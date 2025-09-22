जपानची बुलेट ट्रेन मुंबईत येणार, पाहा जपानच्या शिंकानसेन बुलेट ट्रेनची झलक; झी 24 तासचा Exclusive Video

Japan Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. 2027 पर्यंत बुलेट ट्रेन नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जपानमधून आलं आहे. जपानच्या शिंकानसेन बुलेट ट्रेन तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात होणार असून जपानने भारताला याच शिंकानसेन बुलेट ट्रेनचे मॉडेल ई-3 आणि ई-5 देऊ केलं आहेत.
भारतात 2029 पर्यंत पूर्ण क्षमतेने बुलेट ट्रेन धावणार आहे. जी बुलेट ट्रेन भारतात धावणार आहे तीच जपानमध्ये 1964पासून सुरू आहे. भारतात येणारी ही बुलेट ट्रेन सेवा कशी असणार? बुलेट ट्रेनची स्पीड, बुलेट ट्रेन सुरक्षा, बुलेट ट्रेनची डिझाईन आणि बुलेट ट्रेनचा आधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्याचा आढावा झी मीडियाच्या टीमने थेट जपानमधून घेतला आहे.
जपानच्या ओसाका शहरापासून ते टोकियो पर्यंतचा पाचशे किलोमीटरचा प्रवास शिंकानसेन बुलेट ट्रेन ने केला आहे. 1964 पासून जपानमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी बुलेट ट्रेन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ओसाका ते टोकियोच्या प्रवासादरम्यान सगळ्यात जास्त प्रवासासाठी ज्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर होतो ती ही बुलेट ट्रेन. भारतात सुद्धा शिंकानसेन याच बुलेट ट्रेन प्रणालीचा वापर पहिल्या भारतातील बुलेट ट्रेनसाठी केला जातोय
जपान मध्ये बुलेट ट्रेन सिस्टीमला आज 60 वर्षापेक्षा अधिक काळ झालाय. जपानमधली बुलेट ट्रेन तिच्या आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हाय स्पीड साठी विशेष ओळखली जाते. साधारणपणे आपण बुलेट ट्रेनची स्पीड बघितली तर ही 300 ते 320km प्रति तास एवढी आहे. जपानची बुलेट ट्रेन ही जगात प्रसिद्ध आहे तिचा आरामदायी प्रवास तिची डिझाईन आणि या सगळ्यात वापरला गेलेलं आधुनिक तंत्रज्ञान हे महत्त्वाचं ठरतंय.
बुलेट ट्रेनचे तिकीट भाडे हे सुद्धा बुलेट ट्रेनच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. त्यासोबतच किती अंतराचा तुम्ही प्रवास करत आहात त्यावर सुद्धा. तर तुम्ही शहरातल्या शहरात प्रवास करत असाल 100 ते 300 जापानी येन म्हणजे साठ रुपये ते 180 रुपये भाडं आकारलं जातं. बुलेट ट्रेन शिंकेसेनचा प्रवास अडीच हजार ते 19 हजार येन पर्यंत भाडे आकारला जाते
या बुलेट ट्रेनचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भूकंप किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्येसुद्धा या बुलेट ट्रेनच्या प्रवासात कुठली अडचण येत नाही किंवा बुलेट ट्रेन थांबत नाही.