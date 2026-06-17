'आपण Instagram वरील प्रसिद्ध कपल आहोत,' मेलोनी आणि मोदींमध्ये गप्पा, VIDEO तुफान व्हायरल

Meloni and PM Modi at G7 summit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. मागच्या वेळी नरेंद्र मोदींनी मेलोनी यांना 'मेलोडी' चॉकलेट दिल्याने दोन्ही नेते सोशल मीडियावर ट्रेंड झाले होते. G7 परिषदेसाठी दोन्ही नेते एकत्र आले होते. जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या आठवड्यात फ्रान्समधील 'एव्हियन-ले-बेन्स' (Evian-les-Bains) येथे हे नेते एकत्र आले असताना नरेंद्र मोदी आणि मेलोनी यांचीही भेट झाली.
नरेंद्र मोदी आणि मेलोनी यांचं नाव एकत्र करत मेलोडी नावाने संबोधलं जातं. मेलोनी यांनीच याची सुरुवात केली होती. यावेळी जॉर्जिया मेलोनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील एका हलक्या-फुलक्या संवादाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि तो क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. शिखर परिषदेत फोटोसाठी सर्व नेते एकत्र आले असता मेलोनी आणि मोदी यांनी एकमेकांची भेट घेतली. त्यांच्यातील संवाद फार काळ नसला तरी त्यात मैत्री आणि सहजता दिसत होती.
मेलोनी यांनी यावेळी नरेंद्र मोदींना 'तुम्हाला परत भेटून बरं वाटलं (Nice to meet you again)', असं म्हटलं. यानंतर त्यांनी मोदींना सांगितलं की, 'आपण इंस्टाग्रामवरील सर्वात प्रसिद्ध कपल आहोत (We are the most famous couple on Instagram)'.
'मेलोडी' (Melodi) चा संदर्भ घेत, पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवरील त्यांच्या लोकप्रियतेचा उल्लेख केला. त्यावर मेलोनी यांनी मिश्किलपणे प्रतिक्रिया दिली की, "हो, इन्स्टाग्रामवर आपणच सर्वाधिक लोकप्रिय आहोत."
इंटरनेटवरील एका खेळकर विनोदातून सुरू झालेली गोष्ट आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठकला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि मेलोनी यांच्या आडनावांचं मिश्रण असलेला 'मेलोडी' (Melodi) हा शब्द गेल्या तीन वर्षांत एक ओळखला जाणारा ऑनलाइन ब्रँड बनला आहे.
2023 मध्ये दुबई येथे झालेल्या 'कॉप-28' (COP28) परिषदेदरम्यान मेलोनी यांनी काढलेला एक सेल्फी जागतिक स्तरावर इंटरनेटवरील एक 'ट्रेंड' बनला. मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतचा एक फोटो शेअर केला होता आणि त्याला "कॉप-28 मधील चांगले मित्र #Melodi" अशी कॅप्शन दिली होती.