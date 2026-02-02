चालत्या कारमध्येच दाऊदचा खात्मा; कसा साधला निशाणा? थरारक Video समोर

Forces killed terrorist Dawood Video Viral : जगभरातून विविध देशांच्या लष्करांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाया सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, जगातील सर्वोत्तम हेरयंत्रणा असणाऱ्या इस्रायलकडून आता अतिशय खळबळजनक अशी लष्करी कारवाई करत शत्रूला तितकाच थेट इशारा देण्यात आला आहे. अवघ्या 4 सेकंदांच्या व्हिडीओच्या माध्यमातून ही लष्करी कारवाई दिसत असून, हा थरार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
इस्रायल डिफेन्स फोर्सनं केलेल्या दाव्यानुसार रविवारी या लष्करी तुकडीकडून हिज्बुल्लाहचा दहशतवादी अली दाऊद अमिच याच्यावर अचूक निशाणा साधत त्याचा खात्मा करण्यात आला आहे. अली दाऊद अमिच हा या दहशतवादी संघटनेसाठी इंजिनिअरिंग विभागातील एक म्होरक्या होता. हा दशतवादी दक्षिण लेबनॉनच्या अल दवेर क्षेत्रात हिज्बुल्लाहसाठी लष्करी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे प्रयत्न मागील बऱ्याच काळापासून करत होता. इतकंच नव्हे तर आयडीएफ तुकड्यांविरोधातील दहशतवादी कटकारस्थानांमध्येही त्याचा हात असल्याची माहिती होती.
इस्रायली वायूदलानं रविवारी दक्षिण लेबनॉनमध्ये एक हवाई हल्ला केलाय यामध्ये अनेक घरं आणि वाहनांचं मोठं नुकसान झालं. इस्रायल आणि लेबनॉनमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार कथित स्वरुपात या कारवाईदरम्यान शेतांवर विषारी पदार्थांची फवारणीसुद्धा करण्यात आली. इस्रायली लष्करानं जारी केलेल्या माहितीनुसार हे हल्ले मजरात अब्बूदिये या भागात हिज्बुल्लाहच्या अनेक इंजिनिअरिंग वाहनांवर निशाणार साधत करण्यात आले. ज्यांचा वापर पुन्हा एकदा दहशतवादी कारवायांसाठीच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी केला जात होता. या हल्ल्य़ामध्ये चालत्या कारवर निशाणा साधत दाऊदला संपवण्यात आलं.
Israel ASSASSINATES head of Hezbollah’s engineering department Ali Dawoud Amich
‘Involved in attempts to rehabilitate Hezbollah's terror infrastructure’
‘VIOLATION of ceasefire understandings’ pic.twitter.com/xxXwQb5nr5
— RT (@RT_com) February 1, 2026
दरम्यान, लेबनॉनच्या सरकारी वृत्तवाहिनीनुसार इस्रायली लष्करानं राब थलातीन शहरात रविवारी सकाळ सकाळी घुसखोरी करत दोन घरं उध्वस्त केली, ज्यामुळं आजुबाजूच्या घरांचंही नुकसान झालं. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार अल शाब नगरपालिकेनंही अल हिमा भागातील शहराबाहेरील भागांमध्ये दोन विमानांचं उड्डाण दिसून आल्याचं स्पष्ट केलं. 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी लागू झालेल्या युद्धविरामानंतरही इस्रायली लष्करानं हिज्बुल्लाहकडून असणारा धोका पाहता लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवल्यानं आता इथं परिस्थितीची आणखी चिघळल्याचं पाहायला मिळत आहे.