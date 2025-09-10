नेपाळ हिंसाचाराचं 'राऊत कनेक्शन' उघड! 6 महिन्यांपूर्वीच्या 'त्या' Video ने एकच खळबळ; तुम्ही पाहिलात का?

Nepal Gen Z Protest: मार्च महिन्यामध्ये हिटलरप्रमाणे आक्रमपणे भाषण देणाऱ्या नेपाळी तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. सध्या नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सहा महिन्यानंतर हा तरुण पुन्हा चर्चेत आलाय. हा मुलगा सध्या काठमांडूनमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनामध्ये झेड जनरेशनचं नेतृत्व करत आहे. पंतप्रधान पी. के. ओली शर्मा यांनी राजीनामा देऊन देशातून पळ काढला असून सध्या नेपाळ धुमसत असतानाच या तरुणाचा गर्दीमध्ये उभं राहून भाषण देतानाचा व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल होत आहे. हा मुलगा नेमका आहे तरी कोण आणि त्याची आता एवढी चर्चा होण्याचं मूळ कारण काय ते पाहूयात...
ज्या मुलाबरोबर आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे अविष्कार राऊत! मार्च महिन्यामध्ये अविष्कारने शालेय कार्यक्रमामध्ये नेपाळमधील नेपाळमधील भ्रष्टाचारावर खणखणीत भाषण दिलं होतं. त्याच्या "जय नेपाळ" भाषणाने इंटरनेटवर एकच खळबळ उडवून दिली होती. नेपाळमध्ये तर अविष्कार रातोरात सोशल मीडिया स्टार झाला होता. आत सहा महिन्यानंतर सोशल मीडियाच नेपाळमधील वादाचा केंद्रबिंदू ठरत असतानाच हा तरुण पुन्हा व्हायरल झालाय.
'जय नेपाळ' नावाच्या भाषणामध्ये त्याने नेपाळमधील व्यवस्थेवरुन टीकास्त्र सोडलं होतं. सध्या सुरु असलेल्या हिंसाचारामध्ये 21 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. मंत्रिमंडळातील अनेक आजी-माजी नेत्यांवर आंदोलक हल्ले करत आहेत.
सध्या अविष्कार राऊतचा आंदोलनातील भाषणाचा व्हिडीओ व्हायरल होण्यासोबतच मार्चमधील मूळ भाषणाचा व्हिडीओही व्हायरल जाला आहे. आता सुरु असलेल्या आंदोलनामध्ये अविष्कार राऊत हातात माइक घेऊन घोषणाबाजी करताना दिसत आहे. त्यांच्या मागे तरुण विद्यार्थ्यांचा एक गट उभा राहून घोषणाबाजी करताना दिसतोय.
नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. मात्र, त्यांचे मंत्रिमंडळ 'नवीन मंत्रीमंडळ स्थापन होईपर्यंत सरकार चालवत राहील' असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतींनी शांततेचे आवाहन केले आहे, देश 'कठीण परिस्थितीचा' सामना करत असल्याने शांतता प्रस्थापित करण्यास सहकार्य करावं असं आवाहन राष्ट्रपतींनी केलं आहे.
"पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांचा राजीनामा आधीच स्वीकारण्यात आला असल्याने, सध्याच्या हिंसाचारावर तोडगा काढण्यासाठी देश, जनता आणि लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या सर्व पक्षांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे," असे राष्ट्रपतींनी म्हटलं आहे. नवीन मंत्री पदभार स्वीकारेपर्यंत सध्याचे मंत्रिमंडळ संविधानाच्या कलम 77 (3) अंतर्गत काम करेल असंही राष्ट्रपती म्हणाले असले तरी मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्यांनी पळ काढल्याने मंगळवारी रात्री 10 वाजल्यापासून नेपाळमधील कारभार लष्कराने हाती घेतला आहे.
देशाचे पंतप्रधान के पी ओली राजीनामा देऊन नेपाळमधून पळून गेल्याचे वृत्त आहे. यादरम्यान, नेपाळचे पुढचे पंतप्रधान म्हणून एक नाव समोर येत आहे. आंदोलकांनी बालेन शाह या गायकाला पंतप्रधान करण्याची मागणी केली आहे.
नेपाळमधील जनरेशन Z आंदोलनाची सुरुवात कशी झाली?
नेपाळमधील जनरेशन Z आंदोलन 4 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्याने सुरू झाले. याशिवाय, भ्रष्टाचार, नातेवाईकशाही आणि सरकारी निधीच्या गैरवापराबाबत जनतेच्या, विशेषतः तरुणांच्या असंतोषामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले.
हा राऊत कोण आहे?
अविष्कार राऊत हा 16 वर्षांचा नेपाळी विद्यार्थी आहे, ज्याने मार्च 2025 मध्ये आपल्या शालेय कार्यक्रमात "जय नेपाळ" या नावाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध आक्रमक भाषण दिले होते. हे भाषण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि त्याला रातोरात प्रसिद्धी मिळाली. सध्या तो काठमांडूमधील जनरेशन Z आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.
'जय नेपाळ' भाषणात काय होते?
मार्च 2025 मध्ये अविष्कार राऊतने आपल्या शालेय कार्यक्रमात नेपाळमधील भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय पक्षांच्या स्वार्थी खेळांवर टीका केली होती. त्याने तरुणांना बदलाचे मशालवाहक बनण्याचे आवाहन केले आणि नेपाळच्या भविष्यासाठी एकजुटीने लढण्याचे सांगितले. या भाषणाने इंटरनेटवर खळबळ उडवली.
सध्याच्या आंदोलनात राऊतची भूमिका काय आहे?
सध्या काठमांडूमधील जनरेशन Z आंदोलनात अविष्कार राऊत हातात माइक घेऊन घोषणाबाजी करत आहे आणि तरुण विद्यार्थ्यांच्या गटाचे नेतृत्व करत आहे. त्याचा आंदोलनातील व्हिडीओ आणि मार्चमधील मूळ "जय नेपाळ" भाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.