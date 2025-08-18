English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ज्या महिलांना हवंय आई व्हायचं 'सुख', त्यांच्याशी ठेवायचा लैंगिक संबंध; 'मित्राच्या बायकोला प्रेग्नेंट केल्यानंतर...'

man gives happiness of becoming a mother:  मित्राच्या पत्नीला गर्भवती करण्यात यश मिळाल्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबाचा आनंद पाहून हाजिमेला इतरांना मदत करण्याची प्रेरणा मिळाली

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 18, 2025, 06:45 PM IST
man gives happiness of becoming a mother: जपानमधील ओसाका येथील 38 वर्षीय हाजिमे नावाचा एक व्यक्ती गेल्या पाच वर्षांपासून एक अनोखी सेवा देत आहे. तो मोफत शुक्राणू दान करून महिलांना गर्भवती होण्यास मदत करतो, एकतर कृत्रिम गर्भाधानाद्वारे किंवा थेट शारीरिक संबंध ठेवून. या कामाची सुरुवात त्याने मित्राच्या विनंतीवरून केली, ज्याला स्वतःच्या शुक्राणूंच्या कमतरतेमुळे मूल होऊ शकत नव्हते. मित्राच्या पत्नीला गर्भवती करण्यात यश मिळाल्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबाचा आनंद पाहून हाजिमेला इतरांना मदत करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्याने यासाठी सोशल मीडिया खाते तयार केले, जिथे तो गुप्तपणे आपली सेवा देतो.

काय घेतो काळजी?

हाजिमे आपली विश्वासार्हता दाखवण्यासाठी दरमहा संसर्गजन्य रोगांच्या चाचण्या करतो आणि त्यांचे निकाल ऑनलाइन शेअर करतो. प्रत्येक चाचणीला सुमारे 6,500 रुपये खर्च येतो. तसेच, तो आपल्या विद्यापीठाच्या पदवीची प्रतही शेअर करतो. हाजिमे कोणत्याही आर्थिक जबाबदारी किंवा पितृत्वाचा दावा स्वीकारत नाही, फक्त प्रवास खर्च मागतो. आतापर्यंत त्याला 20 हून अधिक विनंत्या मिळाल्या असून, त्याने 7 महिलांना यशस्वीपणे गर्भवती केले आहे, त्यापैकी 4 जणींनी मुलांना जन्म दिला.

समलिंगी जोडपे आणि अविवाहित महिलांकडून मागणी

हाजिमेला वाटले होते की त्याच्या सेवेसाठी मुख्यतः जोडप्यांकडून विनंत्या येतील, पण त्याला आश्चर्य वाटले की त्याचे बहुतांश ग्राहक समलिंगी जोडपे आणि अविवाहित महिला आहेत. जपानमध्ये अविवाहित महिलांना आणि समलिंगी जोडप्यांना प्रजनन उपचारांसाठी कायदेशीर अडथळे येतात, त्यामुळे हाजिमेची सेवा त्यांच्यासाठी एक पर्याय ठरली आहे.

कायदेशीर 'ग्रे एरिया' आणि वाद काय?

जपानमध्ये खाजगी शुक्राणू दानावर कोणताही स्पष्ट कायदा नाही, त्यामुळे हे काम 'ग्रे एरिया'मध्ये येते. यामुळे त्यावर बराच वाद आहे. काही लोक कायद्यात बदलाची मागणी करतात, तर काही यावर टीका करतात. पण हाजिमे याला न जुमानता आपले काम सुरू ठेवतो आणि त्याला यातून समाधान मिळते.

हाजिमे काय म्हणाला? 

हाजिमेचे म्हणणे आहे की त्याचे उद्दिष्ट पैसा कमवणे नाही, तर महिलांना गर्भधारणेचा आनंद देणे आहे. जेव्हा मी माझ्या ग्राहकांना मूल जन्माला घालताना पाहतो, तेव्हा मला समाजासाठी योगदान दिल्याचे समाधान मिळते. त्याच्या या कार्याची जपानसह जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे.

FAQ 

प्रश्न: हाजिमे नावाच्या व्यक्तीने कोणती अनोखी सेवा सुरू केली आहे आणि ती कशी सुरू झाली?

उत्तर: हाजिमे, जपानमधील ओसाकाचे 38 वर्षीय व्यक्ती, गेल्या पाच वर्षांपासून मोफत शुक्राणू दान करून महिलांना गर्भवती होण्यास मदत करतो, कृत्रिम गर्भाधान किंवा शारीरिक संबंधाद्वारे. ही सेवा त्याने मित्राच्या विनंतीवरून सुरू केली, ज्याला स्वतःच्या शुक्राणूंच्या कमतरतेमुळे मूल होऊ शकत नव्हते. मित्राच्या पत्नीला गर्भवती केल्यानंतर त्याला इतरांना मदत करण्याची प्रेरणा मिळाली.

प्रश्न: हाजिमे आपली विश्वासार्हता कशी सिद्ध करतो आणि त्याने किती महिलांना मदत केली आहे?

उत्तर: हाजिमे दरमहा संसर्गजन्य रोगांच्या चाचण्या करून त्याचे निकाल ऑनलाइन शेअर करतो, ज्याची किंमत सुमारे 6,500 रुपये आहे. तसेच तो आपली विद्यापीठ पदवीची प्रतही शेअर करतो. आतापर्यंत त्याला 20 हून अधिक विनंत्या मिळाल्या असून, 7 महिलांना गर्भवती होण्यास यशस्वी मदत केली, ज्यापैकी 4 जणींनी मुलांना जन्म दिला.

प्रश्न: हाजिमेच्या सेवेचा कायदेशीर दर्जा काय आहे आणि त्याला कोणत्या ग्राहकांकडून मागणी आहे?

उत्तर: जपानमध्ये खाजगी शुक्राणू दानावर स्पष्ट कायदा नसल्याने हे 'ग्रे एरिया'मध्ये येते, ज्यावर वाद सुरू आहे. त्याची सेवा मुख्यतः समलिंगी जोडपे आणि अविवाहित महिलांकडून मागवली जाते, कारण जपानमध्ये प्रजनन उपचारांसाठी त्यांना कायदेशीर अडचणी येतात.

