2026 मधील पहिली सर्वात मोठी कर्मचारी कपात! जगप्रसिद्ध IT कंपनी एकाचवेळी 30,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार? कारण जाणून शॉक व्हाल

IT Company Oracle layoff 30000 people : 2025 वर्षात IT क्षेत्रात खळबळ माजली होती. लाखो लोकांनी आपली नोकरी गमावली. IT सेक्टरला याचा मोठा फटका बसला. यानंतर आता 2026 मधील पहिली सर्वात मोठ्या कर्मचारी कपातीचे वृत्त समोर आले आहे. जगप्रसिद्ध IT कंपनी एकाचवेळी 20,000 ते 30,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार आहे. कर्मचारी कपात करण्यामागे कंपनीने दिलेले कारण अत्यंत धक्कादायक आहे.
दिग्गज आयटी ओरेकलमध्ये ही मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे. ओरेकल कंपनी 0,000 ते 30,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. अलिकडेच Amazon 16,000 लोकांना कामावरून काढून टाकत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की कंपनी त्यांच्या AI पुनर्रचना योजनेचा भाग म्हणून ही कपात करत आहे.
ओरेकलचा ओपनएआय सोबतचा करार कंपनीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात होता. परंतु या प्रकल्पाचा आर्थिक भार कंपनीवर असल्याचे दिसून येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या करारासाठी कंपनीला अंदाजे 156 अब्ज डॉलर भांडवली खर्च येऊ शकतो. यासाठी लाखो GPU आणि मोठ्या AI डेटा सेंटर नेटवर्कची आवश्यकता आहे. ओरेकलने आधीच टेक्सास, विस्कॉन्सिन आणि न्यू मेक्सिकोमध्ये मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर प्रकल्प सुरू केले आहेत, ज्यांची किंमत आधीच अब्जावधी डॉलर्स झाली आहे.
ओरेकलचा ओपनएआय सोबतचा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला मोठ्या निधीची गरज आहे. ओरेकल कंपनीने अनेक बँकांना कर्जाचे प्रस्ताव पाठवले. मात्र, बँकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. यामुळे निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपनीने कर्मचारी कपातीाचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अहवालांनुसार, या कपातीमुळे ओरेकलला 8 अब्ज ते 10 अब्ज डॉलर्स चा रोख प्रवाह तोटा होईल. कंपनीने अद्याप या संदर्भात कोणतीही घोषणा केलेली नाही. जर कंपनीने ही टाळेबंदी लागू केली तर ती तिच्या इतिहासातील सर्वात मोठी असेल. यापूर्वी, 2025 मध्ये, कंपनीने 1.6 अब्ज डॉलर्सच्या पुनर्रचना योजनेचा भाग म्हणून 10,000 लोकांना काढून टाकले होते.
अनेक अमेरिकन बँकांनी ओरेकलशी संबंधित डेटा सेंटर प्रकल्पांना निधी देण्यापासून माघार घेतल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली. वाढत्या व्याजदरांमुळे आणि वाढत्या जोखमीमुळे कर्ज देणारे मागे हटत आहेत. परिणामी, ओरेकल ग्राहकांकडून 40 टक्के पर्यंत आगाऊ पेमेंटची मागणी करत आहे आणि त्यांच्या सर्नर युनिटची संभाव्य विक्रीसारख्या पर्यायांवर विचार करत आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की ओपन एआयने त्यांच्या काही अल्पकालीन गरजांसाठी मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉनकडे वळले आहे, ज्यामुळे ओरेकलवरील दबाव आणखी वाढला आहे.