English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

VIDEO : बाहेर पडा, बाहेर पडा... अचानक तुटला नदीवरचा पूल, समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ

मुसळधार होणाऱ्या पावसामुळे नदीवरचा पूल अचानक तुटला. गाड्या एकमागोमाग जात असताना घडला धक्कादायक प्रकार. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह इतका जोरदार होता की, नदीवरचा पूल वाहून गेला. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 26, 2025, 09:48 PM IST
VIDEO : बाहेर पडा, बाहेर पडा... अचानक तुटला नदीवरचा पूल, समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ
Jammu Kashmiri Tawi River

जम्मूमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तावी नदीची पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीपर्यंत वाढली आहे. घरे, माल, पशुधन आणि वाहने, निसर्गाच्या प्रकोपापासून काहीही सुरक्षित नाही. पाणी इतके वेगाने वाढत आहे की ते नदीवर बांधलेल्या पुलांना स्पर्श करत आहे. मंगळवारी पूल तुटल्याचा व्हिडिओ समोर आला ज्यामुळे लोक घाबरले आहेत. तावी नदीवर बांधलेला पूल अचानक तुटला तेव्हा गोंधळ उडाला. वृत्तानुसार, आशिया रोडवरून भगवती नगरकडे जाणाऱ्या चौथ्या पुलाचा कडा कोसळला, ज्यामुळे पुलावर मोठा खड्डा पडला आहे. या अपघातादरम्यान पुलावरून जाणारी वाहने या खड्ड्यात पडली.

Add Zee News as a Preferred Source

येणाऱ्यांनी मदत केली, नंतर पोलिस आले

नदीवरील पूल कोसळल्याचा व्हिडिओ. पूल कोसळल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले, अन्यथा कारमध्ये बसलेल्या लोकांना अपघातात जीव गमवावा लागला असता. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे बचाव कार्याला विलंब झाला. सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तावी नदीवरील पूल दोन्ही बाजूंनी वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०१४ मध्येही जेव्हा पूर आला होता तेव्हा या पुलाचा संपर्क तुटला होता. जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि लोकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.

गाड्या रद्द

जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचलमध्ये निसर्गाचा कहर सुरू आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. वृत्तानुसार, जम्मूकडे जाणाऱ्या गाड्या दिल्लीत थांबवण्यात आल्या आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jammu Kashmir floodTawi riverRiver bridge Collapsedbridge brokenfloods

इतर बातम्या

पुण्यातील कुख्यात गुंडाने डेक्कन चौकात 200 पोर जमवली आणि......

महाराष्ट्र बातम्या