VIDEO : बाहेर पडा, बाहेर पडा... अचानक तुटला नदीवरचा पूल, समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ

जम्मूमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तावी नदीची पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीपर्यंत वाढली आहे. घरे, माल, पशुधन आणि वाहने, निसर्गाच्या प्रकोपापासून काहीही सुरक्षित नाही. पाणी इतके वेगाने वाढत आहे की ते नदीवर बांधलेल्या पुलांना स्पर्श करत आहे. मंगळवारी पूल तुटल्याचा व्हिडिओ समोर आला ज्यामुळे लोक घाबरले आहेत. तावी नदीवर बांधलेला पूल अचानक तुटला तेव्हा गोंधळ उडाला. वृत्तानुसार, आशिया रोडवरून भगवती नगरकडे जाणाऱ्या चौथ्या पुलाचा कडा कोसळला, ज्यामुळे पुलावर मोठा खड्डा पडला आहे. या अपघातादरम्यान पुलावरून जाणारी वाहने या खड्ड्यात पडली.
#WATCH | Jammu, J&K | Water level of the Tawi River rises due to heavy rainfall pic.twitter.com/pn96uAMbE4
— ANI (@ANI) August 26, 2025
नदीवरील पूल कोसळल्याचा व्हिडिओ. पूल कोसळल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले, अन्यथा कारमध्ये बसलेल्या लोकांना अपघातात जीव गमवावा लागला असता. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे बचाव कार्याला विलंब झाला. सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तावी नदीवरील पूल दोन्ही बाजूंनी वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०१४ मध्येही जेव्हा पूर आला होता तेव्हा या पुलाचा संपर्क तुटला होता. जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि लोकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.
तवी नदी के पुल टूटने का LIVE वीडियो, पुल टूटने के दौरान चल रहे थे वाहन#JammuKashmir #TawiRiver #Doda #CloudBurst #Monsoon #Floods #TawiRiverFloods
जम्मू तवी नदी पर बने पुल के टूटने की दौरान की वीडियो. जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पुल टूटने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला… pic.twitter.com/77rdyZCa9s
— Zee News (@ZeeNews) August 26, 2025
जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचलमध्ये निसर्गाचा कहर सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. वृत्तानुसार, जम्मूकडे जाणाऱ्या गाड्या दिल्लीत थांबवण्यात आल्या आहेत.