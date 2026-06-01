/नोकरीवरून काढणाऱ्या बॉसला कर्मचाऱ्यानं 48 तासांत दाखवली त्याची जागा; कसं पालटलं नशीब?

Job News : एखाद्या संस्थेसाठी जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कर्मचारी म्हणून निवडलं जातं, किंवा त्या संस्थेत जेव्हा नोकरी मिळते, तेव्हा या संधीचं सोनं करत उत्तम काम करण्याकडे अनेकांचाच कल असतो. अर्थार्जनाची मिळालेली संधी, जीवनात पुढे जाण्यासाठी संस्थेनं टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवणं हा यामागचा मुख्य हेतू असतो. मात्र, जागतिक स्तरावर मागील काही वर्षांमध्ये नोकरकपातीचं प्रमाण पाहिलं तर नफा एके नफा याच सुत्रावर अनेक संस्था काम करत आहेत हेच सिद्ध झालं. कारण, ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवनातील कैक वर्षं अमुक एका संस्थेसाठी दिली, त्याच कर्मचाऱ्यांना संस्थांनी मात्र एका क्षणात बाहेरचा रस्ता दाखवत वेगळं केलं. अशीच एक घटना सध्या चर्चेत आहे, जिथं 18 वर्षं एका संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मेलच्या माध्यमातून कामावरून काढण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
एका क्षणात सर्व कोलमडलं, भविष्याच्या दृष्टीकोनातून कोणतीही आखणी नाही, कुटुंबाची जबाबदारी आणि मर्यादित आर्थिक ठेव यापलिकडे या व्यक्तीचे हात रितेच. मात्र तरीही या संकटात जिद्दीच्या बळावर ही व्यक्ती तरून गेली अन् त्यानं असं काही केलं, ज्याची आता जगभरात चर्चा सुरुय. अमेरिकेच्या बाल्टीमोर इथं राहणाऱ्या इमिग्रेशन वकील केवन अँड्र्यूज यांनी फाइनॅन्शियल एक्सप्रेस डिजिटलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचा अनुभव सांगितला आणि अनेकजण थक्क झाले.
AI तंत्रज्ञानामुळं या व्यक्तीनं नोकरी गमावली मात्र त्याच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं केविननं 48 तासांच्या आत स्वत:ची नवी कंपनी सुरू केली. केविन साधारण दोन दशकांपासून एका लॉ फर्ममध्ये इमिग्रेशन वकील म्हणून कार्यरत होते. 2025 पासून त्यांनी कायदेशीर कामं सुकर करण्यासाठी AI वरील संशोधन सुरू केलं आणि लिंक्डीनवर पोस्ट लिहिली. कंपनीला हे रुचलं नाही आणि त्यांना नोकरीवरून काढण्यात आलं. सोमवारी त्यांना टर्मिनेशन लेटर मिळालं आणि गुरुवारच्या आत त्यांच्याकडे एक नवी लॉ प्रॅक्टीस फर्म होती. आठवड्याभरात त्यांना पहिली केस मिळाली, AI त्यांच्याकडे असणारी जादूची कांडी ठरलं होतं.
स्वानुभवातून केविननं दिलेल्या माहितीनुसार नोकरी गमावल्यानंतर त्यानं लगेचच AI टूल क्लाऊड ओपन करत (Claude) नव्यानं करिअर उभं केलं. एआय़नं केविनच्या गरजेनुसार 'सब-एजेंट्स' म्हणजेच वर्चुअल असिस्टंट्सटी टीम तयार केली, त्याच्या व्यवसायाची नोंदणी केली, दुसऱ्या AI नं इंन्शुरन्स सांभाळला, तिसऱ्या असिस्टंसनं बँक खातं सुरु करण्यास मदत केली आणि पाहता पाहता त्याची वेबसाईटसुद्धा तयार झाली. आठवड्याभरातून अधिक काळ लागणारी ही कामं 48 तासांच्या आत पूर्ण झाली.
संगणकाचं तांत्रिक ज्ञान नसतानासुद्धा त्यांनी वाईब कोडिंगच्या मदतीनं अनेक गोष्टी साध्य केल्या, नवा व्यवसाय उभा केला. मात्र एक यशस्वी लॉ फर्म चालवणाऱ्या केविन यांनी एआयपासून असणारा धोकाही नाकारला नाही. हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे आत्मविश्वासाच्या बळावर अनेकदा चुकीचे खटले आणि स्वरचित संदर्भसुद्धा दाखवतो. तांत्रिक भाषेत यास हॅलुसिनेशन म्हणतात, जे कायदेशीर कामांमध्ये अडचणीचं ठरू शकतं. या संकटाशी सामना करण्यासाठीसुद्धा केविन यांनी एक तंत्रज्ञान तयार केलं असून, तिथं एआयनं दिलेल्या संदर्भांची पुस्तकातील लिखित संदर्भांशी पुनर्पडताळणी केली जाते.
आपल्या कामाच्या माध्यमातून केविन अनेकदा संशोधक, इंजिनिअर यांच्या व्हिसाची प्रकरणं हाताळतात. अमेरिकेतील इमिग्रेशनच्या मुद्द्यावरून सुरू असणाऱ्या तणावामध्ये ते भारतीयांना सल्ला देतात की, या मुद्द्याला अनुसरून खटका आणखी भक्कम करा. व्हिसासंबंधी प्रकरणांमध्ये अधिकृत आकडेवारी अतिशय महत्त्वाची असते हे ते इथं अधोरेखित करतात. याशिवाय सध्या सर्वांनीच नोकरी जाण्याची वाट न पाहता एआयचे विविध पैलू शिकावेत असा सल्लाही देतात.