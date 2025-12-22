Epstein Files: 'ही मस्त आहे ना?', डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर उभी केली होती 14 वर्षांची मुलगी, एपस्टीन फाइल्समुळे अमेरिकेत भूकंप

Epstein Files: अमेरिकन फायनान्सर आणि लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी संबंधित कागदपत्रं प्रकाशित झाल्याने पुन्हा एकदा जगभरात खळबळ उडाली आहे. एपस्टाईनच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या नेटवर्कशी संबंधित फाईल्स "एपस्टाईन फाइल्स" म्हणून ओळखल्या जातात. या फायलींमध्ये असंख्य हाय-प्रोफाइल व्यक्तींची नावं आणि फोटो आहेत. युएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने (DOJ) अलीकडेच काही कागदपत्रं जारी केली. परंतु एपस्टाईन फाइल्स पूर्णपणे प्रकाशित न केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
एपस्टाईन फाईल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्ट अंतर्गत, अमेरिकेतील संसद काँग्रेसने DOJ ला 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व कागदपत्रं प्रकाशित करण्याची अंतिम मुदत दिली. तथापि, DOJ ने काहीच पानं प्रकाशित केली. हजारो पान आणि शेकडो फोटो असणारे हे फक्त आंशिक प्रकाशन जारी केले. पोलिसांचे निवेदने, तपास अहवाल आणि फोटोंसह यापैकी अनेक पानं ब्लॅक आउट करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या 550 हून अधिक कागदपत्रं ब्लॅक आउट करण्यात आली आहेत. यावेळी पीडितांची ओळख लपवण्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
रविवारी, जेव्हा अमेरिकेचे डेप्युटी अॅटर्नी जनरल टॉड ब्लँच यांना विचारण्यात आले की सर्व कागदपत्रे एकाच वेळी का जारी केली जात नाहीत, तेव्हा त्यांनी सांगितले की सर्व फायली हळूहळू जाहीर केल्या जातील आणि ट्रम्प यांच्याशी संबंधित सर्व गोष्टीदेखील रिलीज केल्या जातील.
येत्या आठवड्यात आणखी कागदपत्रे जारी केली जातील अशी माहिती डीओजेने दिली आहे. तथापि, डेडलाइन चुकल्याने आणि डीओजे वेबसाइटवरून काही फायली गायब झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकन खासदारांना अॅटर्नी जनरल पामेला बोंडी यांना कंटेम्ट ऑफ काँग्रेसची धमकी दिली आहे.
एपस्टाईन फाइल्समध्ये आतापर्यंत अनेक प्रसिद्ध नावं समोर आली आहेत. परंतु कोणतीही "क्लायंट लिस्ट" सापडलेली नाही. जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ईमेल, फोटो आणि रेकॉर्ड समाविष्ट आहेत. अलिकडेच जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट असलेली नावे खालीलप्रमाणे आहेत.
बिल क्लिंटन (माजी अमेरिकन अध्यक्ष) - फोटो आणि उल्लेख, एपस्टाईनच्या जेटवरील 28 ट्रिपचा उल्लेख
डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिकेचे अध्यक्ष) - फोटो आणि ईमेलमध्ये उल्लेख, परंतु कोणतेही शुल्क नाही, काही फाइल्स हटवल्या
मायकल जॅक्सन (गायक) - फोटो
केविन स्पेसी (अभिनेता) - फोटो आणि उल्लेख
लॅरी समर्स (माजी ट्रेझरी सेक्रेटरी) - ईमेलमधील कनेक्शन
कॅथरीन रुमलर (माजी व्हाईट हाऊस वकील) - ईमेलमधील उल्लेख
मायकल वोल्फ (पत्रकार) - ईमेलमधील उल्लेख
एलॉन मस्क (टेस्ला सीईओ) - कागदपत्रांमध्ये नाव
बिल गेट्स (मायक्रोसॉफ्ट सह-संस्थापक) - कागदपत्रांमध्ये नाव
ही नावं ईमेल, फोटो आणि न्यायालयीन कागदपत्रांमधून आली आहेत. परंतु बहुतेक कागदत्रांमध्ये गुन्हेगारी आरोपांचा समावेश नाही. क्लिंटन आणि ट्रम्प यांची नावे या कागदपत्रांमध्ये वारंवार येत आहेत.
न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, जेफ्री एपस्टाईनने डोनाल्ड ट्रम्प यांची ओळख एका 14 वर्षांच्या मुलीशी करून दिली. न्यायालयीन नोंदींमध्ये म्हटलं आहे की 1990 च्या दशकात फ्लोरिडा येथील ट्रम्प यांच्या च्या मार-ए-लागो रिसॉर्टमध्ये एपस्टाईनने 14 वर्षांच्या मुलीची ट्रम्पशी ओळख करून दिली होती.
या कथित भेटीदरम्यान, एपस्टाईनने ट्रम्प यांना कोपराने मारत, मुलीकडे बोट दाखवत "ती छान आहे ना?" असं मस्करीत म्हटलं होतं.
2020 मध्ये एपस्टाईनच्या इस्टेट आणि घिसलेन मॅक्सवेलविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, ट्रम्प हसले आणि सहमती दर्शवत मान हलवली. कागदपत्रांमध्ये असे म्हटले आहे की त्यानंतर दोघे हसले आणि तिथे उभ्या असलेल्या मुलीला अस्वस्थ वाटले. पण ते का हसत आहेत हे समजण्यासाठी ती त्यावेळी खूप लहान होती.
बीबीसीच्या वृत्तानुसार, पीडित महिलेचा आरोप आहे की एपस्टाईनने वर्षानुवर्षे तिची फसवणूक केली आणि तिचे शोषण केले. तथापि, तिने तिच्या न्यायालयीन याचिकेत ट्रम्प यांच्याविरुद्ध कोणताही आरोप केलेला नाही.