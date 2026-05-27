/महिला पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत नको ते करताना सापडले न्यायाधिश, सरकारी चेंबरमध्ये भावना अनावर; धक्कादायक प्रकार!

Judge Caught with Female Police: अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायाधीश एक धक्कादायक प्रकार करताना सापडला. न्यायालयातील सरकारी चेंबरमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यासोबत अयोग्य वर्तन केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यांवर आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर न्यायव्यवस्थेतील शिस्त, नैतिकता आणि जबाबदारीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे हे कथित प्रकार न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेतच घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे अमेरिकेच्या न्यायसंस्थेच्या प्रतिमेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयातील एका लॉ क्लर्कच्या तक्रारीमुळे उघडकीस आले. संबंधित कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे लेखी तक्रार देत चेंबरमध्ये अयोग्य हालचाली सुरू असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. चौकशीत काही कर्मचाऱ्यांनी चेंबरमधून वारंवार संशयास्पद आवाज ऐकू येत असल्याचे सांगितले. या प्रकारामुळे कार्यालयीन वातावरण अस्वस्थ आणि तणावपूर्ण झाल्याचेही काही कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
अमेरिकन माध्यमांच्या अहवालानुसार, संबंधित न्यायाधीश आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यात मागील दोन वर्षांपासून वैयक्तिक संबंध होते. चौकशी समितीच्या अहवालात या संबंधांमुळे न्यायालयीन कामकाजावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सुरुवातीला न्यायाधीशांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. मात्र पुढे चौकशीत काही पुरावे समोर आल्यानंतर त्यांनी काही बाबी मान्य केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या घटनेनंतर अमेरिकेतील न्यायसंस्थेच्या नैतिकतेवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायाधीश हे कायद्याचे रक्षक मानले जातात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काही कायदेतज्ज्ञांनी या प्रकरणाला “संस्थात्मक शिस्तीचा गंभीर भंग” असे संबोधले आहे. न्यायालयातील अधिकाऱ्यांशी वैयक्तिक संबंध असल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, असेही निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांवर काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. भविष्यात त्यांना मुख्य न्यायाधीशपद किंवा न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या समित्यांवर काम करण्यास बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच प्रभावित कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक माफीनामा देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र या कारवाईवर काही ठिकाणी नाराजी व्यक्त होत आहे. इतक्या गंभीर प्रकरणात कठोर शिक्षा झाली नाही, अशी टीकाही काही कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले, तर काहींनी सरकारी पदावरील व्यक्तींनी वैयक्तिक वर्तनाबाबत अधिक जबाबदारी दाखवली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. अनेकांनी न्यायालयीन संस्थांमध्ये अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरातील न्यायसंस्थांमध्ये नैतिक आचारसंहितेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.