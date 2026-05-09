'शारीरिक संबंध ठेवले तरच नोकरी', थेट राष्ट्रपतींनाच घ्यावी लागली दखल

नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीमधील महिलांचे लैंगिक शोषण प्रकरण गाजत आहे. अशातच लैंगिक संबंधांच्या बदल्यात नोकरी देण्याच्या या प्रथेला गुन्हेगारी ठरवण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणाची दखल राष्ट्रपतींनी घेतली आहे.
नाशिकमधील प्रसिद्ध आयटी कंपनीमधील महिलांचे लैंगिक शोषण प्रकरण देशभरात गाजत आहे. दुसरीकडे घानामध्ये एक विचित्र प्रथा समोर आली आहे. शारीरिक संबंध ठेवल्यास नोकरी मिळणार, असं धक्कादायक प्रकरणे समोर आली आहेत. याबद्दल घानाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन महामा यांनी दखल घेतली आहे. दीर्घकाळापासून घानामध्ये हे कृत्य सुरु आहे. या समस्येवर क्वचितच बोललं जातंय, अशातच राष्ट्रपतींनी घेतलेली दखलमुळे हा विषय पुन्हा एकदा समोर आला आहे. या प्रथेला गुन्हेगारी ठरवलं पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रपतींनी केली आहे.
ते म्हणाले की, आता केवळ स्पष्टीकरण देऊन उपयोग होणार नाही, शिक्षा द्यावीच लागेल आणि हे सर्व कोणत्याही परिस्थितीत थांबवले पाहिजे. 'नोकरीच्या बदल्यात लैंगिक संबंध'ची प्रकरणे थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागणार आहे, असं राष्ट्रपतींनी सांगितलं आहे.
घानाच्या श्रम बाजारातील सक्ती, बेरोजगारी आणि सत्तेचा गैरवापर यांवरील चर्चा पुन्हा पेटलीय. राष्ट्राध्यक्षांचा हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे, जेव्हा देशातील कार्यकर्ते इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, आर्थिक दबाव, अनौपचारिक भरती पद्धती आणि कमकुवत कायदेशीर संरक्षणामुळे अनेक तरुण नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी, एक धोकादायक वातावरण निर्माण झालंय. या संदर्भात, घानाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन महामा यांनी 'नोकरीसाठी लैंगिक संबंध' या प्रथेला गुन्हेगारी ठरवण्याचे आवाहन केलंय.