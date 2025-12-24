English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • विश्व
  • मोदी सरकार तिजोरीतून 4028 कोटी रुपये कोणाला आणि कशासाठी देणार? इतक्या पैशाचं करणार काय?

India Will Give 40,28,50,75,095 Rupees To This Nation: कालच भारताने यासंदर्भातील घोषणा केली असून हा पैसा नेमका कशासाठी दिला जणार आहे जाणून घ्या सविस्तर माहिती

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 24, 2025, 09:18 AM IST
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

India Will Give 40,28,50,75,095 Rupees To This Nation: भारताने आपल्या शेजारच्या एका छोट्याश्या देशाला मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारताने चक्रीवादळग्रस्त श्रीलंकेच्या पुनर्बांधणीसाठी 450 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे सहाय्य पॅकेज प्रस्तावित केले आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 4028 कोटी रुपये इतकी होती. यापैकी 350 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच 3131 कोटी रुपये सवलतीच्या कर्जाच्या नियमांनुसार आणि 100 दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान समाविष्ट असेल, अशी घोषणा परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी केली. सध्या एस जयशंकर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष दूत म्हणून हिंद महासागरातील शेजारी देशाच्या दौऱ्यावर आहेत. 

मोदींनी लिहिलेलं पत्रही सोपवलं, या पत्रात काय?

त्यापूर्वी, जय-अंकर यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसनायके यांची भेट घेऊन चक्रीवादळ 'दित वाह'मुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल चर्चा केली. एस जयशंकर यांनी श्रीलंकन अध्यक्षांना पंतप्रधान मोदींचे पत्र दिले. "मी पंतप्रधान मोदींना दिलेले पत्र आम्ही पहिले प्रतिसादकर्ते या भूमिकेतून दिलेलं आहे. या पत्रात श्रीलंकेला 450 दशलक्ष डॉलर्सचे पुनर्बांधणी पॅकेज देण्याचा शब्द दिला आहे. आमची चर्चा ही वचनबद्धता किती लवकर पूर्ण करता येईल यावर केंद्रित होती," असं परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितलं. चक्रीवादळामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला. र

कुठे वापरला जाणार हा पैसा?

स्ते, रेल्वे आणि पूल कनेक्टिव्हिटीचे पुनर्वसन आणि पुनर्संचयित करणे समाविष्ट या आर्थिक मदतीमधून साध्य केलं जाणार असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. घरबांधणी, आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था आणि शेतीसाठी आर्थिक मदत याच पैशांमधून दिली जाणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देखील मदत करण्याचे आश्वासन भारताने दिले आहे. जयशंकर यांनी भारताने श्रीलंकेला वेळोवेळी केलेल्या मदतीची आठवण करून दिली.

ऑपरेशन सागर बंधू

"एकूणच, ऑपरेशन सागर बंधूने 1100 टनांहून अधिक मदत साहित्य वितरित केले, ज्यामध्ये कोरडे रेशन, तंबू, ताडपत्री, स्वच्छता किट, आवश्यक कपडे आणि पाणी शुद्धीकरण किट यांचा समावेश होता. सुमारे 14.5 टन औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे देखील प्रदान करण्यात आली. मदत कार्यात मदत करण्यासाठी आणखी 60 टन उपकरणे श्रीलंकेत आणण्यात आली," असं एस जयशंकर म्हणाले. चक्रीवादळ 'दित वाह'मुळे ज्या दिवशी भूस्खलन केले त्या दिवशी मिशन बंधू आणि ऑपरेशन सागर सुरू करण्यात आलं होतं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
jaishankarsri lanka450 Million usdAid PackageCyclone Ditwah

