/मेलॉनी यांचा मुस्लिमांसंदर्भात सर्वात मोठा निर्णय, इटलीत आता यापुढे...

Italy Giorgia Meloni : बेल्जियम आणि फ्रान्सनंतर आता इटलीने सुद्धा बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी स्वतः याबाबत मोठी घोषणा केली असून आता इटलीत सार्वजनिक ठिकाणी आणि शाळांमध्ये बुरखा आणि नकाबवर बंदी घातली जाणार आहे. रविवारी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी एका कार्यक्रमात याची घोषणा केली. एवढंच नाही तर आता इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचं सरकार याबाबत लवकरच एक नवीन विधेयक संसदेत सादर करणार आहे. सर्व नियमांनुसार शाळांमध्ये सुद्धा नकाब घालून चेहरा झाकण्यावर प्रतिबंध असणार तर वर्गातील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर सुद्धा मर्यादा घातली जाणार आहे. इटलीने घेतलेल्या या निर्णयाची सध्या जोरदार चर्चा जगभरात सुरु झालेली आहे.
इटली हा भूमध्य समुद्राच्या मधोमध वसलेला युरोपिअन देशांपैकी एक असून तेथे मोठ्या प्रमाणात परदेशी प्रवासी येतात. त्यामुळे स्थलांतर इटलीच्या राजकारणातील महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे. मुस्लिम देशांमधून येणाऱ्या लोकांना युरोपिअन देशांमधील स्थानिक संस्कृतीत सामावून घेणे, धार्मिक प्रतीकं, नागरिकतेचे नियम आणि इमिग्रेशन धोरणांवर इटलीमध्ये नेहमीच वाद घडत असतात.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी रविवारी स्पष्ट केलं की, बुरखा आणि नकाबवर बंदीशी संदर्भातील नवीन बिल संसदेत येणार असून लवकरच हे विधायक आणले जाईल. सदर बिलाचा मुख्य उद्देश हा वर्गात बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालणे आहे. तसेच परदेशी विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा शिकणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. इटलीने युरोपियन युनियन देशांच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचललं आहे. प्रत्येक वर्गात परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित होणार असून पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी भाषण करताना सांगितलं की, 'संसदेत येणाऱ्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक वर्गातील परदेशी विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या कायद्याद्वारे निश्चित केली जाईल'.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी या त्यांच्या पक्षाच्या 'ब्रदर्स ऑफ इटली' या युवा संघटनेच्या 'फिनिक्स' या महोत्सवात म्हटले की, 'इटलीच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी स्थानिक मुलं ही स्वतःला अल्पसंख्यांख समजू लागली असून ती दुःखी आणि एकाकी पडतात. हे अजिबात खपवून घेतलं जाणार नाही. हा प्रकार थांबवला हवा . काहीजण याला एकत्र येणं किंवा जुळवून घेणं असं म्हणतात पण हा केवळ दिखावा आहे. जे या गोष्टीचं राजकारण करतात तेच अशा गोष्टींना खतपाणी घालतात'.