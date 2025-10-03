English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
100 लोकांचा जीव घेणारी पृथ्वीवरील सर्वात रहस्यमयी विहीर, विहिरीच्या आता 4 मजली इमारती इतकी खोल गुहा

जगात अशी काही ठिकाणे आहेत जी सौंदर्याने मोहित करतात. परंतु त्यांच्या गूढ रचनेमुळे ते भितीदायक ठरतात.  अमेरिकेतील टेक्सासमधील विम्बर्ली येथे असेच एक रहस्यमय ठिकाण आहे. हे ठिकाण  "जेकब्स विहीर" म्हणून ओळखले जाते. ही एक नैसर्गिक विहीर किंवा धबधबा आहे जो स्वर्गाइतकाच सुंदर दिसतो, परंतु त्याची खोली आणि पाण्याखालील गुहा यामुळे ही विहीर जगातील सर्वात धोकादायक ठिकाणांपैकी एक बनली आहे. यामुशेच ही विहीर "मृत्यूची विहीर"  म्हणूनही ओळखली जाते. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 3, 2025, 03:53 PM IST
या विहीरीजवळ धोक्याची सूतना देणारे फलक लावले आहते. मात्र, अनेक साहसी उत्साही अजूनही येथे आपला जीव धोक्यात घालतात, परंतु त्याशी संबंधित अनेक भयानक कथा समोर आल्या आहेत. ही विहीर बाहेरून लहान दिसत असली तरी तिची खोली प्राणघातक आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या नैसर्गिक खड्ड्याचे तोंड सुमारे 4 मीटर रुंद आहे. त्याची सुरुवातीची खोली सुमारे 10 मीटर असल्याचे म्हटले जाते. 

या खोलीपर्यंत खाली पाहिल्यास फक्त अंधार दिसतो. पण खरा धोका या पलीकडे आहे. मात्र, पाण्यात उडी मारणारे सुमारे 40  मीटर आत असलेल्या गुहांमध्ये जातात. या गुहांचे मार्ग इतके चक्रव्यूहाचे आणि धोकादायक आहेत की बरेच लोक येथून परत येऊ शकलेले नाहीत. आणि जे कसे तरी बाहेर पडू शकले आहेत ते गंभीर जखमी होऊन परत आले आहेत. येथे 100 हून अधिक लोक बेपत्ता झाले आहेत.

या विहीरीजवळ जाण्याचे आश्चर्यकारक धोके असूनही, खोलवर उडी मारण्यास इच्छुक असलेले लोक येथे आकर्षित होतात. येथे पोहणे मुलांच्या आवाक्याबाहेर आहे. जेकबची विहीर आजही संशोधकांसाठी एक न उलगडलेले गूढ आहे. अनेक संशोधकांनी भेट दिली आहे, परंतु ते देखील त्याच्या गुहांचे रहस्य पूर्णपणे उलगडू शकले नाहीत. रिकाम्या हाताने परतले आहेत. असे मानले जाते की लेण्या आत अनेक मार्गांनी विभागल्या आहेत आणि एकदा हरवल्यानंतर परतीचा मार्ग शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे.

FAQ

1 जेकब्स विहीर कोठे आहे?
जेकब्स विहीर अमेरिकेतील टेक्सास राज्यातील विम्बर्ली (Wimberley) येथे आहे. ही एक नैसर्गिक विहीर किंवा धबधबा आहे जी स्वर्गाइतकाच सुंदर दिसते.

2 जेकब्स विहीर म्हणजे काय आणि तिला दुसरे नाव काय आहे?
जेकब्स विहीर ही एक नैसर्गिक विहीर आहे जी सौंदर्याने मोहित करते, परंतु तिच्या गूढ रचनेमुळे भितीदायक आहे. तिला "मृत्यूची विहीर" असेही ओळखले जाते, कारण तिची खोली आणि पाण्याखालील गुहा प्राणघातक आहेत.

3 जेकब्स विहीर का धोकादायक आहे?
ही विहीर बाहेरून लहान दिसते, परंतु तिचे तोंड सुमारे ४ मीटर रुंद आहे आणि सुरुवातीची खोली १० मीटर आहे. पाण्यात उडी मारल्यास ४० मीटर आत गुहांमध्ये शिरावे लागते, ज्या चक्रव्यूहासारख्या आणि धोकादायक आहेत. यामुळे बरेच लोक हरवतात किंवा जखमी होतात.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

