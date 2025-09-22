English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जपानची बुलेट ट्रेन मुंबईत येणार, पाहा जपानच्या शिंकानसेन बुलेट ट्रेनची झलक; झी 24 तासचा Exclusive Video

Japan Bullet Train: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चे काम प्रगतीपथावर आहे. पण जपानमधील ही बुलेट ट्रेन कशी असेल याचा आढावा आम्ही घेतलाय.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 22, 2025, 11:36 AM IST
जपानची बुलेट ट्रेन मुंबईत येणार, पाहा जपानच्या शिंकानसेन बुलेट ट्रेनची झलक; झी 24 तासचा Exclusive Video
Japan bullet train is formally known as the Shinkansen know the about high-speed railway lines mumbai-ahmedabad bullet train

कपिल राऊत, झी मीडिया

Japan Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. 2027 पर्यंत बुलेट ट्रेन नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जपानमधून आलं आहे. जपानच्या शिंकानसेन बुलेट ट्रेन तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात होणार असून जपानने भारताला याच शिंकानसेन बुलेट ट्रेनचे मॉडेल ई-3 आणि ई-5 देऊ केलं आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतात 2029 पर्यंत पूर्ण क्षमतेने बुलेट ट्रेन धावणार आहे. जी बुलेट ट्रेन भारतात धावणार आहे तीच जपानमध्ये 1964पासून सुरू आहे. भारतात येणारी ही बुलेट ट्रेन सेवा कशी असणार? बुलेट ट्रेनची स्पीड, बुलेट ट्रेन सुरक्षा, बुलेट ट्रेनची डिझाईन आणि बुलेट ट्रेनचा आधुनिक तंत्रज्ञान या सगळ्याचा आढावा झी मीडियाच्या टीमने थेट जपानमधून घेतला आहे.

जपानच्या ओसाका शहरापासून ते टोकियो पर्यंतचा पाचशे किलोमीटरचा प्रवास शिंकानसेन बुलेट ट्रेन ने केला आहे. 1964 पासून जपानमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी बुलेट ट्रेन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ओसाका ते टोकियोच्या प्रवासादरम्यान सगळ्यात जास्त प्रवासासाठी ज्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर होतो ती ही बुलेट ट्रेन. भारतात सुद्धा शिंकानसेन याच बुलेट ट्रेन प्रणालीचा वापर पहिल्या भारतातील बुलेट ट्रेनसाठी केला जातोय

जपान मध्ये बुलेट ट्रेन सिस्टीमला आज 60 वर्षापेक्षा अधिक काळ झालाय. जपानमधली बुलेट ट्रेन तिच्या आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हाय स्पीड साठी विशेष ओळखली जाते. साधारणपणे आपण बुलेट ट्रेनची स्पीड बघितली तर ही 300 ते 320km प्रति तास एवढी आहे. जपानची बुलेट ट्रेन ही जगात प्रसिद्ध आहे तिचा आरामदायी प्रवास तिची डिझाईन आणि या सगळ्यात वापरला गेलेलं आधुनिक तंत्रज्ञान हे महत्त्वाचं ठरतंय.

बुलेट ट्रेनसाठी किती भाडे अकारले जाते?

बुलेट ट्रेनचे तिकीट भाडे हे सुद्धा बुलेट ट्रेनच्या  प्रकारावर अवलंबून आहे. त्यासोबतच किती अंतराचा तुम्ही प्रवास करत आहात त्यावर सुद्धा. तर तुम्ही शहरातल्या शहरात प्रवास करत असाल 100 ते 300 जापानी येन म्हणजे साठ रुपये ते 180 रुपये भाडं आकारलं जातं. बुलेट ट्रेन शिंकेसेनचा प्रवास अडीच हजार ते 19 हजार येन पर्यंत भाडे आकारला जाते 

या बुलेट ट्रेनचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भूकंप किंवा नैसर्गिक आपत्तीमध्येसुद्धा या बुलेट ट्रेनच्या प्रवासात कुठली अडचण येत नाही किंवा बुलेट ट्रेन थांबत नाही. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Japan Bullet Trainjapan bullet train speedMumbai Ahmedabad bullet trainmumbai-ahmedabad bullet train speedmumbai-ahmedabad bullet train completion date

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी राजकीय घडामोड! युतीच्या चर्चांदर...

महाराष्ट्र बातम्या