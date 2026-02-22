माणूस असो की प्राणी आई प्रत्येकालाच पाहिजे, खेळण्यात आईला शोधणाऱ्या माकडाच्या पिल्लाने सगळ्यांना रडवले, रातोरात व्हायरल झाली स्टोरी

Viral monkey Punch rejected by mother : माणूस असो की प्राणी आई प्रत्येकालाच पाहिजे. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर एक मूल सतत आपल्या आईचा शोध घेते. हे फक्त मानवांसोबतच घडते असे नाही तर ते मूक प्राण्यांसोबतही घडते. अशीच एक कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे ती एका माकडाच्या पिल्लाची .
जपानमधील या व्हायरल माकडाला त्याच्या आईने त्याच्यापासून दूर केले. आईने पिल्ला जवळ घेण्यास नकार दिला. इतर माकडेही त्याला दूर लोटत होती. 26 जुलै 2025 रोजी जपानमधील इचिकावा सिटी प्राणीसंग्रहालयात जन्मलेले एक लहान माकड जगभरातील सहानुभूतीचे केंद्र बनले. त्याच्या आईने त्याला जन्मताच दूर ढकलले आणि तेव्हापासून त्याच्या आयुष्याचा प्रवास एकाकीपणाने सुरू झाला. प्राणीसंग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्याची काळजी घेतली, त्याला खायला दिले आणि प्रेमाने त्याचे नाव पंच ठेवले.
आईच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या या माकडाची कहाणी व्हायरल झाली आहे. पंचने प्राणीसंग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्याला दिलेल्या एका खेळण्यात आईचे प्रेम शोधण्याचा प्रयत्न केला.पंच जसजसा मोठा होत गेला तसतसे तो त्याच्या आई आणि इतर माकडांकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असे, पण ते त्याला नेहमीच हाकलून लावत असत. घाबरून तो पळून जायचा आणि नंतर त्याच्या खेळण्याकडे परत जायचा, त्याला चिकटून राहायचा. त्या खेळण्याने त्याला सुरक्षितता आणि आराम दिला. प्राणीसंग्रहालयाने पंचचे एकटे बसलेले, मिठी मारणारे आणि त्याच्या मऊ खेळण्याशी खेळणारे अनेक व्हिडिओ शेअर केले आहेत. या व्हिडिओंमुळे आईच्या प्रेमाची आस असलेल्या या माकडाची कहाणी व्हायरल झाली आहे.
लोकांना पंचमध्ये स्वतःचे एकटेपणा, स्वतःचे बालपण आणि स्वतःच्या गरजा दिसू लागल्या. काही जण म्हणाले, "मला त्याला दत्तक घेता आले असते तर बरे झाले असते," तर काही जण त्याला दत्तक घेण्याबद्दल बोलत होते. पंचचे फोटो आणि व्हिडिओंनी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. पण गोष्ट तिथेच संपत नाही. प्राणीसंग्रहालयाच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे, पंच हळूहळू इतर माकडांशी एकरूप होत आहे. इतर माकडांनीही त्याला मिठी मारायला सुरुवात केली आहे. ते त्याच्यासोबत खेळतात आणि त्याला त्यांच्या गटात समाविष्ट करत आहेत. पंच आता एकटा राहिलेला नाही.