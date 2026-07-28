/जपान 7.1 तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूंकपाने हादरले! समुद्रात महाकाय त्सुनामीचा इशारा

जपाना भूकंप : जपान शक्तिशाली भूंकपाने हादरले आहे. 7.1 तीव्रतेचा हा भूकंप आहे. या भूकंपानंतर समुद्रात महाकाय त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेत खबरदारी म्हणूनतात्काळ स्थलांतर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जपान हवामान संस्थेने या भूकंपाची पुष्टी केली आहे. 28 जुलै रोजी नैऋत्य जपानमधील कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे. या भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 4.27 च्या सुमारास हा भूकंप झाला. सुमारे 10 किलोमीटर खोलीवर हा भूकंप झाला. प्रांतातील सर्वाधिक प्रभावित भागांमध्ये जपान भूकंप तीव्रता मापनश्रेणीवर या भूकंपाची कमाल तीव्रता 7 नोंदवली गेली.
नैऋत्य जपानमधील अरियाके समुद्र आणि यात्सुशिरो समुद्रासाठी एक मीटरपर्यंतच्या त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) च्या अहवालानुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू कुमामोतोमधील उकी या किनारपट्टीच्या शहराजवळ होता. भूकंप 10 किलोमीटरच्या उथळ खोलीवर झाल्यामुळे त्याचे धक्के खूप तीव्र होते. या भूंकपामुळे काय हानी झाली याबाबतची खोमतीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
भूकंपानंतर जपान प्रशासनाने किनारपट्टीच्या भागांसाठी त्सुनामीचा इशारा जारी केला आहे. समुद्रात 1 मीटर उंच त्सुनामीच्या लाटा उसळू शकतात. दक्षिण जपानमधील कुमामोतो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता आणि मियाझाकी या प्रांतांसाठी आपत्कालीन सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. किनारपट्टीच्या भागात तसेच नद्दी पात्रांजवळ राहणाऱ्या लोकांना तात्काळ सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सेंडाई आणि गेनकाई अणुऊर्जा केंद्रासारख्या या भागातील प्रमुख अणुऊर्जा प्रकल्पांकडून कोणताही त्रास किंवा धोका असल्याची माहिती नाही. या भूकंपनांतर प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहे.