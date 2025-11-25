English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' माणसाचे नाव उच्चारण्यासाठी 20 मिनिटे लागतात; 2310 शब्दांचे नाव; याच्या नावामुळे सरकाराला बदलावा लागला नियम

सर्वात लांब नाव असलेला व्यक्ती. या व्यक्तीचे नाव तब्बल 6 पानांचे आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 25, 2025, 12:11 PM IST
Laurence Watkins With The World's Longest Name : नावात काय आहे शेक्सपिअरने म्हंटले आहे. पण, नावातच सगळं काही असते हे एका व्यक्तीने सिद्ध करुन दाखवले आहे. जगभरात अनेकांची नावे खूपच वैशिष्टयपूर्ण असतात. तर काहींच्या  नावाला काही वेगळा अर्थ असतो. जगात एक व्यक्तीचे नाव उच्चारण्यासाठी उच्चारण्यासाठी  20 मिनिटे लागतात. तब्बल 2310 शब्दांचे हे नाव आहे.  या व्यक्तीच्या नावामुळे सरकाराला नियम बदलावा लागला आहे. जाणून घेऊया हा व्यक्ती कोण आहे.

लॉरेन्स वॅटकिन्स असे सर्वात लांब नाव असणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आहे. लॉरेन्स वॅटकिन्स हे त्याचे संक्षिप्त नाव आहे.  लॉरेन्स वॅटकिन्स न्यूझीलंडचा आहे.  लॉरेन्स वॅटकिन्सची सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे.  वॅटकिन्सचे पूर्ण नाव ऐकताना समोरचा माणूस थकून जाईल.  लॉरेन्स वॅटकिन्सने त्याच्या नावात एक नाही, दोन नाही तर 2,3010 मधली नावे जोडली आहेत. यामुळे त्याचे नाव इतके मोठे झाले की जगातील सर्वात लांब नाव म्हणून त्याच्या नावाची  गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद जाली आहे.  लॉरेन्स वॅटकिन्सनाव जवळपास सहा पानांचे आहे. वॉटकिन्सचे नाव इतके मोठे आहे की त्यांच्या लग्नाच्या अधिकाऱ्यांना ते उच्चारण्यासाठी 20 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागला.

लहानपणापासूनच त्याने गिनीज बुकमध्ये आपले नाव नोंदवण्याचे स्वप्न  लॉरेन्स वॅटकिन्सने पाहिले होते. पण तो सर्वात बलवान, उंच किंवा वेगवान नव्हता. म्हणून, त्याने विचार केला, जगातील सर्वात लांब नाव का नसावे? यासाठी त्याने त्याचे नावच बदलले.  1990 साल होते जेव्हा वॉटकिन्स 24 वर्षांचा होता. तो ऑकलंड शहरातील एका ग्रंथालयात काम करत होता. त्याने बाळाच्या नावांची पुस्तके, माओरी शब्दकोश आणि सहकाऱ्यांमधून शेकडो नावे गोळा केली, ज्यात युरोपियन, माओरी, सामोन, जपानी आणि चिनी नावे समाविष्ट होती. 

त्यानंतर वॉटकिन्सने त्याचे मधले नाव म्हणून नोंदणी करण्यासाठी जवळजवळ 400 डॉलर्स खर्च केले. ऑकलंड रजिस्ट्रारने अर्ज स्वीकारला, परंतु वेलिंग्टन रजिस्ट्रार जनरलने तो नाकारला. परंतु वॉटकिन्सने हार मानण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात केस नेली, जिंकल्यानंतरच जिंकली.
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वॉटकिन्सचा पराक्रम इतका महत्त्वाचा होता की भविष्यात कोणीही ते मोडण्याच्या प्रयत्नात मोठे नाव स्वीकारू नये म्हणून न्यूझीलंड सरकारला एक नवीन कायदा करावा लागला. याचा अर्थ असा की हा विक्रम आता कायदेशीररित्या अटळ आहे. 198 मध्ये, वॉटकिन्स ऑस्ट्रेलियाला गेले आणि आता त्यांना त्यांच्या मोठ्या नावाने ओळखले जाते.

 

