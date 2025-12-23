English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • कंपनीनं सिक्रेट सँटा होत कर्मचाऱ्यांना दिलं आलिशान फ्लॅटचं गिफ्ट; नेटकरी म्हणे Job Vacancy आहे का?

कंपनीनं 'सिक्रेट सँटा' होत कर्मचाऱ्यांना दिलं 'आलिशान फ्लॅट'चं गिफ्ट; नेटकरी म्हणे Job Vacancy आहे का?

Viral News : सध्या बहुतांश कंपन्यांमध्ये ख्रिसमस अर्थात नाताळ सणाचा माहोल असून, 'सिक्रेट सँटा' नावाचा एक कमाल उपक्रम राबवला जात आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी एकमेकांना भेटवस्तू देताना दिसत आहेत. याच उत्साही वातावरणात चर्चा सुरुय एका कमाल कंपनीची...     

सायली पाटील | Updated: Dec 23, 2025, 08:16 AM IST
कंपनीनं 'सिक्रेट सँटा' होत कर्मचाऱ्यांना दिलं 'आलिशान फ्लॅट'चं गिफ्ट; नेटकरी म्हणे Job Vacancy आहे का?
job news company gave flats to employees as incentive viral news company gifs secret santa christmas

Viral News : Christmas च्या या दिवसांमध्ये विविध कंपन्या विविध स्तरांवर कर्मचाऱ्यांसाठी काही खेळ, उपक्रमांचं आयोजन करत त्यांना कामाच्या ताणापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करतात. अर्थात काही कंपन्या इथंसुद्धा अपवाद ठरतात, जिथं फक्त 'काम एके काम' हाच पाढा वाचला जातो. मात्र या सर्व संकल्पना मोडित काढत एका कंपनीनं प्रचंड मेहनतीनं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कृतज्ञतेच्या भावनेतून अशी भेट दिली आहे जी त्यांच्या आयुष्यभरासाठी लक्षात राहील. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय भेट दिलीय वाचून म्हणाल, हे कमाल आहे! 

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असणाऱ्या एका व्हिडीओनुसार या कंपनीनं प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना बोनस किंवा पगारवाढ न देता थेट आलिशान फ्लॅटच भेट केले आहेत. आश्चर्याचा धक्का बसतोय? ही गोष्ट पचवायला वेळ जातोय? जाणाराच ना.... कारण हे असं फारच क्वचित होतं. काहींना तर ही बातमी वाचल्यानंतर उपरोधिकपणे आपण कुठे चूक केली, आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी हे असं किंवा किमान याच्या जवळ जाणारं काही का केलं जात नाही? असेही प्रश्न पडत असतील. काही नेटकरी तर व्हिडीओ पाहून या कंपनीत नोकरीसाठी आम्हाला संधी आहे का? असंही विचारताना दिसत आहेत. 

कोणत्या कंपनीनं कर्मचाऱ्यांना दिली खास भेट? 

प्राथमिक माहितीनुसार चीनच्या Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd. या कंपनीनं ही कमाल केली आहे. चीनमध्ये दक्षिण पूर्वेला असणाऱ्या झेजियांग प्रांतातील वेनझोऊ शहरात असणाऱ्या या कंपनीनं कर्मचाऱ्यांनी येथील नोकरी सोडून जाऊ नये यासाठी एक शक्कल लढवत जगात भारी (Incentive) इंसेंटीव्ह योजना सुरू केली आहे. ज्यानुसार जो कर्मचारी इथं सलग 5 वर्षे काम करेल त्याला कंपनीकडून एक फ्लॅट भेट स्वरुपात देण्यात येईल. कंपनीच्या या निर्णयानंतर मालकासह व्यवस्थापकांचीसुद्धा सोशल मीडियावरल कौतुकानं पाठ थोपटली जात आहे. 

कशा स्वरुपात दिले जाणार फ्लॅट? 

कंपनीचे जनरल मॅनेजर वांग जियायुआन यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी 5 कर्मचाऱ्यांना फ्लॅट देण्यात आले असून, पुढील वर्षी 8 फ्लॅट देण्याची कंपनीची योजना आहे. 3 वर्षात एकूण 18 फ्लॅट देण्यात येतील, जे साधारण 100 ते 150 स्क्वेअर मीटर म्हणजे अंदाजे 1076 ते 1614 स्क्वेअर फूट इतके मोठे असतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे फ्लॅट कंपनीपासून 5 किमीच्याच परिघात असतील ज्यामुळं कंपनीपर्यंतचा कर्मचाऱ्यांचा प्रवासही अधिक सोपा असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. 

हेसुद्धा पाहा : तब्बल 30 वर्षांनंतर 45°- 50° तापमान असणाऱ्या तप्त वाळवंटावर बर्फाची चादर; हिमवृष्टीनं चकीत व्हावं की भयभीत? 

 

एकिकडे बऱ्याच कंपन्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रचंड काम करून घेत त्यांना सुट्ट्या किंवा पगारवाढ देण्याच्या नावावर तोंडाला पानं पुसत असल्याचं चित्र जगभरात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत असतानाच कंपनीप्रती एकनिष्ठ राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चीनच्या कंपनीकडून उचलण्यात आलेलं हे पाऊल सध्या सोशल मीडियासह कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांच्या वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे हेच स्पष्ट होत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
viral newsJOB Newscompany giftslatest updateChristmas gifts

इतर बातम्या

'लोकं म्हणतात धोनीने माझं करिअर बर्बाद केलं...' न...

स्पोर्ट्स