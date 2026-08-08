220 कोटी रुपये खर्च करून तरुण बनला 'कुत्रा'? व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल; नेमकं सत्य काय?

Dog Surgery Viral Video : सोशल मीडियावर सध्या एका तरुणाचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओसोबत केलेल्या दाव्याने नेटकऱ्यांमध्ये कुतूहल आणि आश्चर्य निर्माण केले आहे. जपानमधील 26 वर्षीय श्रीमंत तरुणाने स्वतःला कुत्र्यासारखे दिसण्यासाठी तब्बल 220 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा या पोस्टमधून करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याला अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.
व्हायरल पोस्टनुसार, ‘जासो’ नावाच्या या तरुणाने आपले रूप पूर्णपणे बदलण्यासाठी अनेक शस्त्रक्रिया केल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेसाठी त्याने तब्बल 220 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा आहे. शस्त्रक्रियेनंतर तो हुबेहुब कुत्र्यासारखा दिसत असून त्याच्या हालचाली आणि वागण्याची पद्धतही तशीच असल्याचे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. मात्र, हा दावा नेमका कितपत खरा आहे, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा विश्वसनीय पुष्टी समोर आलेली नाही. त्यामुळे व्हिडिओसोबत केलेल्या दाव्याकडे सध्या संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे.
एक युवक बना कुत्ता— R.k yadav (@ranjeetkum96374) August 7, 2026
26 साल के करोड़पति ‘जैसो’ ने खुद को कुत्ते जैसा दिखाने के लिए करीब 220 करोड़ रुपये खर्च कर दिए!
अब सवाल ये है कि भाई, करोड़पति बनकर लोग बंगला-गाड़ी खरीदते हैं… और इन्होंने सीधे कुत्ता बनने का सपना खरीद लिया!
वीडियो वायरल है, दावा भी बड़ा है,… pic.twitter.com/nrAi9MpCZO
हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी या घटनेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले, तर काहींनी त्याची खिल्ली उडवली. एका युजरने म्हटले की, श्रीमंत झाल्यानंतर लोक घर, गाडी किंवा महागड्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करतात; मात्र या व्यक्तीने चक्क कुत्र्यासारखे दिसण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मार्ग निवडला. काहींनी या प्रकाराला ‘अनोखा छंद’ म्हटले, तर काहींनी हा दावा खरा असेल तर इतका मोठा खर्च करण्यामागचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित केला.
व्हिडीओ पाहून अनेकांना हा प्रकार खरा वाटत असला, तरी काही सोशल मीडिया युजर्सनी त्याच्या सत्यतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा व्हिडीओ नेमका कुठला आहे आणि त्यातील व्यक्ती कोण आहे, याबाबतही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
दरम्यान, सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ वेगाने शेअर होत असून त्यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र 220 कोटी रुपये खर्च करून जपानी तरुणाने स्वतःला कुत्र्यासारखे बनवले, हा दावा सध्या अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नसल्याने वाचकांनी हा व्हिडीओ आणि त्यासोबतच्या पोस्टकडे सावधगिरीने पाहणे आवश्यक आहे.