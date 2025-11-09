जपानमध्ये 6.7 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप; महात्सुनामीचा इशारा, मोठ्या विध्वंसाची भीती, जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरणार?

Japan Hit With 6.7 Magnitude Powerful Earthquake : जपान पुन्हा एकदा भूकंपाच्या धक्क्याने हादरला आहे. जपानच्या पूर्व किनाऱ्यावर आज 6.8 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला आहे. इवाते प्रांतातील यामादा शहरापासून 126 किलोमीटर पूर्वेला 10 किलोमीटर खोलीवर धडकला. ही घटना रिंग ऑफ फायर क्षेत्रात घडली, जिथे भूकंप सामान्य आहेत. जपान हवामान संस्थेने तात्काळ त्सुनामीचा इशारा जारी केला.
स्थानिक वेळेनुसार ( जपानी वेळेनुसार) संध्याकाळी 9 नोव्हेंबर रोजी 5:3 वाजता भूकंप झाला. त्याचा केंद्रबिंदू इवाते प्रांताजवळील उत्तर प्रशांत महासागरात होता. भूकंप इतका तीव्र होता की आजूबाजूच्या भागात हादरे बसले. मियाको आणि यामादा सारख्या किनारी भागात 1 मीटर उंचीच्या लाटा येण्याची शक्यता होती, म्हणून इशारा जारी करण्यात आला आहे.
सुदैवाने, कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही. कोणताही मृत्यू किंवा दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही, फक्त काही किरकोळ लाटा आल्या. भूकंपानंतरच्या धक्क्यांसाठी येथे अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की हा भाग खूप सक्रिय आहे, म्हणून सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या 24 तासांत या प्रदेशात भूकंपाचे धक्के बसले. अहवाल असे दर्शवितात की 6.8 रिश्टर स्केलच्या मुख्य भूकंपापूर्वी 5.0 रिश्टर स्केलपेक्षा जास्त तीव्रतेचे पाच भूकंप झाले. याव्यतिरिक्त, मुख्य भूकंपानंतर किमान एक 5.1 तीव्रतेचा धक्का बसला. गेल्या 24 तासांत 5.0 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे किमान सात भूकंप नोंदले गेले. लहान भूकंपांची संख्या आणखी जास्त असू शकते. ही गर्दी अचानक सुरू झाली, जी चिंताजनक आहे.
जपान हा जगात सर्वाधिक भूकंप होणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. पॅसिफिक महासागराच्या रिंग ऑफ फायरवर स्थित, जिथे अनेक टेक्टोनिक प्लेट्स एकत्र येतात, जपानमध्ये वारंवार भूकंप होतात. त्सुनामीने देखील जपानमध्ये अनेक वेळा विनाश घडवून आणला आहे. जपानला त्सुनामीचा धोका देखील आहे. जपानमध्ये जगात सर्वाधिक भूकंप होतात. यावर उपाय म्हणून, जपान हवामान संस्थेने आधुनिक भूकंप इशारा प्रणाली विकसित केली आहे. समुद्रात त्सुनामी सेन्सर्सचे एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित केले आहे. हे नेटवर्क समुद्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवते. भूकंपानंतर त्सुनामीची शक्यता वर्तवण्यास मदत होते.
जपानचे प्रसिद्ध कलाकार आणि भविष्यवेत्ता रियो तुतुस्की यांची भविष्यवाणी काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत आली आहे. रियो तुतुस्की जपानी बाबा वेंगा म्हणून ओळखले जातात. जुलै 2025 पर्यंत जगात आणखी एक विनाशकारी आपत्ती येऊ शकते, जी आतापर्यंतच्या सर्वात भयानक संकटांपैकी डेंजर असेल. अशी भविष्यवाणी रियो तुतुस्की यांनी केली होती. जपानी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरे ठरते की काय अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
FAQ
प्रश्न 1: जपानमध्ये कोणत्या तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे?
उत्तर: जपानमध्ये 6.8 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला आहे.
प्रश्न 2: भूकंपाचा केंद्रबिंदू कुठे होता?
उत्तर: भूकंपाचा केंद्रबिंदू इवाते प्रांताजवळील उत्तर प्रशांत महासागरात होता.
प्रश्न 3: भूकंपामुळे कोणते नुकसान झाले आहे?
उत्तर: भूकंपामुळे कोणतेही मोठे नुकसान झाले नाही, फक्त काही किरकोळ लाटा आल्या.