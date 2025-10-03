100 लोकांचा जीव घेणारी पृथ्वीवरील सर्वात रहस्यमयी विहीर, विहिरीच्या आता 4 मजली इमारती इतकी खोल गुहा

Jacobs Well : जगात अशी काही ठिकाणे आहेत जी सौंदर्याने मोहित करतात. परंतु त्यांच्या गूढ रचनेमुळे ते भितीदायक ठरतात. अमेरिकेतील टेक्सासमधील विम्बर्ली येथे असेच एक रहस्यमय ठिकाण आहे. हे ठिकाण "जेकब्स विहीर" म्हणून ओळखले जाते. ही एक नैसर्गिक विहीर किंवा धबधबा आहे जो स्वर्गाइतकाच सुंदर दिसतो, परंतु त्याची खोली आणि पाण्याखालील गुहा यामुळे ही विहीर जगातील सर्वात धोकादायक ठिकाणांपैकी एक बनली आहे. यामुशेच ही विहीर "मृत्यूची विहीर" म्हणूनही ओळखली जाते.
या विहीरीजवळ धोक्याची सूतना देणारे फलक लावले आहते. मात्र, अनेक साहसी उत्साही अजूनही येथे आपला जीव धोक्यात घालतात, परंतु त्याशी संबंधित अनेक भयानक कथा समोर आल्या आहेत. ही विहीर बाहेरून लहान दिसत असली तरी तिची खोली प्राणघातक आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या नैसर्गिक खड्ड्याचे तोंड सुमारे 4 मीटर रुंद आहे. त्याची सुरुवातीची खोली सुमारे 10 मीटर असल्याचे म्हटले जाते.
या खोलीपर्यंत खाली पाहिल्यास फक्त अंधार दिसतो. पण खरा धोका या पलीकडे आहे. मात्र, पाण्यात उडी मारणारे सुमारे 40 मीटर आत असलेल्या गुहांमध्ये जातात. या गुहांचे मार्ग इतके चक्रव्यूहाचे आणि धोकादायक आहेत की बरेच लोक येथून परत येऊ शकलेले नाहीत. आणि जे कसे तरी बाहेर पडू शकले आहेत ते गंभीर जखमी होऊन परत आले आहेत. येथे 100 हून अधिक लोक बेपत्ता झाले आहेत.
या विहीरीजवळ जाण्याचे आश्चर्यकारक धोके असूनही, खोलवर उडी मारण्यास इच्छुक असलेले लोक येथे आकर्षित होतात. येथे पोहणे मुलांच्या आवाक्याबाहेर आहे. जेकबची विहीर आजही संशोधकांसाठी एक न उलगडलेले गूढ आहे. अनेक संशोधकांनी भेट दिली आहे, परंतु ते देखील त्याच्या गुहांचे रहस्य पूर्णपणे उलगडू शकले नाहीत. रिकाम्या हाताने परतले आहेत. असे मानले जाते की लेण्या आत अनेक मार्गांनी विभागल्या आहेत आणि एकदा हरवल्यानंतर परतीचा मार्ग शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे.
