Marathi News
  • Marathi News
  • विश्व
एका वर्षांच्या आता IT सेक्टरला पुन्हा मोठा धक्का बसणार आहे. AI टूल नंतर Anthropic ची नवी स‍िस्‍टम येणार आहे. यामुळे पूर्ण रिचर्स टीमचा जॉब एकाचवेळी जाण्याची भिती आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 4, 2026, 06:49 PM IST
Anthropic Responsible Scaling Policy Roadmap : एआय कंपनी अँथ्रोपिकच्या एआय टूलमुळे IT क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. AI टूल नंतर Anthropic ची नवी स‍िस्‍टम मोठी अपडेट आणणार आहे. या नव्या स‍िस्‍टममुळे संपूर्ण टीमचे काम AI च्या मदतीने होणार आहे. या नव्या अपडेटमुळे एका वर्षांच्या आता IT सेक्टरला पुन्हा मोठा धक्का बसणार आहे.

काय आहे एआय कंपनी अँथ्रोपिकची नवी अपडेट

एआय कंपनी अँथ्रोपिकने रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग पॉलिसी रोडमॅप तयार केला आहे. रोडमॅपनुसार  अँथ्रोपिकच्या न्या अपडेटमुळे रीसर्च टीमचे काम एआय करेल. कंपनीच्या पॉलिसी रोडमॅपचा एक भाग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करण्यात आला आहे. 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत, कंपनीची AI सिस्टम मोठी रिसर्च टीम, टॉप-टियर टीम यांचे काम पूर्णपणे ऑटोमेट करु शकते. यामुळे एनर्जी, रोबोटिक्स, शस्त्र निर्मीती आधी क्षेत्रात याचा वापर होऊ शकतो.

एआय विकासाची गती अपेक्षेपेक्षा जास्त 

अँथ्रोपिकच्या नव्या अपडेटची माहिती जाहीर झाली आहे. एआय विकासाचा वेग लोकांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच वेगवान आहे. हा रोडमॅप सुरक्षितता आणि धोरणात्मक सुरक्षा उपायांवर देखील लक्ष केंद्रित करतो. मात्र, याचे काही धोके देखील आहेत. येत्या काही वर्षात यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्यांना धोक्यात येवू शकतात. 

एंथ्रोपिकच्या ‘कोवर्क’ AI टूलने  सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी चिंता निर्माण करणारे

2026 च्या सुरुवातीपासूनच अँथ्रोपिक चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. एंथ्रोपिकच्या ‘कोवर्क’ AI टूलमुळे  सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. कोवर्क AI टूल सर्व कामे ऑटोमेट करत आहे. कंप्‍यूटरमधून एखादी फाईल शोधण्यापासून ते पाईल अरेंज करण्यापर्यंतची सर्व कामे एकाचवेळी होत आहेत. एंथ्रोपिकच्या AI टूलमुळे IT क्षेत्रात खळबळ माजली असून अनेक कंपन्यांचे शेअर घसरले आहेत. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
IT sector will get a big shock againAnthropic's new system after the AI ​​toolAnthropic Responsible Scaling Policy Roadmapएआय कंपनी अँथ्रोपिक

