Layoff News : नोकरकपातीची महाभयंकर लाट; यावेळी जाणार कोणाचा बळी? 'या' बड्या कंपनीतील कर्मचारी चिंतातूर

Layoff News : जागतिक स्तरावर असणारं आर्थिक मंदीचं सावट काही केल्या टळत नसून आता लहानमोठ्या अशा प्रत्येक श्रेणीतील कंपन्या आणि त्या कंपन्यांमधील कर्मचारी यात भरडले जात आहेत हे दाहक वास्तव. मागील दोन ते तीन वर्षांचा आढावा घेतल्यास माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बऱ्याच मोठ्या कंपन्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्राधान्य देत मानवी योगदानावर खर्च केली जाणारी रक्कम AI च्या दिशेनं वळवली आणि परिणामस्वरुप अनेकांनी आपल्या गडगंज पगाराच्या नोकऱ्या गमावल्या. (Job News)
Amazon, Microsoft यांसारख्या कंपन्यांसह (Meta) मेटा, TCS मधूनही मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करण्यात आली. यामध्ये आता आणखी एका प्रतिष्ठीत कंपनीच्या नावाचा समावेश होत असून, ही कंपनी येत्या काळात बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्याच्या तयारीत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही कंपनी म्हणजे (IBM) आयबीएम. 'ब्लूमबर्ग'च्या एका अहवालानुसार येत्या तिमाहीमध्ये आयबीएममधून हजारो कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो.
आयबीएमकडून घेण्यात येणारा हा निर्णय त्यांच्या एका रणनितीची भाग समजला जात असून, याअंतर्गत कंपनी सॉफ्टवेअर आणि सर्विसेस (Software & Services) वर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. प्रचंड वेगानं पुढे जाणाऱ्या आणि अधिक नफ्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असणाऱ्या क्लाऊट आणि AI शी संबंधित सॉफ्टवेअरवर कंपनी भर देत असून, हा निर्णय संस्थेच्या कार्यक्षमतेसंदर्भातील रिस्ट्रक्चरिंगचा एक भाग असल्याचं म्हटलं जात आहे. भविष्यातील नफ्याची गणितं दृष्टीक्षेपात ठेवतच कंपनीनं हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.
ब्लूमबर्ग अहवालानुसार आयबीएमच्या हवाल्यानं समोर आलेल्या माहितीप्रमाणं या कारवाईचा परिणाम वैश्विक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर होणार असून, त्याचा नेमका आकडा समोर आलेला नाही. दरम्यान सध्या या कंपनीत 2,70,000 कर्मचारी कार्यरत आहेत, ज्यामुळं हजारोंच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत असं म्हटलं जात आहे.
कंपनीचे CEO अरविंद कृष्णा यांच्या नेतृत्त्वातील IBM, 'रेड हॅट' डिविजनअंतर्गत सॉफ्टवेअर आणि क्लाऊड या सेवांवर भर देत असून, वाढत्या AI वापरातून कंपनी नफा मिळवण्याच्या हेतूनं काम करताना दिसत आहे. ज्यामुळं आता आयबीएमकडून घेतल्या जाणाऱ्या या निर्णयात कंपनीच्या हितासाठी नोकरपातीची तलवार नेमकी किती नोकऱ्यांची छाटणी करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीचा कंपन्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होत आहे?
कोणत्या प्रमुख कंपन्यांनी नोकरकपात केली आहे?
आयबीएममध्ये नोकरकपात का होत आहे?
