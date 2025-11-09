English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप; महात्सुनामीचा इशारा, मोठ्या विध्वंसाची भीती, जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरणार?

जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप आला आहे. या भूकंपानंतर महात्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. जपानमध्ये मोठ्या विध्वंसाची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 9, 2025, 05:19 PM IST
जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप; महात्सुनामीचा इशारा, मोठ्या विध्वंसाची भीती, जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरणार?

Japan Hit With 6.7 Magnitude Powerful Earthquake : जपान पुन्हा एकदा भूकंपाच्या धक्क्याने हादरला आहे.  जपानच्या पूर्व किनाऱ्यावर आज 6.8 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला आहे. इवाते प्रांतातील यामादा शहरापासून 126 किलोमीटर पूर्वेला 10 किलोमीटर खोलीवर धडकला. ही घटना रिंग ऑफ फायर क्षेत्रात घडली, जिथे भूकंप सामान्य आहेत. जपान हवामान संस्थेने तात्काळ त्सुनामीचा इशारा जारी केला.  

स्थानिक वेळेनुसार ( जपानी वेळेनुसार) संध्याकाळी 9 नोव्हेंबर रोजी 5:3 वाजता भूकंप झाला. त्याचा केंद्रबिंदू इवाते प्रांताजवळील उत्तर प्रशांत महासागरात होता. भूकंप इतका तीव्र होता की आजूबाजूच्या भागात हादरे बसले. मियाको आणि यामादा सारख्या किनारी भागात 1 मीटर उंचीच्या लाटा येण्याची शक्यता होती, म्हणून इशारा जारी करण्यात आला आहे. 
सुदैवाने, कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. कोणताही मृत्यू किंवा दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही, फक्त काही किरकोळ लाटा आल्या. भूकंपानंतरच्या धक्क्यांसाठी येथे अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की हा भाग खूप सक्रिय आहे, म्हणून सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे.

गेल्या 24 तासांत या प्रदेशात भूकंपाचे धक्के बसले. अहवाल असे दर्शवितात की 6.8  रिश्टर स्केलच्या मुख्य भूकंपापूर्वी 5.0 रिश्टर स्केलपेक्षा जास्त तीव्रतेचे पाच भूकंप झाले.  याव्यतिरिक्त, मुख्य भूकंपानंतर किमान एक 5.1 तीव्रतेचा धक्का बसला. गेल्या 24 तासांत 5.0 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे किमान सात भूकंप नोंदले गेले. लहान भूकंपांची संख्या आणखी जास्त असू शकते. ही गर्दी अचानक सुरू झाली, जी चिंताजनक आहे.

जपान हा जगात सर्वाधिक भूकंप होणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. पॅसिफिक महासागराच्या रिंग ऑफ फायरवर स्थित, जिथे अनेक टेक्टोनिक प्लेट्स एकत्र येतात, जपानमध्ये वारंवार भूकंप होतात. त्सुनामीने देखील जपानमध्ये अनेक वेळा विनाश घडवून आणला आहे. जपानला त्सुनामीचा धोका देखील आहे. जपानमध्ये जगात सर्वाधिक भूकंप होतात. यावर उपाय म्हणून, जपान हवामान संस्थेने आधुनिक भूकंप इशारा प्रणाली विकसित केली आहे. समुद्रात त्सुनामी सेन्सर्सचे एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित केले आहे. हे नेटवर्क समुद्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवते. भूकंपानंतर त्सुनामीची शक्यता वर्तवण्यास मदत होते.

जपानचे प्रसिद्ध कलाकार आणि भविष्यवेत्ता रियो तुतुस्की यांची भविष्यवाणी काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आली आहे.  रियो तुतुस्की जपानी बाबा वेंगा म्हणून ओळखले जातात. जुलै  2025 पर्यंत जगात आणखी एक विनाशकारी आपत्ती येऊ शकते, जी आतापर्यंतच्या सर्वात भयानक संकटांपैकी डेंजर असेल. अशी भविष्यवाणी रियो तुतुस्की यांनी केली होती. जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरे ठरते की काय अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. 

FAQ

प्रश्न 1: जपानमध्ये कोणत्या तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे?
उत्तर: जपानमध्ये 6.8 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे.

प्रश्न 2: भूकंपाचा केंद्रबिंदू कुठे होता?
उत्तर: भूकंपाचा केंद्रबिंदू इवाते प्रांताजवळील उत्तर प्रशांत महासागरात होता.

प्रश्न 3: भूकंपामुळे कोणते नुकसान झाले आहे?
उत्तर: भूकंपामुळे कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही, फक्त काही किरकोळ लाटा आल्या.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Japan Hit With 6.7 Magnitude Powerful EarthquakeMahatsunami warningFear of great destructionJapanese Baba Venga predictionworld news

