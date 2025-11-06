English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Layoff News : नोकरकपातीची महाभयंकर लाट; यावेळी जाणार कोणाचा बळी? 'या' बड्या कंपनीतील कर्मचारी चिंतातूर

Layoff News : मानवी प्रयत्न आणि योगदानापुढं यंत्रमानवी तंत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमता सरस ठरत असतानाच अनेकांच्या नोकऱ्यांवर मात्र सावट आल्याचं स्पष्ट होत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 6, 2025, 08:17 AM IST
Layoff News : नोकरकपातीची महाभयंकर लाट; यावेळी जाणार कोणाचा बळी? 'या' बड्या कंपनीतील कर्मचारी चिंतातूर
Job news layoff IBM Announces Thousands of Job Cuts to Refocus on AI Expansion

Layoff News : जागतिक स्तरावर असणारं आर्थिक मंदीचं सावट काही केल्या टळत नसून आता लहानमोठ्या अशा प्रत्येक श्रेणीतील कंपन्या आणि त्या कंपन्यांमधील कर्मचारी यात भरडले जात आहेत हे दाहक वास्तव. मागील दोन ते तीन वर्षांचा आढावा घेतल्यास माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बऱ्याच मोठ्या कंपन्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्राधान्य देत मानवी योगदानावर खर्च केली जाणारी रक्कम AI च्या दिशेनं वळवली आणि परिणामस्वरुप अनेकांनी आपल्या गडगंज पगाराच्या नोकऱ्या गमावल्या. (Job News)

Add Zee News as a Preferred Source

Amazon, Microsoft यांसारख्या कंपन्यांसह (Meta) मेटा, TCS मधूनही मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करण्यात आली. यामध्ये आता आणखी एका प्रतिष्ठीत कंपनीच्या नावाचा समावेश होत असून, ही कंपनी येत्या काळात बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्याच्या तयारीत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही कंपनी म्हणजे (IBM) आयबीएम. 'ब्लूमबर्ग'च्या एका अहवालानुसार येत्या तिमाहीमध्ये आयबीएममधून हजारो कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. 

का घेण्यात येतोय हा निर्णय? 

आयबीएमकडून घेण्यात येणारा हा निर्णय त्यांच्या एका रणनितीची भाग समजला जात असून, याअंतर्गत कंपनी सॉफ्टवेअर आणि सर्विसेस (Software & Services) वर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. प्रचंड वेगानं पुढे जाणाऱ्या आणि अधिक नफ्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असणाऱ्या क्लाऊट आणि AI शी संबंधित सॉफ्टवेअरवर कंपनी भर देत असून, हा निर्णय संस्थेच्या कार्यक्षमतेसंदर्भातील रिस्ट्रक्चरिंगचा एक भाग असल्याचं म्हटलं जात आहे. भविष्यातील नफ्याची गणितं दृष्टीक्षेपात ठेवतच कंपनीनं हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

नेमके किती कर्मचारी नोकरीला मुकणार? 

ब्लूमबर्ग अहवालानुसार आयबीएमच्या हवाल्यानं समोर आलेल्या माहितीप्रमाणं या कारवाईचा परिणाम वैश्विक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर होणार असून, त्याचा नेमका आकडा समोर आलेला नाही. दरम्यान सध्या या कंपनीत 2,70,000 कर्मचारी कार्यरत आहेत, ज्यामुळं हजारोंच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत असं म्हटलं जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : तापमानात झालेली किंचितशी घट हिवाळ्याची सुरुवात? राज्याच्या कोणत्या भागात कसं असेल हवामान? पाहा... 

कंपनीचे CEO अरविंद कृष्णा यांच्या नेतृत्त्वातील IBM, 'रेड हॅट' डिविजनअंतर्गत सॉफ्टवेअर आणि क्लाऊड या सेवांवर भर देत असून, वाढत्या AI वापरातून कंपनी नफा मिळवण्याच्या हेतूनं काम करताना दिसत आहे. ज्यामुळं आता आयबीएमकडून घेतल्या जाणाऱ्या या निर्णयात कंपनीच्या हितासाठी नोकरपातीची तलवार नेमकी किती नोकऱ्यांची छाटणी करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

जागतिक आर्थिक मंदीचा कंपन्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होत आहे?
जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदीचे सावट कायम असून, लहान-मोठ्या प्रत्येक श्रेणीतील कंपन्या आणि त्यांचे कर्मचारी यात भरडले जात आहेत. मागील दोन-तीन वर्षांत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (AI) प्राधान्य देत मानवी योगदानावर होणारा खर्च AI कडे वळवला, ज्यामुळे अनेकांनी आपल्या उच्च पगाराच्या नोकऱ्या गमावल्या.

कोणत्या प्रमुख कंपन्यांनी नोकरकपात केली आहे?
अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि टीसीएस यांसारख्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात केली आहे. आता आयबीएम या प्रतिष्ठित कंपनीचाही यात समावेश होत आहे. 

आयबीएममध्ये नोकरकपात का होत आहे?
आयबीएमचा हा निर्णय त्यांच्या रणनीतीचा भाग असून, कंपनी सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हिसेसवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. क्लाउड आणि AI शी संबंधित सॉफ्टवेअरवर भर देत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
JOB Newsnewslatest job newslayofflayoff news

इतर बातम्या

'तुमची ही गतिमानता एरवी कुठे शेण खाते?' ठाकरेंच्य...

महाराष्ट्र बातम्या