनौका भारतातून परतत होती. त्यानंतर आता इराणने अमेरिकेच्या तेल टँकरला लक्ष्य केलं आहे. इराणच्या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) दावा केला आहे की, त्यांच्या नौदलाने उत्तर पर्शियन आखातात एका अमेरिकन तेल टँकरवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. आयआरजीसीच्या म्हणण्यानुसार, जहाजावर हल्ला करण्यात आला, सध्या ते जळत आहे.
इराणमधील स्थानिक मीडिया Mehr News नुसार, IRGC ने हा हल्ला अमेरिकेच्या आक्रमकतेचा दिलेलं उत्तर असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच अमेरिका, इस्रायल किंवा त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या युरोपीय देशांच्या लष्करी किंवा व्यावसायिक जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. जर अशी जहाजं आढळली तर त्यांना लक्ष्य केलं जाईल. युद्धकाळात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण असल्याचं आयआरजीसीने पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं.
अमेरिकेच्या पाणबुडीने हिंद महासागरात इराणची युद्धनौका IRIS Dena ला टॉर्पेडोने धडक देऊन बुडवल्यानंतर काही तासांतच घडली. हे जहाज भारताच्या MILAN 2026 नौदल सरावातून परतत होते आणि त्यात 100 हून अधिक क्रू मेंबर्सचा मृत्यू झाल्याची भीती आहे. आयआरजीसीने कोणतीही चेतावणी न देता हल्ला करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. तसंच हा हल्ला म्हणजे जशास तसं उत्तर असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकेने अद्याप हल्ल्याची पुष्टी केलेली नाही. अमेरिकेने हे दावे खोटे असल्याचं याआधी म्हटलं आहे. परंतु जर ते खरे सिद्ध झाले तर ते आखातातील जहाजांना धोका लक्षणीयरीत्या वाढवेल असं म्हटलं आहे. जगातील 20 टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाते आणि अनेक टँकरवर आधीच हल्ला झाला आहे.
इराणने यापूर्वी तीन अमेरिकन-ब्रिटिश टँकरवर हल्ला करून सामुद्रधुनी बंद केल्याचा दावा केला होता. तथापि, अमेरिकेने इराणच्या नौदलाला उद्ध्वस्त केलं आहे. 20 पेक्षा जास्त जहाजं बुडवण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये सुलेमानी क्लासचा सहभाग आहे.