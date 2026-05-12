/Jobs News : दहावी पास विद्यार्थ्यांसाठी दरमहिना ₹2 लाखांची नोकरीची संधी, 3500 जागांसाठी काय आहे अटी?

Jobs News : नुकतच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे दहावीचा निकाल लागला आहे. अशातच दहावी पास विद्यार्थ्यांसाठी दरमहिना ₹2 लाखांची नोकरीची संधी चालून आली आहे.
Home Based Caregiver Jobs in Israel : महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये दहावी आणि बारावीचा निकाल लागला आहे. पुढे शिक्षण काय करणार यासाठी विद्यार्थी कॉलेज आणि संधी शोधत आहे. पण काही कारणामुळे तुम्हाला शिक्षणासोबत नोकरी करावी लागणार असेल शिवाय जे दहावी पास विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यासाठी महिन्याला दोन लाखांची नोकरीची संधी चालून आली आहे. 3500 पदांसाठी ही भरती असून इच्छुक उमेदवार घरपोच केअरगिव्हर पदासाठी अर्ज करायचा आहे. ही संधी विशेषतः अशा तरुणांसाठी आहे ज्यांना अधिक कमाई करायची आहे आणि किमान पात्रतेसह परदेशात काम करायचं आहे. तर ही संधी आहे, इस्रायलमध्ये...
या भरती ऑफलाइन पद्धतीने होणार आहे. अर्जदारांनी अंतिम मुदतीपर्यंत कार्यालयात आपले अर्ज सादर करायचे आहेत. तरच ते पुढील प्रक्रियेत सहभागी होण्यास पात्र ठरतील. इस्रायलमध्ये 3,500 केअरगिव्हरच्या भरतीसाठी काही विशिष्ट अटी असणार आहेत. ज्या अंतर्गत पात्र उमेदवार दरमहा अंदाजे 2 लाख रुपये पगाराची नोकरी मिळणार आहे.
ही गोष्ट गरजेची!
इस्रायलमधील या नोकरीसाठी घरगुती काळजीवाहक (होम-बेस्ड केअरगिव्हर) होण्यासाठी, दहावी उत्तीर्ण आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असणारे उमेदवार आवश्यक आहेत. काळजीवाहक प्रशिक्षणाचा अनुभव देखील गरजेचा राहणार आहे. किमान 990 तासांचे प्रमाणपत्र किंवा नर्सिंगचा अनुभव असणे महत्त्वाचे आहे. फिजिओथेरपी, नर्स असिस्टंट, किंवा बी.एस्सी. नर्सिंग, जीडीए, जीएनएम, एएनएम, आणि बी.एस्सी. नर्सिंगनंतरच्या पदव्या असलेले उमेदवार देखील अर्ज करु शकणार आहेत. नर्सिंग, फिजिओथेरपी किंवा संबंधित क्षेत्रात कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना सर्वाधिक प्राधान्य असणार आहे.