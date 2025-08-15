मरीन ट्रेनरवर किलर व्हेलचा हल्ला? पाण्यात ओढून नेले अन्...; Viral Videoचे सत्य जाणून घ्या

Jessica Radcliffe Orca Video Truth: अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत दावा करण्यात येत आहे की, जेसिका रेडक्लिफ नावाच्या मरीन ट्रेनरचा लाइव्ह शोदरम्यान ऑर्का (किलर व्हेल) ने पाण्यात खेचून नेत हल्ला केला. या हल्ल्यात तिचा मृत्यू झाला. असा दावा करण्यात येत आहे. हा व्हिडिओ टिकटॉक, फेसबुक आणि x वर लाखो जणांनी पाहिला आहे. मात्र या व्हिडिओबाबत करण्यात आलेला दावा खोटा असल्याचे समोर आले आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडिओ हा एआयच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ कोणत्याही वास्तविक घटनेवर आधारित नाहीये. जेसिका रेडक्लिफ नावाची कोणतीच ट्रेनरदेखील अस्तित्वात नाहीये. इतकंच नव्हे तर, Pacific Blue Marine Park नावाच्या कोणत्याही पार्कवर अशी घटना घडली नाहीये. इतकंच नव्हे तर पार्कचे नावदेखील काल्पनिक आहे.
व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, लाटांची हालचाल, मध्ये बदलणारा आवाज हे सर्व कॉम्पुटरवर तयार करण्यात आले आहे. जर असा काही प्रसंग घडला असता तर अनेक आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक माध्यमांनी या घटनेचे वार्तांकन केले असते. 2010 साली सीवर्ल्डमध्ये Dawn Brancheau आणि 2009 मध्ये Alexis Martinez यांच्या मृत्यूनंतर माध्यमांनी दखल घेतली होती. मात्र आता व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत ज्या जेसिका रेडक्लिफची कथा सांगितली जातेय त्याचे मात्र कुठेही पुरावे नसून हा व्हिडिओ खोटा असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.
असे खोटो व्हिडिओ बनवताना खऱ्या घटनांचा आधार दिला जाता. Dawn Brancheau आणि Alexis Martinez या खऱ्या घटनांचा आधार घेत हा व्हिडिओ बनवण्यात आला आहे. जेणेकरुन लोक ही घटना खरी मानण्यात येईल.
I have jessica radcliffe video orca, jessica radcliffe orca attack video, video jessica accident orque!!
6 minutes video https://t.co/4DBCKycyxT pic.twitter.com/PgXYavYSgp
— Burhan Khizer (@MeerKp20450) August 11, 2025
तज्ञांचे म्हणणे आहे की असे व्हिडिओ लोकांच्या भावना भडकवतात आणि सागरी प्राण्यांना बंदिवासात ठेवण्याबाबत नैतिक प्रश्न उपस्थित करतात. व्हिडिओची खरी गुणवत्ता आणि भावनिक प्रभाव यामुळे तो खूप लवकर व्हायरल होतो आणि सत्य बाहेर येण्यापूर्वीच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो.
हा एक सोशल मीडियावर (टिकटॉक, फेसबुक, X) व्हायरल झालेला व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये दावा केला जातो की जेसिका रेडक्लिफ नावाच्या मरीन ट्रेनरवर Pacific Blue Marine Park मध्ये लाइव्ह शोदरम्यान ऑर्का (किलर व्हेल) ने हल्ला करून तिचा मृत्यू झाला. हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आहे.
नाही, हा व्हिडिओ पूर्णपणे खोटा आहे. तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या माध्यमातून तयार करण्यात आला आहे आणि कोणत्याही वास्तविक घटनेवर आधारित नाही.
जेसिका रेडक्लिफ नावाची कोणतीही मरीन ट्रेनर अस्तित्वात नाही. हे नाव काल्पनिक आहे.