Marathi News
  चालत्या कारमध्येच दाऊदचा खात्मा; कसा साधला निशाणा? थरारक Video समोर

चालत्या कारमध्येच दाऊदचा खात्मा; कसा साधला निशाणा? थरारक Video समोर

Israeli forces killed terrorist Dawood : निर्धारित लक्ष्यभेदासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इस्रायली लष्करानं एका मोठ्या कारवाईमध्ये दाऊदचा खात्मा केला असून, या कारवाईचा थरारत व्हिडीओसुद्धा जारी केला आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 2, 2026, 08:27 AM IST
Forces killed terrorist Dawood Video Viral : जगभरातून विविध देशांच्या लष्करांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाया सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, जगातील सर्वोत्तम हेरयंत्रणा असणाऱ्या इस्रायलकडून आता अतिशय खळबळजनक अशी लष्करी कारवाई करत शत्रूला तितकाच थेट इशारा देण्यात आला आहे. अवघ्या 4 सेकंदांच्या व्हिडीओच्या माध्यमातून ही लष्करी कारवाई दिसत असून, हा थरार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

कुठं आणि कशी करण्यात आली कारवाई?

इस्रायल डिफेन्स फोर्सनं केलेल्या दाव्यानुसार रविवारी या लष्करी तुकडीकडून हिज्बुल्लाहचा दहशतवादी अली दाऊद अमिच याच्यावर अचूक निशाणा साधत त्याचा खात्मा करण्यात आला आहे. अली दाऊद अमिच हा या दहशतवादी संघटनेसाठी इंजिनिअरिंग विभागातील एक म्होरक्या होता. हा दशतवादी दक्षिण लेबनॉनच्या अल दवेर क्षेत्रात हिज्बुल्लाहसाठी लष्करी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे प्रयत्न मागील बऱ्याच काळापासून करत होता. इतकंच नव्हे तर आयडीएफ तुकड्यांविरोधातील दहशतवादी कटकारस्थानांमध्येही त्याचा हात असल्याची माहिती होती. 

कसा करण्यात आला दाऊदचा खात्मा? लक्ष्यभेदाची कहाणी...

इस्रायली वायूदलानं रविवारी दक्षिण लेबनॉनमध्ये एक हवाई हल्ला केलाय यामध्ये अनेक घरं आणि वाहनांचं मोठं नुकसान झालं. इस्रायल आणि लेबनॉनमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार कथित स्वरुपात या कारवाईदरम्यान शेतांवर विषारी पदार्थांची फवारणीसुद्धा करण्यात आली. इस्रायली लष्करानं जारी केलेल्या माहितीनुसार हे हल्ले मजरात अब्बूदिये या भागात हिज्बुल्लाहच्या अनेक इंजिनिअरिंग वाहनांवर निशाणार साधत करण्यात आले. ज्यांचा वापर पुन्हा एकदा दहशतवादी कारवायांसाठीच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी केला जात होता. या हल्ल्य़ामध्ये चालत्या कारवर निशाणा साधत दाऊदला संपवण्यात आलं. 

दरम्यान, लेबनॉनच्या सरकारी वृत्तवाहिनीनुसार इस्रायली लष्करानं राब थलातीन शहरात रविवारी सकाळ सकाळी घुसखोरी करत दोन घरं उध्वस्त केली, ज्यामुळं आजुबाजूच्या घरांचंही नुकसान झालं. वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार अल शाब नगरपालिकेनंही अल हिमा भागातील शहराबाहेरील भागांमध्ये दोन विमानांचं उड्डाण दिसून आल्याचं स्पष्ट केलं. 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी लागू झालेल्या युद्धविरामानंतरही इस्रायली लष्करानं हिज्बुल्लाहकडून असणारा धोका पाहता लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवल्यानं आता इथं परिस्थितीची आणखी चिघळल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

