जेसिका रॅडक्लिफ ट्रेनरवर ऑर्का व्हेल माशाचा हल्ला, व्हायरल व्हिडिओमागील सत्य काय?

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक व्हेल मासा आपल्या ट्रेनरवर हल्ला करतो. नेमकं हे कुठे झालं आणि यामागचं सत्य काय?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 11, 2025, 11:03 PM IST
जेसिका रॅडक्लिफ ट्रेनरवर ऑर्का व्हेल माशाचा हल्ला, व्हायरल व्हिडिओमागील सत्य काय?
Jessica Radcliffe orca attack video Killer whale clip goes viral whats truth

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ऑर्क व्हेल माशाने एका महिलेवर हल्ला करून तिला ठार मारल्याचे दाखवले आहे. हा व्हिडिओ टिकटॉक आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे, नेटिझन्सना या महिलेचे काय झाले असेल याबद्दल तीव्र चिंता आहे, ज्याला ऑर्कासची ट्रेनर म्हणून देखील टॅग केले आहे. अशा क्लिपमुळे लोकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे हे नाकारता येत नाही.

नेमकं काय घडलं?

ऑर्कास हे किलर व्हेल आहेत जे त्यांच्या बुद्धिमत्तेसाठी ओळखले जातात आणि सामाजिक शिकारी देखील आहेत. अशाच अनेक घटना घडल्या आहेत. जिथे ऑर्कासने त्यांच्या प्रशिक्षकांवर हल्ला करून त्यांना मारले आणि अशा प्रकारे, व्हायरल व्हिडिओमुळे लोकांना चिंता वाटली आहे. क्लिपमध्ये हल्ला झालेल्या महिलेची ओळख जेसिका रॅडक्लिफ या नावाने करण्यात आली होती आणि लोक तिच्याबद्दल आणि तिच्या जीव घेतल्याचा दावा करणाऱ्या संपूर्ण घटनेबद्दल माहिती शोधण्यासाठी इंटरनेटवर शोध घेत आहेत. तर, या व्हायरल क्लिपमागचं सत्य काय?

जेसिका रॅडक्लिफ ऑर्का हल्ल्याच्या कथेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खळबळ उडवून दिली आहे. असे म्हटले आहे की सी वर्ल्ड-शैलीतील प्रशिक्षक असलेल्या तिच्यावर थेट प्रेक्षकांसमोर स्टंट करत असताना सस्तन प्राण्यांनी हल्ला करून तिला ठार मारले. ऑर्काने कोणावरही हल्ला केल्याची अधिकृत नोंद नाही.

नेमकं सत्य काय?

जेसिका रॅडक्लिफच्या ऑर्का हल्ल्याच्या व्हिडिओमध्ये कोणतेही तथ्य नाही आणि ते एआय-जनरेटेड आहे. याव्यतिरिक्त, हिंदुस्तान टाईम्सने पुष्टी केली आहे की जेसिका रॅडक्लिफ नावाचा कोणताही ट्रेनर नाही. हे पुष्टी करते की व्हायरल क्लिप फक्त हाताळला गेला आहे, क्लिप किंवा प्रतिमा तयार करण्यासाठी एआयचा वापर केला आहे. क्लिपसह, व्हिडिओमध्ये जुने दृश्ये, विश्वासार्ह कॅप्शन आणि प्रेक्षकांकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे निर्माण केलेला आवाज वापरण्यात आला होता, ज्यामुळे लोकांना व्हिडिओ खरा असल्याचा विश्वास बसला. आणि यामुळे ऑर्का हल्ल्याची कथा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात ट्रेंड झाली आणि जेसिका रॅडक्लिफ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात ट्रेंडिंग झाली, जिथे ही क्लिप फक्त क्लिकबेट होती आणि प्रेक्षकांना फसवण्यासाठी ती तयार करण्यात आली होती, जसे की अहवालात म्हटले आहे.

खरं काय?

आजच्या अत्यंत तंत्रज्ञानाच्या युगात, एआय हे एक साधन आहे जे लोकांना खोट्या गोष्टींवरही विश्वास ठेवण्यास भाग पाडू शकते हे सिद्ध झाले आहे आणि जेसिका रॅडक्लिफच्या अलिकडच्या व्हायरल क्लिपबाबतही असेच घडले. बरं, हे प्रकरण नेटिझन्समध्ये अधिक विश्वासार्ह होते कारण गेल्या काही वर्षांत, अशी काही प्रकरणे घडली आहेत जिथे ऑर्कासने प्रत्यक्षात प्रशिक्षकांवर हल्ला केला आणि त्यांना ठार मारले. २०१३ मधील ब्लॅकफिश हा माहितीपट तिलिकम या ऑर्काच्या जीवनाच्या खऱ्या कथेवर आधारित होता, जो ट्रेनर डॉन ब्रांच्यूसह किमान तीन लोकांना मारण्यासाठी जबाबदार होता.

२००९ मध्ये अशीच एक घटना घडली होती, जेव्हा कॅनरी बेटांमधील लोरो पार्क येथे केटो नावाच्या ऑर्काने स्पॅनिश प्राणी प्रशिक्षक अॅलेक्सिस मार्टिनेझवर हल्ला केला होता. आणि अशा घटना प्रत्यक्षात घडल्या कारण 'जेसिका रॅडक्लिफ' चा अलिकडेच एआय-जनरेटेड व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, ज्यामुळे लोक कोणत्याही अधिकृत सूचना किंवा प्रामाणिक माहितीशिवायही त्यावर विश्वास ठेवू लागले होते. लक्षात घ्या की, जेसिका रॅडक्लिफवर हल्ला करणाऱ्या ऑर्काची क्लिप खरी नसल्याचे अहवालांनी पुष्टी केली आहे.

