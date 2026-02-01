एक मुलगी अन् एक राजकुमार... ब्रिटनच्या राजराण्यातून हकालपट्टी झालेल्या Prince Andrew चा संशयास्पद अवस्थेतील फोटो समोर

Epstein Files Photos : अमेरिकी न्याय व्यवस्थेनं मागील काही दिवसांपूर्वीच जारी केलेल्या कागदपत्र आणि पुराव्यांनी नुकतंच काही पुरावे सादर करत सर्वांचच लक्ष वेधलं. असंख्य चर्चांना यामुळं उधाण आलं होतं. त्यातच आता आणखी काही खळबळजनक पुरावे समोर आले असून, यामध्ये थेट ब्रिटनच्या राजघराण्यातील एका व्यक्तीचंही नाव समोर आलं आहे. नव्या पुराव्यांनुसार ब्रिटनच्या राजघराण्यातून काही दिवसांपूर्वीच हकालपट्टी करण्यात आलेल्या आणि तत्कालीन सदस्य प्रिन्स अँड्र्यू अल्बर्ट क्रिस्टीयन एडवर्ड माऊंटबेटन विंडसर यांचं नाव पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे.
नव्यानं जारी करण्यात आलेल्या पुराव्यांनुसार ब्रिटनचे (पूर्वाश्रमीचे) प्रिन्स अँड्र्यू यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. ही तिच व्यक्ती आहे ज्यांना काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनच्या राजघराण्यातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. शिवाय त्यांच्या नावापुढं लावला जाणारा 'प्रिन्स' आणि 'ड्यूक ऑफ यॉर्क' हा किताबही काढून घेण्यात आला होता.
शुक्रवारी नव्यानं जारी करण्यात आलेल्या फोटोंमध्ये अँड्र्यू डेनिम आणि पांढऱ्या पोलो टी- शर्टमध्ये दिसत आहेत. एका छायाचित्रामध्ये त्यांनी चेहरा लपवलेल्या एका मुलीच्या पोटावर हात ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर, दुसऱ्या एका फोटोमध्ये थेट कॅमेरामध्ये पाहताना दिसत आहेत. या छायाचित्रांमध्ये मुलगी नेमकी कोण आहे हे मात्र कळू शकलेलं नाही. इतकंच नव्हे तर हा फोटो नेमका कुठं टीपण्यात आला आहे हेसुद्धा कळू शकलेलं नाही.
हे छायाचित्र त्याच 30 लाख पुराव्यांपैकी एक असून, या पुराव्यांमध्ये 2000 व्हिडीओ आणि 1.80 लाख छायाचित्रांचा समावेश आहे. हे सर्व पुरावे एपस्टीन फाईल्स ट्रान्सपरन्सी अॅक्टअंतर्गत जाहीर करण्यात आले. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंजुरीनंतरच हा कायदा लागू करण्यात आला होता.
जेफ्री एपस्टीन फाईल्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार त्यानं 2010 मध्ये अँड्र्यूची भेट एका रशियन महिलेशी घडवून आणली होती. ती महिला 'चतुर आणि सुंदर' असल्याचं तो म्हणाला होता. ईमेल रेकॉर्डनुसार या दोघांमध्ये बकिंघम पॅलेसमध्ये जेवणादरम्यान याबाबतची चर्चा झाली होती. ही भेट कधी झाली की नाही हे मात्र अधिकृतपणे समोर येऊ शकलेलं नाही.
जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी गुंतवणूकदार असून, जो त्यानंतर मानवी तस्करी आणि लैंगिक शोषणप्रकरणी एक मुख्य आरोपी ठरला. एपस्टीनवर अप्लवयीन मुलींचं शोषण, तस्करी असे आरोप करण्यात आले असू, त्याच्या अमेरिका, कॅरेबियन आणि युरोपातील आलिशान घरी अनेक बडे नेते, उद्योगपती आणि प्रमुख व्यक्तीमत्त्वाची हजेरी असत असंही म्हटलं गेलं. 2019 मध्ये न्यूयॉर्कच्या कारागृहात एपस्टीनचा संशयास्पद अवस्थेत मृत्यू झाला होता, अधिकृत अहवालात ही आत्महत्या म्हटल्याचं सांगण्यात आलं होतं.