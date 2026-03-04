Anthropic Responsible Scaling Policy Roadmap : एआय कंपनी अँथ्रोपिकच्या एआय टूलमुळे IT क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. AI टूल नंतर Anthropic ची नवी सिस्टम मोठी अपडेट आणणार आहे. या नव्या सिस्टममुळे संपूर्ण टीमचे काम AI च्या मदतीने होणार आहे. या नव्या अपडेटमुळे एका वर्षांच्या आता IT सेक्टरला पुन्हा मोठा धक्का बसणार आहे.
एआय कंपनी अँथ्रोपिकने रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग पॉलिसी रोडमॅप तयार केला आहे. रोडमॅपनुसार अँथ्रोपिकच्या न्या अपडेटमुळे रीसर्च टीमचे काम एआय करेल. कंपनीच्या पॉलिसी रोडमॅपचा एक भाग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करण्यात आला आहे. 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत, कंपनीची AI सिस्टम मोठी रिसर्च टीम, टॉप-टियर टीम यांचे काम पूर्णपणे ऑटोमेट करु शकते. यामुळे एनर्जी, रोबोटिक्स, शस्त्र निर्मीती आधी क्षेत्रात याचा वापर होऊ शकतो.
अँथ्रोपिकच्या नव्या अपडेटची माहिती जाहीर झाली आहे. एआय विकासाचा वेग लोकांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच वेगवान आहे. हा रोडमॅप सुरक्षितता आणि धोरणात्मक सुरक्षा उपायांवर देखील लक्ष केंद्रित करतो. मात्र, याचे काही धोके देखील आहेत. येत्या काही वर्षात यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्यांना धोक्यात येवू शकतात.
2026 च्या सुरुवातीपासूनच अँथ्रोपिक चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. एंथ्रोपिकच्या ‘कोवर्क’ AI टूलमुळे सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. कोवर्क AI टूल सर्व कामे ऑटोमेट करत आहे. कंप्यूटरमधून एखादी फाईल शोधण्यापासून ते पाईल अरेंज करण्यापर्यंतची सर्व कामे एकाचवेळी होत आहेत. एंथ्रोपिकच्या AI टूलमुळे IT क्षेत्रात खळबळ माजली असून अनेक कंपन्यांचे शेअर घसरले आहेत.