/AI ही हा जॉब घेऊ शकणार नाही... 7 दिवसाची कमाई ₹2.40 लाख; नेमकं काय काम करायचं?

Job Alert News: एकीकडे एआयमुळे नोकऱ्यांवर गदा येत असतानाच दुसरीकडे अमेरिकेमध्ये एका वेगळ्याच प्रोफेशनमध्ये नोकऱ्यांची मागणी वाढताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे अगदीच साध्या वाटणाऱ्या या कामासाठी दिला जाणारा मोबदला हा आयटी इंजिनिअर्सच्या महिन्याच्या पगारापेक्षाही अधिक आहे. अमेरिकेत सध्या ज्या जॉबची मागणी वाढतेय त्याला, 'डॉग नॅनी' किंवा 'डॉग गव्हर्नेस' म्हणून ओळलं जातं. 'हाऊसहोल्ड स्टाफिंग' या अमेरिकेत देशांतर्गत नोकरी मिळवून देणाऱ्या एजन्सीनुसार, हा ट्रेंड विशेषतः श्रीमंत कुटुंबांमध्ये अधिक ठळकपणे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षभरात डॉग नॅनींसाठीची मागणी तिप्पटीने वाढली आहे, असं 'हाऊसहोल्ड स्टाफिंग'चा डेटा सांगतोय.
'विऑन'ने दिलेल्या माहितीनुसार, डॉग नॅनी पारंपरिक डॉग सिटरपेक्षा वेगळ्या असतात कारण त्या अधिक व्यापक पद्धतीने पाळीव प्राण्याची काळजी घेतात. डॉग सिटर सहसा थोड्या वेळासाठी ठराविक ग्राहकांच्या गरजेनुसार भेट देतात. ते कुत्र्याला फिरायला घेऊन जातात, तर डॉग नॅनी अनेकदा आठवड्यातून 40 ते 50 तास काम करतात. मालकाच्या अनुपस्थितीत पाळीव प्राण्याची काळजी घेण्यासाठी त्या पूर्णवेळ मालकाच्या घरी राहूही शकतात. काही डॉग नॅनींनी पशुवैद्यकीय किंवा व्यावसायिक पेट-केअरिंग प्रशिक्षण घेतलेले असते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती प्रक्रिया लहान मुलांना संभाळताना ज्या प्रकारे नॅनीची निवड केली जाते तशीच पद्धत पाळीव प्राण्यासंदर्भातही अंमलात आणली जाते.
डॉग नॅनींची सर्वाधिक मागणी अमेरिकेतील मॅनहॅटन, ब्रुकलिन, दक्षिण फ्लोरिडा, हॅम्पटन्स आणि कॅलिफोर्नियाच्या काही भागांमध्ये अधिक आहे जिथे श्रीमंतांची लोकवस्ती आहे. जे श्रीमंत प्राणी मालक आपल्या पाळीव प्राण्यांना कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे आणि स्वत:च्या मुलांप्रमाणे मानतात ते अशा सोयी अधिक पैसे मोजूनही घेतात. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी या पाळीव प्राण्यांना यॉट, जहाजं, हेलिकॉप्टर आणि खासगी विमानांमधून प्रवास करताना कसं वागावं हे शिकवणारं विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं.
डॉग नॅनींना भरघोस मानधन मिळते. यामध्ये पूर्णवेळ काम करणाऱ्या डॉग नॅनींना ताशी सुमारे 40 ते 50 अमेरिकी डॉलर्स मिळतात. मालकाच्या घरीच राहून काम करणाऱ्या डॉग नॅनींची दिवसाला 500 ते 800 डॉलर्सदरम्यान कमाई होऊ शकते. अनेकदा या प्रोफेशनशीसंबंधित काही पदांसाठी तर अशा प्रकारच्या कर्मचारी सुविधा दिल्या जातात, ज्या सहसा केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्येच उपलब्ध असतात.
डॉग नॅनींचा हा कल आता युनायटेड किंगडममध्येही (UK) जोर धरू लागला आहे. 2023 मध्ये लंडनस्थित एका अब्जाधीश कुटुंबाने 'डॉग नॅनी'च्या एका पदासाठी जाहिरात दिली होती; ज्यामध्ये या कर्मचाऱ्याला वर्षाला 1 लाख ब्रिटीश पौंड म्हणजेच सुमारे 1 लाख 34 हजार अमेरिकी डॉलर्स (साधारण 1 कोटी 30 लाख भारतीय रुपये) इतके मानधन देऊ केले होते. ही रक्कम युकेमधील सरासरी वार्षिक वेतन असलेल्या 50 हजार पौंड पेक्षा जवळपास पट अधिक आहे.
डॉग नॅनी अमेरिकेतील वाढती मागणी पाहता आठवड्याला अडीच हजार अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार 2.4 लाख रुपये कमवतात. म्हणजेच महिन्याला साधारण 10 लाख रुपये कमाई या डॉग नॅनी करु शकतात.