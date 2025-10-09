2025 संपण्याआधी जगात खळबळ! 'या' देशात शाळा, कॉलेज बंद, आणीबाणी जाहीर, महाभयानक व्हायरसचा फैलाव

Japan Influenza Flu : जपानमध्ये इन्फ्लूएंझा रुग्णांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. यामुळे देशव्यापी साथीची घोषणा केली आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की हा विषाणू पूर्वीपेक्षा वेगाने विकसित होत आहे आणि सहजपणे पसरत आहे. जपानमधील साथीने रुग्णालयातील वॉर्ड भरले आहेत आणि देशभरातील शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. जपानमध्ये फ्लूमुळे जवळजवळ दरवर्षी अशा परिस्थिती उद्भवतात, परंतु यावेळी गेल्या वर्षीपेक्षा पाच आठवडे आधीच तो आला आहे.
जलद आणि जलद प्रसारावरून असे दिसून येते की इन्फ्लूएंझा विषाणू अतिशय वेगाने पसरत आहे. फक्त जपानच नाही तर अनेक देशांमध्ये इन्फ्लूएंझा विषाणू चा फैलाव वाढत आहे. या वर्षीचा फ्लू हंगाम खूप लवकर सुरू झाला आहे. परंतु बदलत्या जागतिक वातावरणात ही एक सामान्य परिस्थिती बनू शकते," असे होक्काइडो युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेसचे प्राध्यापक योको त्सुकामोतो म्हणाले. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की विषाणू अधिक वेगाने पसरत आहे. पारंपारिक उपचारांना देखील याचा प्रतिसाद मिळत नाही. त्सुकामोतो यांनी दिस वीक इन एशियाला सांगितले की, हे बदल जपानमध्ये गेल्या दोन दशकांत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात जलद फ्लूचा प्रादुर्भाव होत आहे.
आरोग्य अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांनी या वाढीमागील अनेक घटकांकडे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये महामारीनंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन परत येणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे लोकांची आणि सीमा ओलांडून विषाणूची हालचाल वेगवान झाली आहे. "आपण जपान आणि जगभरात लोकांची अधिक हालचाल पाहत आहोत, लोक विषाणू नवीन ठिकाणी घेऊन जात आहेत, जे विषाणू नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्याचा आणखी एक घटक आहे," त्सुकामोतो म्हणाले.
22 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या आठवड्यात देशभरातील नियुक्त वैद्यकीय संस्थांमध्ये 4030 जणांवर इन्फ्लूएंझावर उपचार घेतल्यानंतर, जपानच्या आरोग्य मंत्रालयाने 3 ऑक्टोबर रोजी साथीचा रोग घोषित केला, जो मागील आठवड्यापेक्षा 957 रुग्णांनी वाढला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की रुग्णांची संख्या साथीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली आहे, प्रत्येक संस्थेत सरासरी 1.04 रुग्ण आहेत. मुलांमध्ये साथीच्या आजारामुळे 135 शाळा, बालवाडी आणि बालसंगोपन केंद्रे बंद करण्यात आली, जी गेल्या वर्षीच्या त्याच आठवड्यापेक्षा तिप्पट वाढ आहे.